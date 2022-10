Gdzie kupić iPhone'a 14? Sprawdziliśmy oferty w Play, Orange, T-Mobile i Plus

We wrześniu Apple zaprezentowało tegoroczną linię flagowców oznaczonych numerem 14. Sprawdzamy oferty na zakup tego smartfona u największych operatorów sieci komórkowych w Polsce.

Wśród zaprezentowanych smartfonów znajdują się cztery modele: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro MAX. Różnica między wariantami oznaczonymi jako Pro, a podstawowymi modelami jest w tym roku naprawdę duża. Droższe wersje otrzymały nowy procesor A16 Bionic, funkcję Dynamic Island połączoną z wcięciem na kamerkę do selfie, Always On Display oraz mocniejsze aparaty główne.

Sprawdzamy, jak wyglądają oferty największych polskich operatorów na tegoroczne flagowce firmy Apple - w przypadku zakupu urządzenia bez abonamentu. W poniższym zestawieniu będziemy przyglądać się najtańszym wariantom smartfona u każdego operatora, a więc warto zwrócić uwagę na ilość pamięci masowej urządzenia w przypadku każdej oferty.

Play

Dostępne modele: iPhone 14 / iPhone 14 Plus

iPhone 14 / 128 GB

Cena: 5199 zł

iPhone 14 Plus / 128 GB

Cena: 5899 zł

Orange

Dostępne modele: iPhone 14 / iPhone 14 Plus

iPhone 14 / 128 GB

Cena: 5219 zł

iPhone 14 Plus / 128 GB

Cena: 5899 zł

T-Mobile

Dostępne modele: iPhone 14 / iPhone 14 Plus - zakup możliwy jedynie w ofercie z abonamentem

Sieć T-Mobile nie oferuje obecnie możliwości zakupu nowych flagowców Apple bez abonamentu. W ofercie operatora znajdziemy modele 14 oraz 14 Plus jednak ich zakup możliwy jest jedynie wraz z usługami sieci komórkowej.

Plus

Dostępne modele: iPhone 14 / iPhone 14 Pro

iPhone 14 / 128 GB

Cena: 5900 zł

iPhone 14 Pro / 128 GB

Cena: 7300 zł