Gartner przewiduje zmiany w technologii w latach 2020 - 2024

Firma Gartner pokusiła się o przewidzenie, w jakim kierunku pójdzie rozwój technologii podczas kolejnych pięciu lat. Przeczytaj i zobacz, czy się z tym zgadzasz!

Prognozy i przepowiednie mają to do siebie, że rzadko kiedy się sprawdzają. Ale analitycy Gartnera nie wpatrują się w kryształowe kule, próbując zobaczyć nieznane, ale opierają swoje tezy na solidnych podstawach technologicznych, dlatego też w przeszłości ich przepowiednie okazywały się nawet w 80% trafne! Dotyczyły m.in. trendów wśród smartfonów oraz rozwoju SI. Poniższy artykuł powstał na podstawie wystąpienia wiceprezydenta Gartnera, Daryla Plummera, podczas konferencji technologicznej IT Symposium/XPO. Ich trafność szybko będzie można zweryfikować - zaczynają się od 2020 roku, a kończą na 2024. Podobnie jak i inni prelegenci, także Plummer skoncentrował się na ludzkim aspekcie rozwoju technologicznego, zamiast na samej technologii.

"Poza spojrzeniem na najważniejsze obszary technologii, przyjrzymy się temu, w jaki sposób technologia umieści człowieka w otaczającym go, cyfrowym świecie" - tymi słowami rozpoczął swoje wystąpienie. Dalej powiedział, że do 2023 roku potroi się liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Umożliwi to rozwój SI oraz techniki, które pozwolą na zniesienie obecnych barier. Niepełnosprawnym będzie również łatwiej podejmować własną działalność biznesową - będą mieć taki sam dostęp do wszystkich narzędzi, jak osoby w pełni zdrowe. Te narzędzia to właśnie SI, a także rzeczywistość rozszerzona (AR) oraz wirtualna (VR). Jako przykład podał restauracje, w których niepełnosprawni pracownicy sterują zdalnie robotami-kelnerami. Do 2024 roku SI ma doskonale wyczuwać emocje człowieka, z czego skorzysta branża reklamowa i ponad połowa reklam ma korzystać z tego rozwiązania. Rozpoznawanie emocji jest jedną z najważniejszych technologii, które pojawią się w kolejnych latach. AEI - artificial emotional intelligence, czyli "sztuczna inteligencja emocji" - będzie obszarem, na którym nastąpią najintensywniejsze prace rozwojowe.

Zauważył również, że 28% marketerów uważa uczenie maszynowe oraz SI za dwie z trzech najważniejszych technologii w handlu, a 87% organizacji handlowych korzysta obecnie z technologii personalizacji reklam. Wg Gartnera, do 2022 roku 10% urządzeń osobistych (jak smartfony), będzie w stanie rozpoznawać emocje. Pozwoli to na jeszcze lepszą personalizację przekazu handlowego - podsunięte zostaną reklamy adekwatne do nastroju użytkownika. Będzie to tzw. "marketing empatyczny". Jak zauważa Plummer, pomimo doskonałej personalizacji nie będzie w tym przypadku mowy o jakimkolwiek naruszaniu prywatności. Do roku 2023 ponad 30% organizacji IT ma wprowadzić bardziej zaawansowanąpolitykę BYOD, aby pracownicy byli "rozszerzeni" - tzw. augmented workers. Koncepcja ta powiązana jest z technologią ubieralną (wearables), która pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa oraz produktywności pracowników m.in. w branży motoryzacyjnej, zdrowotnej, związanej z paliwami płynnymi i lotnymi. Jak zauważa Plummer, o ile konsumenci lubią wyposażać się w takie urządzenia dla własnej przyjemności, o tyle w pracy będzie potrzebne osiągnięcie balansu pomiędzy używaniem ich w celach zawodowych, a prywatnych.

Kolejna ciekawa prognoza dotyczy finansów. Wg Gartnera, do 2025 roku ponad 50% osób będzie korzystać z dostępnych mobilnie kont z kryptowalutami. Wówczas ok. 30% osób nie będzie miało konta w banku, ale 71% ma korzystać z płatnych usług mobilnych. Dlatego kryptowaluty staną się coraz popularniejsze, a główne serwisy handlowe w internecie oraz sieci społecznościowe powinny zacząć wspierać kryptowaluty już pod koniec 2020 roku (z pewnością wpływ na tę prognozę miały plany wprowadzenia przez Facebooka Libry). Jak wynika z prognoz, do 2022 roku ponad 750 milionów osób będzie aktywnie korzystać z płatnych usług takich serwisów, jak Facebook, Uber, Airbnb, eBay, PayPal oraz innych z obszaru e-commerce. Jeśli będą one wspierać kryptowaluty, wielu użytkowników powinno preferować to rozwiązanie zamiast tradycyjnego konta bankowego.

Do 2023 roku w co najmniej czterech krajach grupy G7 powinny pojawić się regulacje prawne dla programistów SI i machine learning. Powód? Do 2021 roku z pewnością odnotuje się idące w dziesiątki konflikty i naruszenia prawa, do których te technologie się przyczynią. Opinia publiczna zacznie domagać się zabezpieczenia przed nieprawidłowo funkcjonującą sztuczną inteligencją, co wymusi na ciałach ustawodawczych zajęcie się tym tematem. Konsekwencją wprowadzenia przepisów będzie wymuszenie nowych cyklów rozwijania algorytmów SI oraz ML. Biznes powinien przygotować się na większe wydatki związane z dokumentacją, szkoleniem oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników na tych obszarach.

"Regulacje algorytmów SI oraz ML nie są łatwy zadaniem, muszą jednak zostać wprowadzone. Jeśli bowiem algorytmy zawiodą, skutki tego mogą doprowadzić do tragedii. Dla przykładu - wyobraźmy sobie autonomiczny samochód lub samolot, którego oprogramowanie zawodzi” - uzasadnia Plummer.

W 2023 roku 40% pracy umysłowej będzie odbywać się za pośrednictwem aplikacji. Będą one coraz bardziej elastyczne, dostosowując się do rosnących potrzeb użytkowników. Już teraz widać ten trend - dzięki wspólnej pracy w chmurze pracownicy nie muszą być nawet w tym samym kraju, co nie przeszkadza we wspólnym i wydajnym działaniu. Zmieni to jeszcze bardziej sposób prowadzenia biznesu. A do końca tego właśnie roku ok. 30% wiadomości i treści wideo będzie oceniane jako prawdziwe/fałszywe przez technologię rozpoznawania oszustw, działającą w systemie blockchain. Fałszywe newsy, często wykorzystywane w działaniach propagandowych oraz do manipulacji, zaczną być coraz powszechniejsze, co wymusi systemu uwierzytelniania treści. Do 2021 roku co najmniej 10 największych organizacji związanych z informacjami będzie używać tego rozwiązania do weryfikacji materiałów przed publikacją. Podobnie władze oraz giganci technologiczni będą pracować nad rozwiązaniami mającymi zmniejszyć skalę "fake newsów". Ponadto w każdym kolejnym roku będą wzrastać koszty cyfrowej transformacji - nowe rozwiązania będą pojawiać się coraz szybciej, a kto będzie chciał być na bieżąco w biznesie, będzie musiał wciąż inwestować. Począwszy od przyszłego roku, każda firma powinna zwiększać budżet o 7%, aby podołać wymaganiom.

Do 2023 roku aż 40% ludzi będzie monitorowanych - a konkretnie ich zachowanie i aktywność w sieci. Wielki Brat? Coś w tym rodzaju - upowszechnią się systemy rozpoznawania twarzy, śledzenie lokalizacji, a także ulepszą mechanizmy odnotowujące takie aktywności, jak np. kupienie biletu w sieci. Do tego zwiększy się ilość urządzeń Internetu Rzeczy, które będą przekazywać kolejne dane. Ta sieć informacyjna ma już nawet swoją nazwę: IoB - Internet of Behavior, czyli "Sieć Zachowań". Będzie ona wykorzystywana na takich polach, jak ubezpieczenia zdrowotne czy usługi finansowe. Ciężko będzie się wyłamać i to na własne życzenie - czyż smartbandów nie kupuje się po to, aby liczyły kroki i monitorowały pracę serca? Każdy będzie w ten czy inny sposób obserwowany, mierzony i podliczany.

Do 2024 roku Światowa Organizacja Zdrowia może uznać zakupy online za formę uzależnienia - wśród milionów kupujących na pewno zdarzą się przypadki "cyfrowego zakupoholizmu". A miliony te będą wzrastać w latach 2019-2022 o 10% rocznie. Ponieważ coraz bardziej wyspecjalizowana SI będzie podsumować optymalnie dopasowane produkty, łatwiej będzie popaść w zakupowe szaleństwo i poskutkuje to kłopotami finansowymi, a nawet bankructwami, te zaś będą prowadzić do stresu, depresji, a w ekstremalnych przypadkach - samobójstw.

Plummer zauważa: "Efektem ubocznym technologii jest łatwiejsze uzależnienie się od niej i nie dotyczy to wyłącznie konsumentów. Można już dzisiaj zaobserwować mniejszą produktywność pracowników, którzy w pracy robią zakupy online lub przeglądają sieci społecznościowe. Dlatego sprzedawcy w sieci powinni zacząć zamieszczać ostrzeżenia dotyczące uzależnień i ich efektów, tak, jak robią to firmy tytoniowe na opakowaniach papierosów."

Cóż, większość z tych prognoz powinna się sprawdzić - wiele pierwszych kroków do ich realizacji widzimy już na co dzień. Ale tak to w życiu bywa, że - jak zwykle - pojawi się coś, czego nikt nie spodziewa, a co może mieć ogromne znaczenie. A co to może być? Cóż, to dopiero pokaże czas.