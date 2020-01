Garnter przewiduje: sprzedaż smartfonów w 2020 roku wzrośnie. A PC?

Według prognozy analityków firmy Gartner, w bieżącym roku sprzeda się 1,7% smartfonów więcej niż w ubiegłym. Jak przekłada się to na konkretne liczby i ile w nich modeli 5G?

Rynek smartfonów 5G ma w bieżącym roku wzrosnąć do 12%, a w 2022 roku modele tego typu będą stanowić 43% wszystkich używanych. Tak więc do dominacji 5G jeszcze sporo czasu. W bieżącym roku ma sprzedać się 1 776 779 smartfonów, w przyszłym liczba ta będzie mniejsza - 1 771 242, a w 2022 sprzedaż spadnie do 1 756 936. Dlaczego? Powód jest prosty - producenci będą wprowadzać do sprzedaży coraz lepsze modele, dlatego użytkownicy nie będą mieli ochotę ich zmieniać. Zainteresowanie smartfonami 5G wzrośnie wraz z upowszechnianiem się sieci 5G na świecie i będzie najbardziej zauważalne w Chinach (które są obecnie liderem telefonii 5G) oraz południowo-wschodniej Azji. W

Prognoza mówi również o urządzeniach PC. Sprzedaż, która w 2019 ruszyła do przodu po latach stagnacji, będzie wzrastać w 2020 roku. Ma się w nim sprzedać 250,8 mln urządzeń. Będzie to efekt migracji wielu firm na nowy sprzęt z Windows 10. Dotyczy to zwłaszcza tych używających Windows 7, które nie zdecydowały się na przedłużone wsparcie. Jednak w 2021 i 2022 roku sprzedaż znowu spadnie - nabywców znajdzie w tych latach odpowiednio 246,6 i 241,7 mln urządzeń. Co ciekawe, Gartner przewiduje z roku na rok coraz większy wzrost urządzeń PC ultramobilnych, zaliczających się do klasy premium. Pod koniec 2022 roku ponad 80% PC-tów powinno działać pod kontrolą Windows 10.

Oczywiście to tylko prognozy, ale kto wie - może rzeczywiście tak będzie?

Źródło: Gartner