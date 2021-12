Gdzie kupić nowego iPhone 13? Sprawdzamy oferty popularnych sklepów [7.12.2021]

Najnowsze smartfony z rodziny iPhone 13 trafiły już do otwartej sprzedaży. Sprawdźcie, w jakich sklepach wciąż możecie je kupić!

Po wielkim oczekiwaniu i budowaniu napięcia przed California Streaming przyszedł czas na podsumowanie faktów. Gigant z Cupertino przedstawił wczoraj światu nową linię iPhone 13, zegarki Apple Watch Series 7 oraz tablety iPad i iPad mini.

Z tych wiadomości możecie dowiedzieć się ile kosztują poszczególne modele iPhone 13 oraz kiedy rozpocznie się ich przedsprzedaż. Teraz przyszedł czas na sprawdzenie w jakich sklepach będziemy mogli skorzystać z możliwości zakupu nowego smartfona w tym okresie.

Pierwszym i oczywistym wyborem jest udanie się bezpośrednio do sklepu producenta i zakup jednego z dostępnych modeli.

Większość największych sklepów z elektroniką w Polsce także jest już przygotowana na rozpoczęcie sprzedaży najnowszych modeli z rodziny iPhone 13, czyli iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max. Zobaczcie w jakich sklepach możemy zakupić je w ramach otwartej sprzedaży:

MediaExpert

W sklepie internetowym MediaExpert wciąż czekają na nas złe wieści. Obecnie nie kupimy żadnego smartfona z rodziny iPhone 13. Dostępność pojedynczych modeli ograniczona jest jedynie do sklepów stacjonarnych.

RTV Euro AGD

Z niedawnej oferty sklepu internetowego RTV Euro AGD nie zostało już wiele. Wciąż możemy wybierać jednak spośród kilku modeli. Kupimy iPhone 13 mini 128 GB w kolorze północ, niebieskim, różowym i księżycowa poświata oraz 512 GB w kolorach północ i PRODUCT(RED); iPhone 13 128 GB w kolorach księżycowa poświata i PRODUCT(RED); 256 GB w kolorze księżycowa poświata.

X-kom

W sklepie internetowym X-kom wciąż dostępnych jest wiele modeli i wariantów tegorocznych iPhone'ów 13. Musimy jednak liczyć się z wydłużonym czasem dostawy przy większości złożonych zamówień. Może on różnić się w zależności od wybranego modelu. W chwili obecnej żadnego smartfona nie kupimy od ręki.

Vobis

W sklepie Vobis ponownie dostępna jest spora ilość urządzeń z rodziny iPhone 13. Kupimy bazowy model z 512GB pamięci masowej w kolorze północ lub różowym; 256 GB w kolorze PRODUCT(RED); 128 GB w kolorze różowym.

Kupimy także iPhone mini 512 GB w kolorach PRODUCT(RED), północ oraz iPhone 13 Pro 1 TB w kolorze górski błękit. Dostępny jest także iPhone 13 Pro Max 1 TB w kolorze złotym.

MediaMarkt

W ofercie MediaMarkt znajdziemy obecnie jedynie pojedyncze modele smartfonów z rodziny iPhone 13: iPhone 13 mini 512 GB w kolorze północ oraz iPhone 13 512 GB w kolorze księżycowej poświaty.

NEONET

W sklepie internetowym NEONET wciąż nie możemy zamówić większości smartfonów z rodziny iPhone 13.

Jedyne dostępne modele dotrą do nas w terminie do 21 dni od złożenia zamówienia. Są to iPhone 13 mini 128 GB w kolorze księżycowej poświaty i iPhone 13 Pro Max 1 TB w kolorze złotym.

iSpot

W oficjalnym sklepie Apple w Polsce znów zmalała ilość dostępnych urządzeń. Nie kupimy żadnego z bazowych modeli iPhone 13, podobnie jak wariantów Pro i Pro Max.

Jedynym dostępnym urządzeniem jest iPhone'a 13 mini 512 GB w kolorze PRODUCT(RED).