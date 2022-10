Gdzie kupisz lepszą frytkownicę beztłuszczową? Porównałam parametry modeli z Biedronki oraz Lidla

Któż nie lubi chrupiących przekąsek? W beztłuszczowej frytkownicy możesz przygotować je w zdrowszej wersji. Bierzemy pod lupę specyfikację dwóch modeli - z Lidla oraz Biedronki. Która frytkownica beztłuszczowa wypada lepiej? Jaki model warto kupić? Sprawdź, do jakich wniosków doszłam.

Spis treści

Frytkownica beztłuszczowa - jak działa? Czym różni się od klasycznej?

O funkcjonalności klasycznej frytkownicy nie musimy przypominać, zwłaszcza fanom frytek i smażonych smakołyków. Wiele wątpliwości i niedopowiedzeń powstaje jednak wokół nowocześniejszej wersji - frytkownicy beztłuszczowej. Jej cel jest niezmienny, jednak sposób przygotowania przekąsek znacząco się różni. Wewnątrz sprzętu rozprzestrzenia się równomiernie gorące powietrze będące niejako substytutem tłuszczu. Efektem tego, dochodzi do ogrzewania składników z każdej strony - tak, aby uniknąć możliwej surowizny, zbytniego przypieczenia, a jednocześnie uzyskać chrupkość. Wyeliminowanie tłuszczu w procesie obróbki pozwala na uzyskanie zdrowszej wersji dania, co powinno ucieszyć nie tylko osoby na diecie, ale i każdego, kto uwielbia tego typu potrawy.

Źródło: Unsplash/Maiqui Cordeiro

Względem wyglądu, nie musi różni się niczym od frytkownicy klasycznej. Z jej pomocą przygotujemy nie tylko frytki z ziemniaków, ale również inne warzywa. W przypadku zaawansowanych modeli, możliwe jest również przyrządzenie mięs i nie tylko. Automatyczne programy znacząco ułatwiają obcowanie z frytkownicą beztłuszczową - zwłaszcza, gdy nie jesteśmy pewni jaka temperatura i moc będzie odpowiednia.

Zobacz również:

Najwyższa pora przejść do naszego porównania specyfikacji, które będzie obejmowało dwa modele frytkownic beztłuszczowych ze sklepu Lidla i Biedronki. Pod uwagę wzięliśmy wyłącznie urządzenia pochodzę od marek własnych!

Frytkownica beztłuszczowa z Lidla - SILVERCREST

Źródło: Lidl

W ofercie niemieckiej sieci sklepów znajdziemy co najmniej kilka frytkownic, a wśród nich pojawiło się m.in. urządzenie od marki SILVERCREST. Jak wspomnieliśmy wcześniej, w procesie przygotowywania smakołyków, frytkownica beztłuszczowa wykorzystuje gorące powietrze. Jej moc to aż 1350 Watt, a zakres temperatur umożliwia wybór pomiędzy 80, a 200 stopniami Celsjusza. Dużym udogodnieniem jest możliwość skorzystania z 8 programów automatycznych, które dobiorą odpowiednie parametry do wskazanych składników. Jest przystosowana do smażenia, grillowania, a nawet pieczenia. Aby zachować sprzęt w jak najlepszej formie, a co najważniejsze - uniknąć przenikania niebezpiecznych składników do naszych potraw, koszyk i patelnię pokryto powłoką antyadhezyjną (ILAG® Corflon ULTRA). Jeden cykl pracy pozwoli na przygotowanie około 500 gram frytek - dla całej rodziny idealnie!

Sprawdź dane techniczne:

Moc: 1350 W

Napięcie robocze: 220-240 V~ 50-60 Hz

Długość kabla: ok. 110 cm

Materiał: tworzywo sztuczne, stal powlekana aluminium

Wymiary: ok. 31 x 26,5 x 30,8 cm

Waga: ok. 3,96 kg

Frytkownica beztłuszczowa na gorące powietrze SHFD 1350 od SILVERCREST jest dostępna pod tym linkiem w cenie 279 zł.

Frytkownica beztłuszczowa z Biedronki

Źródło: Biedronka Home

Sklep internetowy Biedronka Home to prawdziwy sukces, który najpewniej...nikogo nie dziwi. Pośród wielu sprzętów z kategorii AGD, znaleźliśmy w ofercie beztłuszczową frytkownicę marki własnej HOFFEN. Jej moc jest zbliżona do poprzedniego modelu, albowiem wynosi 1400 Watt. Identyczne parametry tyczą się również zakresu temperatur (od 80 do 200 stopni Celsjusza). Korzystając z ustawień na panelu, możemy wybrać czas przygotowywania potrawy - od 1 do 60 minut. Frytkownica beztłuszczowa posłuży zarówno dla przygotowywania chrupiących frytek, jak i ciast lub mięs, w tym zakresie model pozostawia dość duży wachlarz możliwości. Aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas użytkowania, producent zastosował nienagrzewająca się rączkę cool touch.

Sprawdź dane techniczne:

Wymiary: 30,5 x 30,5 x 38 cm

Pojemność: 3000 ml

Waga: 3,43 kg

Moc: 1400 W

Długość kabla: 111 cm

Napięcie: 220-240 V

Frytkownica beztłuszczowa marki HOFFEN jest dostępna pod tym linkiem w cenie 249 zł.

Którą frytkownicę beztłuszczową wybrać?

Powyższe parametry zdaję się być dość zbliżone, choć w modelach można dostrzec małe różnice. Poza 50-wattową przewagą frytkownicy z Biedronki, jej pojemność jest większa o 0,5 l. Niestety w związku z tym jest również większa, co może być znaczącym aspektem podczas wyboru. Obydwie propozycje posiadają duży, czytelny ekran oraz panel sterowania. Gdy mowa o wyglądzie wizualnym, obydwie zaprojektowano w idei minimalizmu i dominującej czerni (w przypadku Biedronki - z detalami złota, w przypadku Lidla - srebra). Warto dodać, że różnica cenowa wynosi około 30 zł - sprzęt z Biedronki jest tańszy, ale i większy. W tym starciu nie ma wygranych - finalna decyzja zależy od konkretnych preferencji, a nawet możliwości kuchennych pod względem miejsca.

Osobiście, postawiłabym na model sygnowany logo HOFFEN. Większa pojemność - więcej frytek, a w dodatku w niższej cenie!

Może zainteresować Cię: Te frytkownice robią furorę w Lidlu - sprawdź, którą warto kupić.