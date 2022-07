Gdzie kupić Xiaomi Mi Band 7? Najlepsze oferty w polskich sklepach

Najnowsza opaska fitness od Xiaomi trafiła w końcu do polskiej dystrybucji. Sprawdzamy w jakich sklepach możemy ją kupić!

Premiera Xiaomi Mi Banda 7 była niespodziewanie emocjonująca. Wraz z urządzeniem przeszliśmy całą sagę premierową urządzenia. Była ona dość zawiła - najpierw słyszeliśmy nieoficjalne informacje, następnie Xiaomi zapowiedziało opaskę, została ona wydana w Chinach, aby dopiero po kilku tygodniach znaleźć się w końcu na naszym rodzimym rynku.

Jednak to oczekiwanie było tego warte - opaska w końcu zagościła do polskich sklepów. Jest to świetna propozycja, która buduje na zaletach poprzedników i dodaje interesujące funkcje, które idealnie nadadzą się dla entuzjastów sportu lub osób, które szukają poręcznego urządzenia do codziennego monitorowania swojego zdrowia. Więc czy chcemy lepiej monitorować swoje treningi, czy obserwować swoje funkcje życiowe, czy też świadomie podejść do swojego snu - to urządzenie jest dla nas świetnym wyborem

Fot. Xiaomi

Wszystkie zmiany, które przynosi ze sobą Xiaomi Band 7, przedstawiliśmy w tym porównaniu z poprzednikiem: Xiaomi Mi Band 7 vs. Mi Band 6. Jaki smartband Xiaomi kupić?. Jednak pokrótce: dostajemy ulepszony pulsoksymetr działający 24/7, do tego możliwość pomiaru maksymalnego poboru tlenu w czasie ćwiczeń i lepszą analizę treningów. Poza tym nowa wersja opaski ma znacznie większą baterię oraz powiększony ekran. Traci z kolei wersję z NFC - ta będzie dostępna tylko w nadchodzącej wersji Pro.

Fot. Xiaomi

Oczywiście pierwszym miejscem, w którym warto rozejrzeć się za ofertami na Xiaomi Band 7, są sklepy producenta - zarówno te stacjonarne, jak i online. Xiaomi operuje trzema sklepami, w których prosto od producenta zakupimy opaskę: mi-home.pl; mi-store.pl oraz mimarkt.pl.

AKTUALIZACJA 26.07.2022

Od oficjalnej premiery Xiaomi Band 7 minęły dwa tygodnie. Jesteśmy już po pierwszej wielkiej promocji, nikt więc raczej nie spodziewał się, że opaska zacznie już tanieć. Okazuje się jednak, że w internecie znajdziemy sporo miejsc, w których już teraz kupimy ten smartband za mniejszą cenę, niż ta sugerowana przez producenta!

Fot. Ceneo

Jak widać, opaska jest już do dorwania w cenie nawet o 10-20 zł niższej niż na stronie Xiaomi. Oczywiście niektórzy sprzedawcy to mniejsze sklepy, jednak tańszy Band 7 znajdziemy też w bardzo dużych sieciach, jak na przykład Sferis czy Morele. Warto więc chwilę poszukać w internecie gdyż może się okazać, że nawet bez oficjalnej promocji będziemy mogli znaleźć ten smartband w atrakcyjnej cenie!

Jednak nie tylko oficjalne sklepy Xiaomi sprzedają popularną opaskę - znajdziemy ją także w większości znanych sieci z elektroniką. W większości z nich cena nie waha się zbytnio i wynosi około 249 zł - tuż po premierze brak przecen nie powinien dziwić, jest to przecież nowiutkie urządzenie. Jednak znając Xiaomi, sytuacja na pewno będzie dynamiczna - producent jest znany ze swoich częstych (i dość sporych) obniżek. Tak aktualnie przedstawiają się ceny w popularnych sklepach: