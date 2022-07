Gdzie kupić MacBooka Air i Pro? Sprawdź najlepsze promocje i oferty w popularnych sklepach

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem MacBooka, sprawdź, które sklepy oferują najniższe ceny w lipcu 2022 roku. W katalogu Apple

Czy warto kupić MacBooka? Zdecydowanie tak. Te laptopy cechują wydajna bateria, szybki i nowoczesny procesor, jakościowo wykonana obudowa i wyświetlacz. Do tego wyglądają bardzo elegancko i współpracują z innymi urządzeniami Apple. Do pracy, nauki, prywatnego użytkowania - idealna opcja. Jednak nie jest to sprzęt z niższej półki cenowej, więc przed zakupem warto sprawdzić, jakie zniżki oferują sklepy.

MacBook Air M1

MacBook Air z czipem M1 to aktualnie najtańszy laptop w katalogu Apple - nawet po niedawnej podwyżce cen. Jest to świetny sprzęt dla zwykłych użytkowników - procesor jest niesamowicie szybki, ekran zachwycający, a bateria starcza na długie godziny. Jeśli mamy zamiar w większości oglądać na laptopie filmy, pisać maile lub inne teksty - jest to zdecydowanie najlepszy wybór.

Ekran : 13.3", 2560 x 1600px, 60Hz

: 13.3", 2560 x 1600px, 60Hz Procesor : Apple M1

: Apple M1 RAM : 8 GB

: 8 GB Dysk : 256 GB SSD

: 256 GB SSD Karta graficzna : Apple M1 (7 rdzeni)

: Apple M1 (7 rdzeni) System operacyjny: macOS Big Sur

Apple.com

Cena: 5799 zł. Sprawdź

Media Expert

Cena: 5499 zł. Sprawdź

Media Markt

Cena: 5799 zł 4999 zł. Sprawdź

OleOle

Cena: 4999 zł. Sprawdź

RTV Euro AGD

Cena: 5199 zł. Sprawdź

Komputronik

Cena: 5790 zł 4999 zł. Sprawdź

MacBook Air M2

Jeśli szukamy czegoś mocniejszego (i z nowszym designem), najnowszy MacBook Air z czipem M2 będzie świetnym rozwiązaniem. Aktualnie dostępny jest preorder tego komputera, jego oficjalna sprzedaż rozpoczyna się 15 lipca. Ceny zaczynają się od 6999 zł i aktualnie nie powiunny sięróżnić między sklepami. Sprawdzimy ten komputer w podstawowej konfiguracji:

Ekran : 13.6", 2560 x 1664px

: 13.6", 2560 x 1664px Procesor : Apple M2

: Apple M2 RAM : 8 GB

: 8 GB Dysk : 256 GB SSD

: 256 GB SSD Karta graficzna : Apple M2 (8 rdzeni)

: Apple M2 (8 rdzeni) System operacyjny: macOS Monterey

Apple.com

Cena: 6999 zł. Sprawdź

Media Expert

Cena: 6999 zł. Sprawdź

Media Markt

Cena: NIEDOSTĘPNY

OleOle

Cena: NIEDOSTĘPNY

RTV Euro AGD

Cena: NIEDOSTĘPNY

Komputronik

Cena: 6999 zł. Sprawdź

MacBook Pro 13"

MacBook Pro 13" M2 to nowy nabytek w stajni MacBooków - został zaprezentowany na WWDC 2022. W znanej obudowie dostajemy najnowszy procesor od Apple, który potrafi naprawdę sporo. MSRP tego komputera wynosi 7499 zł i - jako że premiera odbyła się względnie niedawno - może być ciężko znaleźć go na przecenie. Sprawdzimy ceny tego MacBooka w podstawowej konfiguracji:

Ekran : 13.3", 2560 x 1600px

: 13.3", 2560 x 1600px Procesor : Apple M2

: Apple M2 RAM : 8 GB

: 8 GB Dysk : 256 GB SSD

: 256 GB SSD Karta graficzna : Apple M2 (10 rdzeni)

: Apple M2 (10 rdzeni) System operacyjny: macOS Monterey

Apple.com

Cena: 7499 zł. Sprawdź!

Media Expert

Cena: 7499 zł. Sprawdź!

Media Markt

Cena: 7499 zł. Sprawdź!

OleOle

Cena: 7499 zł. Sprawdź!

RTV Euro AGD

Cena: 7499 zł. Sprawdź!

Komputronik

Cena: 7499 zł. Sprawdź!

MacBook Pro 14"

MacBook Pro 14" to świetny kompromis pomiędzy wydajnością a mobilnością. W tej mniejszej formie możemy dostać nawet najwydajniejszy dostępny czip od Apple, który pozwoli nam edytować najbardziej wymagające wideo czy kompilować skomplikowane programy w mgnieniu oka. Ile w takim razie przyjdzie nam zapłacić za najtańszy dostępny wariant tego komputera?

Ekran : 14.2", 3024 x 1964px, 120Hz

: 14.2", 3024 x 1964px, 120Hz Procesor : Apple M1 Pro

: Apple M1 Pro RAM : 16 GB

: 16 GB Dysk : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Karta graficzna : Apple M1 Pro (14 rdzeni)

: Apple M1 Pro (14 rdzeni) System operacyjny: macOS Monterey

Apple.com

Cena: 11399 zł. Sprawdź!

Media Expert

Cena: 10799 zł. Sprawdź!

Media Markt

Cena: 10879 zł. Sprawdź!

OleOle

Cena: 10799 zł. Sprawdź!

RTV Euro AGD

Cena: 10799 zł. Sprawdź!

Komputronik

Cena: 10899 zł. Sprawdź!

MacBook Pro 16"

MacBook Pro 16" to narzędzie dla osób nie znoszących kompromisów. Dostajemy tutaj duży, piękny ekran, a do tego niesamowite podzespoły, które nie zawiodą nas w żadnej sytuacji. To prawdziwa maszyna do pracy, dzięki której każdy projekt skończymy na czas. Sprawdzamy, ile musimy zapłacić za podstawową konfigurację tej bestii.

Ekran : 16.2", 3456 x 2234px, 120Hz

: 16.2", 3456 x 2234px, 120Hz Procesor : Apple M1 Pro

: Apple M1 Pro RAM : 16 GB

: 16 GB Dysk : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Karta graficzna : Apple M1 Pro (16 rdzeni)

: Apple M1 Pro (16 rdzeni) System operacyjny: macOS Monterey

Apple.com

Cena: 14399 zł. Sprawdź!

Media Expert

Cena: 12799 zł 12299 zł. Sprawdź!

Media Markt

Cena: 12799 zł. Sprawdź!

OleOle

Cena: 12799 zł. Sprawdź!

RTV Euro AGD

Cena: 12799 zł. Sprawdź!

Komputronik

Cena: 13599 zł. Sprawdź!