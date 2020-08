Gamingowy laptop od Xiaomi? Redmi G Gaming to prawdziwy potwór

Najnowszy laptop od Xiaomi zadebiutuje z procesorem Intel 10 generacji i 144 Hz ekranem. Czy konkurencja ma się czego bać?

Xiaomi coraz śmielej wkracza na rynek komputerów przenośnych. Po kilku konstrukcjach z logo Mi na obudowie na półkach sklepowych pojawia się coraz więcej modeli od Redmi.

Redmi G Gaming

Redmi oficjalnie potwierdziło za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym Weibo konfigurację oraz specyfikację techniczną nadchodzącego laptopa dla graczy. Co zaoferuje nowy komputer Redmi G Gaming?

Laptop zostanie wyposażony w najnowsze procesory Intel 10 generacji z literką H na końcu. Nie zabraknie dyskretnej karty graficznej od Nvidia.

Co ciekawe komputer otrzyma dosyć nietypowy ekran. Będzie to panel o przekątnej 16,1 cala z podwyższoną do 144 Hz częstotliwością odświeżania. Rozdzielczość to klasyczne Full HD, ale za to możemy liczyć na 100 procentowe pokrycie palety barw sRGB.

Pod maską znajdzie się procesor Intel Core i7. Prawdopodobnie bazową kartą graficzną będzie jeden z GTX'ów 16xx. Za dopłatą można będzie skonfigurować komputer z grafiką RTX.

Laptop zaoferuje specjalnie zaprojektowany system chłodzenia oparty na szerokich kanałach wentylacyjnych i dwóch wentylatorach umieszczonych na krawędziach komputera.

Więcej informacji o Redmi G Gaming powinniśmy uzyskać już jutro

Źródło: gizmochina.com