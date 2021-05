Gdzie i w jakiej kolejności oglądać Gwiezdne Wojny?

Z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen podpowiadamy, jak chronologicznie obejrzeć filmy z uniwersum Star Wars i na jakich platformach VOD są dostępne online.

Dziś, czwartego maja odbywa się globalne święto fanów Star Wars. Co ciekawe, data celebracji nie została wybrana losowo i posiada swoje źródło w jednym z charakterystycznych zwrotów, znanym tylko z Gwiezdnych Wojen. Chodzi o zdanie "May the Force be with You!", które w polskiej wersji językowej zostało przetłumaczone na "Niech moc będzie z Tobą". To pozdrowienie w angielskiej wymowie brzmi bliźniaczo podobnie do "May the 4th be with You!", co w wolnym tłumaczeniu znaczy "Niech 4 maja będzie z Tobą". Jednak nie jest to jedyny powód, dla którego czwarty maja jest tym wyjątkowym dniem. Otóż okazuje się, że do 2005 roku premiera każdego nowego filmu miała miejsce zawsze w piątym miesiącu roku. Tradycja ta została odrzucona w 2015 roku, kiedy to debiut ostatniej, VII części odbył się w grudniu.

W związku z tym, że też lubimy Gwiezdne Wojny to postanowiliśmy przypominieć odpowiednią kolejność oglądania filmów oraz podpowiadamy, gdzie je zobaczyć.

Prequele

Gwiezdne Wojny: Część I - Mroczne widmo

Dwaj rycerze Jedi wyruszają z misją ocalenia planety Naboo przed inwazją wojsk Federacji Handlowej. Trafiają na pustynny glob, gdzie pomoże im mały Anakin Skywalker.

Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Samuel L. Jackson, Frank Oz, Ian McDiarmid, Pernilla August, Ahmed Best, Rok produkcji: 1999

1999 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Gdzie obejrzeć: Player, iTunes, Disney Plus

Gwiezdne Wojny: Część II - Atak Klonów

Demokratyczne rządy Republiki są zagrożone przez podstępnego hrabiego Dooku. Tymczasem Anakin Skywalker łamie reguły zakonu Jedi i zakochuje się.

Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Christopher Lee, Samuel L. Jackson, Frank Oz, Ian McDiarmid, Pernilla August Rok produkcji: 2002

2002 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Gdzie obejrzeć: Player, iTunes, Disney Plus

Gwiezdne Wojny: Część III - Zemsta Sithów

Wojny Klonów dobiegają końca, jednak w galaktyce rośnie moc złowrogich Sithów. Czy Anakin Skywalker oprze się zakusom ciemnej strony Mocy?

Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Christopher Lee, Samuel L. Jackson, Frank Oz Rok produkcji: 2005

2005 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Gdzie obejrzeć: Player, iTunes, Disney Plus

Han Solo: Gwiezdne wojny - historie

Han Solo jest samotnikiem, który przemierza galaktykę swoim statkiem. Podczas tych podróży dociera do najmroczniejszych zakamarków wszechświata. W trakcie jednej z nich spotyka Chewbaccę, swojego drugiego pilota. Poza tym wpada również na uzależnionego od hazardu Lando Calrissiana, który mocno namiesza w jego życiorysie.

Alden Ehrenreich, Joonas Suotamo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Paul Bettany, Jon Favreau Rok produkcji: 2018

2018 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Gdzie obejrzeć: Player, iTunes, Disney Plus

Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie

Grupa rebeliantów podejmuje się misji niemożliwej, próbując wykraść plany budowy Gwiazdy Śmierci, najpotężniejszej broni Imperium. Ten kluczowy dla całego uniwersum Gwiezdnych wojen moment rozpoczyna serię zdarzeń, w których zwykli ludzie dokonują niezwykłych czynów i stają się bohaterami.

Felicity Jones, Diego Luna, Alan Tudyk, Donnie Yen, Wen Jiang, Ben Mendelsohn, Guy Henry, Forest Whitaker, Riz Ahmed Rok produkcji: 2016

2016 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Gdzie obejrzeć: Player, iTunes, Disney Plus

Trylogia Star Wars

Gwiezdne Wojny: Część IV - Nowa nadzieja

Złowrogie Imperium zawładnęło galaktyką. Uwięzionej przez Dartha Vadera księżniczce Lei z nieoczekiwaną pomocą przyjdą kosmiczny przemytnik Han Solo i młody Luke Skywalker.

Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew, David Prowse Rok produkcji: 1977

1977 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Gdzie obejrzeć: Player, iTunes, Disney Plus

Gwiezdne Wojny: Część V - Imperium kontratakuje

Imperator rozkazuje swojemu uczniowi Darthowi Vaderowi odnalezienie Luke'a Skywalkera, by zmusić go do przejścia na ciemną stronę Mocy.

Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, David Prowse, Peter Mayhew, Kenny Baker, Frank Oz Rok produkcji: 1980

1980 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Gdzie obejrzeć: Player, iTunes, Disney Plus

Gwiezdne Wojny: Część VI - Powrót Jedi

Luke Skywalker i księżniczka Leia wyruszają na ratunek porwanemu Hanowi Solo. Zbliża się ostateczna bitwa rebeliantów z Imperium.

Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, David Prowse, Peter Mayhew, Kenny Baker, Frank Oz Rok produkcji: 1983

1983 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Gdzie obejrzeć: Player, iTunes, Disney Plus

Sequele

Gwiezdne Wojny: Część VII - Przebudzenie Mocy

Najwyższy Porządek, który powstał na gruzach pokonanego 30 lat wcześniej złowrogiego Imperium, próbuje podbić resztę galaktyki. Przeciwstawiają mu się jedynie członkowie Ruchu Oporu.

Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Peter Mayhew, Daniel Craig, Anthony Daniels Rok produkcji: 2015

2015 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Gdzie obejrzeć: Player, iTunes, Disney Plus

Gwiezdne Wojny: Część VIII - Ostatni Jedi

Rey odnajduje Luke'a Skywalkera, by namówić go na powrót i walkę z Najwyższym Porządkiem. Tymczasem Rebelianci próbują uciec przed flotą wroga.

Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Frank Oz, Jimmy Vee, Anthony Daniels Rok produkcji: 2017

2017 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Kategoria wiekowa:

Gdzie obejrzeć: Player, iTunes, Disney Plus

Gwiezdne Wojny: Część IX - Skywalker. Odrodzenie

Członkowie organizacji Ruchu Oporu ponownie stawiają czoła Najwyższemu Porządkowi.

Adam Driver, Anthony Daniels, Ian McDiarmid, Harrison Ford, Joonas Suotamo, Shirley Henderson, Mark Hamill, Oscar Isaac, Daisy Ridley, Billy Dee Williams Rok produkcji: 2019

2019 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Gdzie obejrzeć: Player, iTunes, Disney Plus

