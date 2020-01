Garmin prezentuje tactix Delta - "taktyczny" smartwatch z kill switchem

Tactic Delta kosztuje niemal 3,5 tys. złotych. Co dostajesz za tę sumę?

Garmin przyzwyczaił nas do droższych smartwatchy, które za wysoką cenę oferują bogatą funkcjonalność oraz unikalne elementy. Nowy smartwatch "taktyczny" nazywa się Delta i jest czwartym przedstawicielem linii tactix. Obudowa powstała w oparciu o wojskowe standardy i jest zgodna z normą MIL-STD-810 - ma m.in. odporne na zarysowania, szafirowe szkło oraz wzmocnione węglem ramki. Zwracają uwagę dwa elementy: tryb Stealth Mode oraz zintegrowany kill switch. Pierwszy to używanie zegarka bez zapisywania lokalizacji, zaś kill switch - rozwiązanie doskonale znane użytkownikom sieci VPN - kasuje momentalnie wszystkie zapisane dane. Może to świadczyć o tym, że zegarek przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników wywiadu.

Inne ciekawe cechy tego inteligentnego zegarka, jakich nie uświadczymy u konkurencji, to możliwość wyświetlania dwóch zestawów koordynatów na jednym wyświetlaczu w tym samym czasie, mapy topograficzne, a nawet obliczanie trajektorii skoku ze spadochronem. Nie brak oczywiście takich rzeczy jak barometr, GPS czy kompas. W trybie smartwatcha urządzenie ma działać do 21 dni, przy włączonym oszczędzaniu energii - do 80 dni. Wyposażono je w pamięć 32GB, co pozwala na zgromadzenie dużej ilości danych, wspiera również Garmin Pay. Wyświetlacz ma przekątną 1,4", a całość waży zaledwie 97 gramów.

Garmin tactix Delta dostępny jest już online w cenie 899,99 USD, czyli niecałe 3,5 tysiąca złotych.