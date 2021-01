Gdzie kupić Samsunga Galaxy S21? Porównujemy oferty operatorów

Samsung Galaxy S21 to drogi smartfon. Sprawdzamy, czy zakup urządzeniu u operatora w pakiecie z abonamentem jest opłacalny. Przeglądamy oferty Plusa, Play, Orange i T-Mobile oraz porównujemy je z ceną na wolnym rynku i tanim abonamentem typu no-limit.

Spis treści

Samsung wczoraj oficjalnie zaprezentował flagowe smartfony z rodziny Galaxy S21. Na rynku pojawiły się trzy modele - Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G oraz Galaxy S21 Ultra 5G. Ceny wahają się od 3899 zł za 128 GB wariant Samsunga Galaxy S21 do 6549 zł za flagowy model Samsung Galaxy S21 Ultra z 16 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB pamięci masowej. Więcej informacji o nowych smartfonach znajdziesz w naszym materiale zbiorczym oraz relacji z premiery. Sprawdź również jak wyglądają ceny na wolnym rynku oraz jakie gratisy oferuje Samsung podczas zamówień realizowanych w ramach przedsprzedaży.

Samsung Galaxy S21 5G

Jak porównywaliśmy ceny?

Porównując ceny przejrzałem oferty czterech największych operatorów telefonii komórkowej w naszym kraju - Plus, Play, Orange oraz T-Mobile. Szukałem jak najtańszej oferty z Samsungiem Galaxy S21 oraz abonamentem na okres 24 miesięcy. Decydując się na dane plany taryfowe weryfikowałem, czy są to oferty typu no-limit oraz jaki jest pakiet danych przypadający na jeden okres rozliczeniowy. Odrzucałem wszystkie oferty mające poniżej 10 GB pakietu danych - nie mają one najmniejszego sensu w pakiecie z flagowym smartfonem.

Oferty, które znalazłem na stronach operatorów porównałem z najtańszy abonamentem no-limit w Nju Mobile z umową na czas nieokreślony (miesięczny okres wypowiedzenia) oraz zakupem Samsunga Galaxy S21 u jednego z autoryzowanych sprzedawców na 24 raty (w przedsprzedaży są to raty 0%).

Na potrzeby porównania wybierałem oferty z nową kartą SIM i nowym numerem. W przypadku przedłużania umowy czasami możemy otrzymać lepsze warunki. Unikniemy także opłaty aktywacyjnej, która zazwyczaj kosztuje do 50 zł.

Samsung Galaxy S21 5G

Na początek zaczniemy od bazowego Samsunga Galaxy S21 5G 128 GB. Smartfon ten kosztuje 3899 zł.

Orange

W Orange najoptymalniejszym wyborem jest abonament Plan Mobilny 75 oferujący 70 GB pakiet danych. Umowa trwa 24 miesiące, a na start nie musimy dopłacać za urządzenie. Należy jednak pamiętać o opłacie aktywacyjnej, która wynosi 50 zł i jest płatna przy pierwszej fakturze.

Łącznie za Samsunga Galaxy S21 5G w dowolnym kolorze oraz abonament zapłacimy 225 zł miesięcznie. Przez cały okres umowy telefon oraz abonament kosztować będą 5450 zł. Oznacza to, że ze sam abonament zapłacimy 1551 zł, co przekłada się na 64,62 zł miesięcznie.

Orange oferuje słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag do zamówień realizowanych w ramach przedsprzedaży.

Plus

W Plusie najoptymalniejszym wyborem jest abonament za 75 zł miesięcznie oferujący 72 GB pakiet danych. Jest to najtańsza opcja pozwalająca kupić Samsunga Galaxy S21 5G z ratami na 24 miesiące.

