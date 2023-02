Gdzie kupić iPhone'a 14 oraz iPhone'a 14 Pro? Sprawdziliśmy oferty w Plusie, Play, Orange oraz T-Mobile

We wrześniu zeszłego roku Apple zaprezentowało swoją najnowszą linię flagowców oznaczonych numerem 14. Sprawdzamy oferty na zakup tych smartfonów u największych operatorów sieci komórkowych w Polsce.

Spis treści

Wśród zaprezentowanych smartfonów znajdują się cztery modele: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro MAX. Różnice między wariantami oznaczonymi jako Pro, a podstawowymi modelami nigdy wcześniej nie były tak duże. Droższe wersje otrzymały nowy procesor A16 Bionic, funkcję Dynamic Island połączoną z wcięciem na kamerkę do selfie, opcję Always On Display oraz mocniejsze aparaty główne.

Sprawdzamy, jak wyglądają oferty największych polskich operatorów na tegoroczne flagowce firmy Apple - w przypadku zakupu urządzenia bez abonamentu. W poniższym zestawieniu będziemy przyglądać się najtańszym wariantom smartfona u każdego operatora, a więc warto zwrócić uwagę na ilość pamięci masowej urządzenia w przypadku każdej oferty.

Zobacz również:

Plus

W sieci Plus znajdziemy wszystkie warianty najnowszych flagowców Apple. Możemy więc wybrać między modelami Pro, a podstawowymi wersjami smartfona. Warto również zaznaczyć, że operator oferuje wyjątkowy program Odkup, w którym możemy odsprzedać naszego starego iPhone'a i, z dopłatą gotówki, zamienić go na nowy model. Oferta dostępna jest jednak tylko w przypadku wyboru abonamentu.

Dostępne modele: iPhone 14/iPhone 14 Plus/ iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro MAX

iPhone 14 / 128 GB

Cena: 5749 zł / Link

iPhone 14 Plus / 128 GB

Cena: 6499 zł / Link

iPhone 14 Pro / 128 GB

Cena: 7300 zł / Link

iPhone 14 Pro MAX/ 128 GB

Cena: 8050 zł / Link

Play

Play jest kolejnym operatorem, u którego znajdziecie wszystkie modele iPhone'a 14. Każdy z modeli jest dostępny w ofercie bez abonamentu, a więc możecie je kupić bez konieczności podpisywania umowy związanej z usługami telekomunikacyjnymi.

Dostępne modele: iPhone 14/iPhone 14 Plus/ iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro MAX

iPhone 14 / 128 GB

Cena: 4999 zł / Link

iPhone 14 Plus / 128 GB

Cena: 5599 zł / Link

iPhone 14 Pro / 128 GB

Cena: 6599 zł / Link

iPhone 14 Pro MAX/ 128 GB

Cena: 7299 zł / Link

Orange

W sieci Orange możemy dokonać zakupu wszystkich modeli iPhone'a 14. Możemy więc wybrać między modelami oznaczonymi jako Pro, a podstawowymi wariantami flagowca.

Dostępne modele: iPhone 14/iPhone 14 Plus/ iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro MAX

iPhone 14 / 128 GB

Cena: 5481 zł / Link

iPhone 14 Plus / 128 GB

Cena: 5599 zł / Link

iPhone 14 Pro / 128 GB

Cena: 6855 zł / Link

iPhone 14 Pro MAX/ 128 GB

Cena: 7589 zł / Link

T-Mobile

Sieć T-Mobile nie oferuje obecnie możliwości zakupu nowych flagowców Apple bez abonamentu. W ofercie operatora znajdziemy modele 14,14 Plus, 14 Pro oraz 14 Pro MAX jednak ich zakup możliwy jest jedynie wraz z usługami sieci komórkowej.

Dostępne modele: iPhone 14/iPhone 14 Plus/ iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro MAX - zakup możliwy jedynie w ofercie z abonamentem