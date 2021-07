Gdzie jest Galaxy Watch 4 Active?

Zamieszanie z nazewnictwem serii Galaxy Watch 4 wywołało obawy wśród fanów Samsunga.

Wokół nadchodzącej serii Galaxy Watch 4 panuje pewne zamieszanie. Wynika to głównie z decyzji Samsunga, aby zmienić nazwy swoich nadchodzących smartwatchów. Niestety, w ten sposób firma sprawiła, że jej fani zamiast się cieszyć, to tylko się zastanawiają, co stało się z linią Active?

Po pierwsze, Samsung planuje wydać dwa modele smartwatchy w tym roku, a każdy z nich będzie oferowany w różnych rozmiarach. Tymi modelami będą Galaxy Watch 4 Classic oraz Galaxy Watch 4. Pierwszy z nich ma fizyczną obrotową ramkę, a drugi - nie. Chociaż Samsung wydaje się porzucić przyrostek Active - przynajmniej na razie - firma nie zrezygnowała z pomysłu sprzedaży smartwatchów bez ramki. Po prostu w tym roku nie będzie nim model Active, a standardowy Galaxy Watch 4. Jeśli zaś chodzi o bezpośredniego następcę Galaxy Watch 3, to będzie nim Galaxy Watch 4 Classic.

Podsumowując, najlepiej jest zapomnieć o dotychczasowym nazewnictwie poszczególnych modeli smartwatchów Galaxy i skupić się na zapamiętaniu nowego. Wariant z fizyczną ramką będzie modelem Classic, zaś ten bez niej porzuci przynależność do linii Active, aby stać się standardowym Galaxy Watch 4. Biorąc pod uwagę jego opływowy kształt, to technicznie będzie duchowym następcą serii Active, nawet jeśli nazwa nie będzie tego odzwierciedlać.