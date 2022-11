Gdyby Piłsudski żył, nazywałby Kasztankę Płotką - najlepsze polskie gry ostatnich 20 lat!

Dying Light 2

Dying Light 2 jest określane najlepszą polską grą od czasów Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nie są to w żaden sposób przesadzone opinie. Techland stworzył żyjący i oddychający świat, w którym jest co robić. Poza głównym wątkiem fabularnym mamy tu do czynienia z wieloma aktywnościami pobocznymi. Co więcej, twórcy mocno rozbudowali kluczowe elementy, takie jak parkour oraz walkę w stosunku do poprzedniej części. Można powiedzieć, że "dwójka" to pierwszy Dying Light tylko więcej i lepiej. Na szczególną uwagę zasługuje także protagonista, który nie jest typowym herosem, który ratuje świat. Jest to zwyczajny facet, który ma swoją własną misję do wykonania.

Podczas rozgrywki wcielimy się w postać Aidena Caldwella, który trafia do fikcyjnego miasta Villedor. Jest to ostatni bastion ludzkości po tym, jak wirus zmieniający ludzi w zombie wydostał się z laboratorium. Nasz bohater jest Pielgrzymem, który zajmuje się dostarczaniem przesyłek pomiędzy ludzkimi osiedlami. Trafia tutaj w poszukiwaniu swojej siostry, jednak wdaje się wciągnąć w konflikt między frakcjami, które walczą o wpływy w mieście. To od nas po części zależy, jak potoczy się fabuła.