Łącznie za Samsunga Galaxy S21 5G w dowolnym kolorze oraz abonament zapłacimy 225 zł miesięcznie. Do tego musimy doliczyć 299 zł płatne przy odbiorze urządzenia. Przez cały okres umowy telefon oraz abonament kosztować będą 5699 zł. Oznacza to, że ze sam abonament zapłacimy 1800 zł, co przekłada się na 75 zł miesięcznie.

Plus oferuje słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag do zamówień realizowanych w ramach przedsprzedaży.

Play

W Playu najlepiej zdecydować się na abonament za 75 zł miesięcznie oferujący 70 GB pakiet danych.

Łącznie za Samsunga Galaxy S21 5G w dowolnym kolorze oraz abonament zapłacimy 205 zł miesięcznie. Do tego musimy doliczyć 499 zł płatne przy odbiorze urządzenia. Przez cały okres umowy telefon oraz abonament kosztować będą 5419 zł. Oznacza to, że ze sam abonament zapłacimy 1520 zł, co przekłada się na 63,33 zł miesięcznie.

Play oferuje słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag do zamówień realizowanych w ramach przedsprzedaży.

T-Mobile

W T-Mobile polecamy abonament za 95 zł miesięcznie oferujący zaledwie 15 GB pakiet danych z późniejszym lejkiem do 1 Mb/s. Niestety tańsze oferty maja jeszcze mniejsze pakiety, które dodatkowo nie oferują lejka po ich przekroczeniu. Opłata aktywacyjna wynosi 29 zł.

Łącznie za Samsunga Galaxy S21 5G w dowolnym kolorze oraz abonament zapłacimy 95 zł miesięcznie. Do tego musimy doliczyć jednorazową opłatę za urządzenie, która wynosi 2479 zł. Opłatę tą wnosimy podczas zamawiania urządzenia. Przez cały okres umowy telefon oraz abonament kosztować będą 4788 zł. Oznacza to, że ze sam abonament zapłacimy 889 zł, co przekłada się na 37,07 zł miesięcznie.

T-Mobile oferuje słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag do zamówień realizowanych w ramach przedsprzedaży.

Zakup na wolnym rynku i abonament w Nju Mobile

Samsung Galaxy S21 5G kosztuje 3899 zł. W ramach przedsprzedaży możemy skorzystać z oferty na nawet 50 rat 0% oraz otrzymamy słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag.

Abonament w Nju Mobile kosztuje 39 zł. Otrzymamy wtedy 60 GB pakiet danych oraz rozmowy, SMS i MMS bez limitu.

Oznacza to, że za Samsunga Galaxy S21 5G oraz abonament w Nju zapłacimy 159,79 zł miesięcznie. Łącznie po 24 miesiącach smartfon i abonament kosztować nas będą 4835 zł.

Samsung Galaxy S21+ 5G

Teraz zajmiemy się pośrednim modelem Samsung Galaxy S21+ 128 GB, który na wolnym rynku kosztuje 4799 zł.

Orange

W Orange najoptymalniejszym wyborem jest abonament Plan Mobilny 75 oferujący 70 GB pakiet danych. Umowa trwa 24 miesiące, a na start za urządzenie zapłacimy 99 zł. Należy jednak pamiętać o opłacie aktywacyjnej, która wynosi 50 zł i jest płatna przy pierwszej fakturze.

Łącznie za Samsunga Galaxy S21+ 5G w dowolnym kolorze oraz abonament zapłacimy 259 zł miesięcznie. Przez cały okres umowy telefon oraz abonament kosztować będą 6365 zł. Oznacza to, że ze sam abonament zapłacimy 1566 zł, co przekłada się na 65,25 zł miesięcznie.

Orange oferuje słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag do zamówień realizowanych w ramach przedsprzedaży.

Plus

W Plusie dla Galaxy S21+ 5G najoptymalniejszym wyborem jest abonament za 90 zł miesięcznie oferujący 100 GB pakiet danych.

