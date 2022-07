Gdzie kupić Xiaomi Mi Band 7? Sprawdziliśmy najlepsze oferty popularnych sklepów

Najnowsza opaska fitness od Xiaomi trafiła w końcu do polskiej dystrybucji. Sprawdzamy w jakich sklepach możemy ją kupić!

Premiera Xiaomi Mi Banda 7 była niespodziewanie emocjonująca. Wraz z urządzeniem przeszliśmy całą sagę premierową urządzenia. Była ona dość zawiła - najpierw słyszeliśmy nieoficjalne informacje, następnie Xiaomi zapowiedziało opaskę, została ona wydana w Chinach, aby dopiero po kilku tygodniach znaleźć się w końcu na naszym rodzimym rynku.

Jednak to oczekiwanie było tego warte - jest to świetna propozycja, która buduje na zaletach poprzedników i dodaje interesujące funkcje, które idealnie nadadzą się dla entuzjastów sportu lub osób, które szukają poręcznego urządzenia do codziennego monitorowania swojego zdrowia.

Zobacz również:

Fot. Xiaomi

Wszystkie zmiany, które przynosi ze sobą Xiaomi Band 7, przedstawiliśmy w tym porównaniu z poprzednikiem: Xiaomi Mi Band 7 vs. Mi Band 6. Jaki smartband Xiaomi kupić?. Jednak pokrótce: dostajemy ulepszony pulsoksymetr działający 24/7, do tego możliwość pomiaru maksymalnego poboru tlenu w czasie ćwiczeń i lepszą analizę treningów. Poza tym nowa wersja opaski ma znacznie większą baterię oraz powiększony ekran. Traci z kolei wersję z NFC - ta będzie dostępna tylko w nadchodzącej wersji Pro.

Fot. Xiaomi

Oczywiście pierwszym miejscem, w którym warto rozejrzeć się za ofertami na Xiaomi Band 7, są sklepy producenta - zarówno te stacjonarne, jak i online. Xiaomi operuje trzema sklepami, w których prosto od producenta zakupimy opaskę: mi-home.pl; mi-store.pl oraz mimarkt.pl. To tutaj możemy też spodziewać się pierwszych, premierowych przecen - producent zapowiada, że już 15 lipca udostępni dobrą ofertę na start.

Fot. Ceneo

Jednak nie tylko oficjalne sklepy Xiaomi sprzedają popularną opaskę - znajdziemy ją także w większości znanych sieci z elektroniką. W większości z nich cena nie waha się zbytnio i wynosi około 249 zł - tuż po premierze brak przecen nie powinien dziwić, jest to przecież nowiutkie urządzenie. Jednak znając Xiaomi, sytuacja na pewno będzie dynamiczna - producent jest znany ze swoich częstych (i dość sporych) obniżek. Tak aktualnie przedstawiają się ceny w popularnych sklepach: