Gang Zielonej Rękawiczki – kiedy premiera sezon 2 serialu Netflixa?

Trzy sprytne złodziejki dziarsko wkroczyły na Netflixa, a fani Gangu Zielonej rękawiczki zastanawiają się, czy powstanie 2 sezon produkcji. Sprawdziliśmy wszystkie informacje na ten temat.

Spis treści

Gang Zielonej Rękawiczki – najważniejsze informacje

Tytuł: Gang Zielonej Rękawiczki

Gang Zielonej Rękawiczki Gatunek: kryminał, czarna komedia

kryminał, czarna komedia Liczba dostępnych sezonów : 1

: 1 Liczba odcinków: 8

8 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: Polska

Gang Zielonej Rękawiczki to komedia kryminalna opowiadająca o trzech seniorkach-złodziejkach: Zuzannie, Kindze i Alicji. Każda z nich ma inny charakter i inne talenty. Zuza to pilotka myśliwców z długim stażem, kobieta bardzo inteligentna, opanowana i zorganizowana, a także obdarzona sarkastycznym poczuciem humoru. Kinga to jej przeciwieństwo – pełna energii i nieco szalona koneserka sztuki. Z kolei Alicja jest wrażliwa i spokojna, ale błyskotliwa i nieco złośliwa. Po nieudanym włamaniu trio musi schronić się w domu spokojnej starości, a ich tropem podążają zdeterminowani śledczy – Gujska i Alfred. W domu seniora, który miał być cichą przystanią, bohaterki wpadają jednak na trop pewnej tajemnicy...

W serialu występują m.in.:

Magdalena Kuta – Zuza

– Zuza Małgorzata Potocka – Kinga

– Kinga Anna Romantowska – Alicja

– Alicja Karolina Rzepa – Gujska

– Gujska Mirosław Zbrojewicz – Alfred

– Alfred Andrzej Grabowski – Igor

– Igor Beata Bandurska – Marzena

Kiedy sezon 2?

Premiera Gangu Zielonej Rękawiczki odbyła się 19 października 2022 roku jest więc zdecydowanie zbyt wcześnie, by przesądzać o przyszłości serialu. W ostatnim odcinku twórcy zostawili furtkę, która mogłaby posłużyć do stworzenia kontynuacji, tak więc wszystko zależy od wyników oglądalności Gangu. Na razie cieszy się on dużą popularnością – obecnie serial zajmuje miejsce 1. w kategorii Nowe i Popularne Netflixa. Na konkretne informacje na temat sezonu 2 musimy jednak jeszcze zaczekać.

Zobacz także: 1899 – kiedy premiera na Netfliksie? Trailer i fabuła mrocznego serialu z Maciejem Musiałem