Gamingowy smartfon Lenovo pobije rekordy wydajności na AnTuTu!

Do tej pory krążyły tylko plotki na temat wejścia Lenovo na rynek smartfonów gamingowych. Dziś już wiemy, że producent na pewno na niego wejdzie - i to jak!

Pod koniec grudnia AnTuTu zaprezentowało zestawienie najwydajniejszych smartfonów - flagowych oraz zwykłych. Pierwsze miejsce zajął wówczas Asus ROG Phone II, wyposażony w 12GB RAM oraz 512GB pamięci. Jego wynik to dokładnie 496 662 punkty. Sytuacja ta z pewnością ulegnie zmianie - ma pojawić się m.in. gamingowy model Nubia Red Magic, a także nieznany jeszcze z nazwy model Lenovo, zaś zaprezentowany wczoraj oficjalnie Xiaomi Mi 10 uzyskał imponujący, rekordowy wynik - 585 232 punkty, czyli niemal 100 tys. więcej od obecnego lidera. Samo Lenovo wrzuciło na swoim profilu w chińskiej sieci Weibo dwie grafiki reklamowe, z których wiemy, że nadchodzący smartfon jest promowany hasłem Game On, a także zapowiedziało, że model ten przekroczy granicę 600 000 punktów a AnTuTu

Z tego, co wiemy, smartfon ma działać pod kontrolą procesora Snapdragon 865 - co daje mu od razu modem 5G. Na podkładzie z pewnością znajdzie się mnóstwo rozwiązań zwiększających wydajność. Pierwsze plotki mówią, że smartfon zadebiutuje w ramach Lenovo Legion, co ma być rozszerzeniem rodziny Republic of Gamers (ROG) na smartfony. Poza plakatami i informacjami o procesorze nie wiemy niczego więcej. Ale obsatwiamy co najmniej 12GB RAM i 512GB pamięci na pokładzie.

Źródło: GSM Arena