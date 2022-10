Gdzie dostaniemy najtańszy abonament z telefonem? Oto propozycje największych operatorów

Abonament z telefonem to świetna decyzja, kiedy nie lubimy mieć wiele formalności na głowie. Sprawdzamy, którzy operatorzy oferują najlepsze warunki w najniższych cenach.

Decyzję o wyborze abonamentu możemy podejmować według różnych reguł. Niektórzy potrzebują jak najwięcej gigabajtów internetu, inni po prostu wybierają plan od operatora, do którego są przyzwyczajeni. Często jedną z rzeczy, na którą najbardziej zwracamy uwagę, jest jak najniższa cena abonamentu, nawet jeśli nie oferuje on wielu dodatkowych bonusów. W tym artykule sprawdzimy więc, czego możemy spodziewać się po najtańszych ofertach każdego z głównych operatorów w Polsce.

Aktualnie nawet najtańsze oferty abonamentu oferują nam już nielimitowane SMSy, MMSy oraz rozmowy, także nasz wybór będzie podyktowany raczej dostępnością sygnału 5G oraz wielkością pakietu internetowego. Warto więc wiedzieć, ile internetu zużywamy, aby odpowiednio dobrać taryfę do naszych potrzeb.

Oferta Orange

Oferta na abonament w Orange zaczyna się od planu za 40 zł/mc. W tej cenie możemy liczyć na nielimitowane SMSy oraz MMSy, jak i rozmowy telefoniczne. Dostajemy też 5 GB internetu mobilnego, jednak w tym przypadku jest on limitowany tylko do LTE - nie mamy dostępu do sieci 5G. Umowa trwa 24 miesiące i musimy spodziewać się jednorazowej opłaty aktywacyjnej w wysokości 60 zł. Aby lepiej poznać całą ofertę firmy, warto zajrzeć do tego artykułu.

Oferta Play

W Play najtańszy z abonamentów komórkowych z telefonem kupimy już za 35 zł/mc. W tej cenie otrzymujemy nielimitowane rozmowy, SMSy oraz MMS oraz 3 GB internetu 5G na pełnej prędkości miesięcznie. Umowa trwa 24 miesiące i trzeba jeszcze doliczyć jednorazową opłatę aktywacyjną wynoszącą 50 zł. Jeśli z kolei interesuje Was cały katalog tej sieci, zapraszamy do tego artykułu.

Oferta Plusa

Najtańsza oferta w Plusie kosztować nas będzie również 35 zł/mc. W tej cenie Polkomtel oferuje nam nielimitowane rozmowy, SMSy oraz MMSy, a do tego pakiet 4 GB internetu w standardzie 5G co miesiąc. Umowa również trwa 24 miesiące, a za jej aktywację będziemy musieli zapłacić jednorazową opłatę w wysokości 40 zł. Jeśli jesteście ciekawi całej oferty Plusa, warto zajrzeć do naszego artykułu tutaj.

Oferta T-Mobile

Z kolei T-Mobile oferuje swoją najtańszą ofertę XS w cenie od 40 zł/mc. W zamian za to dostajemy nielimitowane SMSy, MMSy oraz rozmowy, a także 5 GB intenetu mobilnego w standardzie 5G na miesiąc. Umowa z operatorem trwa 24 miesiące, ale tutaj nie musimy się przejmować opłatą aktywacyjną - przy zakupie przez internet jest ona darmowa. Aby poznać cały katalog usług T-Mobile, zapraszamy do tego artykułu.