Łącznie za Samsunga Galaxy S21+ 5G w dowolnym kolorze oraz abonament zapłacimy 282 zł miesięcznie. Do tego musimy doliczyć 399 zł płatne przy odbiorze urządzenia. Przez cały okres umowy telefon oraz abonament kosztować będą 7167 zł. Oznacza to, że ze sam abonament zapłacimy 2368 zł, co przekłada się na 98,66 zł miesięcznie.

Plus oferuje słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag do zamówień realizowanych w ramach przedsprzedaży.

Play

W Playu najlepiej zdecydować się na abonament za 75 zł miesięcznie oferujący 70 GB pakiet danych.

Łącznie za Samsunga Galaxy S21+ 5G w dowolnym kolorze oraz abonament zapłacimy 255 zł miesięcznie. Do tego musimy doliczyć 499 zł płatne przy odbiorze urządzenia. Przez cały okres umowy telefon oraz abonament kosztować będą 6619 zł. Oznacza to, że ze sam abonament zapłacimy 1820 zł, co przekłada się na 75,83 zł miesięcznie.

Play oferuje słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag do zamówień realizowanych w ramach przedsprzedaży.

T-Mobile

W T-Mobile polecamy abonament za 95 zł miesięcznie oferujący zaledwie 15 GB pakiet danych z późniejszym lejkiem do 1 Mb/s. Niestety tańsze oferty maja jeszcze mniejsze pakiety, które dodatkowo nie oferują lejka po ich przekroczeniu. Opłata aktywacyjna wynosi 29 zł.

Łącznie za Samsunga Galaxy S21 5G w dowolnym kolorze oraz abonament zapłacimy 95 zł miesięcznie. Do tego musimy doliczyć jednorazową opłatę za urządzenie, która wynosi 3219 zł. Opłatę tą wnosimy podczas zamawiania urządzenia. Przez cały okres umowy telefon oraz abonament kosztować będą 5499 zł. Oznacza to, że ze sam abonament zapłacimy 700 zł, co przekłada się na 29,16 zł miesięcznie.

T-Mobile oferuje słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag do zamówień realizowanych w ramach przedsprzedaży.

Zakup na wolnym rynku i abonament w Nju Mobile

Samsung Galaxy S21+ 5G kosztuje 4799 zł. W ramach przedsprzedaży możemy skorzystać z oferty na nawet 50 rat 0% oraz otrzymamy słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag.

Abonament w Nju Mobile kosztuje 39 zł. Otrzymamy wtedy 60 GB pakiet danych oraz rozmowy, SMS i MMS bez limitu.

Oznacza to, że za Samsunga Galaxy S21+ 5G oraz abonament w Nju zapłacimy 238,95 zł miesięcznie. Łącznie po 24 miesiącach smartfon i abonament kosztować nas będą 5735 zł.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Na sam koniec czas na najwydajniejszego i najdroższego Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G z wsparciem dla pióra S-Pen oraz 100 krotnym Space Zoom. Smartfon ten w wersji 128 GB w wolnej dystrybucji kosztuje 5749 zł.

Orange

W Orange najoptymalniejszym wyborem jest abonament Plan Mobilny 75 oferujący 70 GB pakiet danych. Umowa trwa 24 miesiące, a na start za urządzenie zapłacimy 199 zł. Należy jednak pamiętać o opłacie aktywacyjnej, która wynosi 50 zł i jest płatna przy pierwszej fakturze.

Łącznie za Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G w dowolnym kolorze oraz abonament zapłacimy 294 zł miesięcznie. Przez cały okres umowy telefon oraz abonament kosztować będą 7305 zł. Oznacza to, że ze sam abonament zapłacimy 1506 zł, co przekłada się na 62,75 zł miesięcznie.

Orange oferuje słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag do zamówień realizowanych w ramach przedsprzedaży.

