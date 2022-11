Gdzie kupić iPhone'a 14 w abonamencie? Sprawdziliśmy najtańsze oferty operatorów

iPhone 14 w końcu zagościł na półki sklepowe, ale także na wystawy największych operatorów w Polsce. Sprawdzamy, jakich cen za najnowszy telefon Apple powinniśmy się spodziewać w każdej z największych polskich sieci.

Premiera iPhone'a 14 przeszła głośnym echem po całym technologicznym świecie. Najnowszy iPhone 14 w końcu pojawił się także w sklepach, a przy okazji zawitał też do salonów operatorów. W tym tekście sprawdzamy, u którego operatora znajdziemy najnowszy telefon od Apple w najniższych cenach. Warto się jednak spieszyć, gdyż najnowsze urządzenia Apple wyprzedają się jak świeże bułeczki. Ze względu na to, jeśli macie ochotę nawet do swojego najtańszego abonamentu dodać najnowszego iPhone'a - warto zapoznać się z ich cenami!

iPhone 14 w Orange

iPhone 14 w Orange możemy dokupić do każdego abonamentu. W najtańszej konfiguracji, czyli w wersji z pamięcią 128 GB będzie on nas kosztował 799 zł opłaty wstępnej, a następnie 181,99 zł co miesiąc przez 24 miesiące. Oznacza to, że cała opłata za ten telefon wyniesie nas 5166,76 zł. Musimy jednak poczekać na dobrą okazję, gdyż aktualnie telefon jest zupełnie wyprzedany u operatora. Na stanie znajdziemy tylko wyższe wersje tego modelu.

iPhone 14 w Play

iPhone 14 128 GB jest także dostępny w Play. U tego operatora raty oraz opłata na start są zmienne i zależą zarówno od wybranego przez nas abonamentu, jak i ustalonej przez nas opłaty początkowej. Przy wyborze abonamentu za 70 zł, możemy spodziewać się najniższej wpłaty początkowej wynoszącej 499 zł. Oznacza to, że rata miesięczna wyniesie nas 195,84 zł/mc przez 24 miesiące. Oznacza to, że łącznie zapłacimy 5175,16 zł.

iPhone 14 w Plusie

iPhone'a 14 możemy także kupić w salonach i na stronie Plusa. W tym przypadku powinniśmy się przygotować na opłatę początkową wynoszącą 499 zł a także 24 raty o wysokości 211,62 zł/mc. Raty te możemy też rozłożyć na 12 lub 36 miesięcy. Oznacza to, że za telefon zapłacimy łącznie 5577,88 zł.

iPhone 14 w T-Mobile

T-Mobile również oferuje najnowsze smartfony od Apple. Jeżeli jesteśmy zainteresowani iPhonem 14 od T-Mobile, powinniśmy przygotować się na wpłatę na start na poziomie 349 zł, a także 24 raty wynoszące 200 zł/mc. Łącznie daje to 5299 zł. Co ciekawe, jeśli wybierzemy jeden z dwóch najdroższych abonamentów, cena ta zostanie obniżona o 150 albo nawet 300 zł.