Plus

W Plusie dla Galaxy S21 Ultra 5G dostępny jest jedynie w wariancie z 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Do porównania wybieramy tańszy model, który na wolnym rynku kosztuje 5999 zł. Najoptymalniejszym wyborem jest abonament za 90 zł miesięcznie oferujący 100 GB pakiet danych.

Łącznie za Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G w dowolnym kolorze oraz abonament zapłacimy 336 zł miesięcznie. Do tego musimy doliczyć 499 zł płatne przy odbiorze urządzenia. Przez cały okres umowy telefon oraz abonament kosztować będą 8563 zł. Oznacza to, że ze sam abonament zapłacimy 2564 zł, co przekłada się na 106,83 zł miesięcznie.

Plus oferuje słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag do zamówień realizowanych w ramach przedsprzedaży.

Play

W Playu najlepiej zdecydować się na abonament za 75 zł miesięcznie oferujący 70 GB pakiet danych.

Łącznie za Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G w dowolnym kolorze oraz abonament zapłacimy 275 zł miesięcznie. Do tego musimy doliczyć 499 zł płatne przy odbiorze urządzenia. Przez cały okres umowy telefon oraz abonament kosztować będą 7099 zł. Oznacza to, że ze sam abonament zapłacimy 1350 zł, co przekłada się na 56,25 zł miesięcznie.

Play oferuje słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag do zamówień realizowanych w ramach przedsprzedaży.

T-Mobile

W T-Mobile polecamy abonament za 95 zł miesięcznie oferujący zaledwie 15 GB pakiet danych z późniejszym lejkiem do 1 Mb/s. Niestety tańsze oferty maja jeszcze mniejsze pakiety, które dodatkowo nie oferują lejka po ich przekroczeniu. Opłata aktywacyjna wynosi 29 zł.

Łącznie za Samsunga Galaxy S21 5G w dowolnym kolorze oraz abonament zapłacimy 95 zł miesięcznie. Do tego musimy doliczyć jednorazową opłatę za urządzenie, która wynosi 4469 zł. Opłatę tą wnosimy podczas zamawiania urządzenia. Przez cały okres umowy telefon oraz abonament kosztować będą 6778 zł. Oznacza to, że ze sam abonament zapłacimy 1029 zł, co przekłada się na 42,87 zł miesięcznie.

T-Mobile oferuje słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag do zamówień realizowanych w ramach przedsprzedaży.

Zakup na wolnym rynku i abonament w Nju Mobile

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G kosztuje 5749 zł. W ramach przedsprzedaży możemy skorzystać z oferty na nawet 50 rat 0% oraz otrzymamy słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł oraz lokalizator Galaxy SmartTag.

Abonament w Nju Mobile kosztuje 39 zł. Otrzymamy wtedy 60 GB pakiet danych oraz rozmowy, SMS i MMS bez limitu.

Oznacza to, że za Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G oraz abonament w Nju zapłacimy 280,62 zł miesięcznie. Łącznie po 24 miesiącach smartfon i abonament kosztować nas będą 6685 zł.

Podsumowanie

Po przejrzeniu ofert widać, że jeden z operatorów nie oferuje zakupu Samsungów Galaxy S21 na raty. Mowa o T-Mobile, który na dodatek posiada abonament z zaledwie 15 GB pakietem danych.

Rodzina Galaxy S21

Najbardziej opłaca się zakup Samsunga Galaxy S21 5G w Play. Model pośredni - Galaxy S21+ 5G najlepiej kupić w Orange. W przypadku topowego modelu Galaxy S21 Ultra musimy pamiętać, że Plus oferuje go jedynie w droższych wariantach z 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Zakup Galaxy S21 Ultra jest opłacalny w Play.

Patrząc na porównanie ofert operatorskich z zakupem Galaxy S21 na raty i wyborem abonamentu w Nju Mobile szybko dochodzimy do wniosku, że to najbardziej optymalne rozwiązanie, które pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy, a na dodatek nie będziemy związani umową na abonament przez najbliższe dwa lata.