Gdzie kupisz lepszy odkurzacz bezprzewodowy? Porównałam parametry modeli z Biedronki oraz Lidla

Masz dość zbędnych kabli? Chcesz odkurzyć całe wnętrze wraz z wszelkimi zakamarkami, a jednocześnie nie chcesz wydawać fortuny na odkurzacz bezprzewodowy? Porównałam dane techniczne dwóch modeli marek własnych - z Lidla oraz Biedronki. Który wypada lepiej?

Odkurzacz bezprzewodowy i bezworkowy - jak to działa? Czy warto?

Posiadanie urządzeń sprzątających w domach nie jest już żadnym luksusem, choć ten komfort zyskaliśmy dopiero kilka dekad temu. Aż trudno uwierzyć, że aż tak znienawidziliśmy czynność, która ratuje nas przed zarazkami, kurzem i drobnoustrojami. Plątające się kable, niewystarczająco długi przewód? Konieczność zmiany gniazdek, w przypadku odkurzania kilku pomieszczeń? Jeśli brzmi to znajomo, na rynku są dostępne sprzęty, które mogą całkowicie wyeliminować ten problem! Ponadto, decydując się na odkurzacz bezworkowy, konserwacja oraz czyszczenie są znacznie łatwiejsze. Konieczność cyklicznej wymiany problematycznych worków, dopasowanie do modelu i nieprzyjemny zapach odłóż na bok.

Źródło: Adobe Stock/Prostock-studio

Z uwagi na nieustannie zwiększającą się popularność bezprzewodowych odkurzaczy, postanowiłam wziąć pod lupę ofertę Biedronki oraz Lidla. Prześledziliśmy asortyment, a następnie wybraliśmy dwa modele pionowe - wyprodukowane dla marek własnych. Czy dorównują sprzętom od uznanych i lubianych firm? Sprawdźmy, co mają do zaproponowania na podstawie parametrów technicznych!

Odkurzacz bezprzewodowy z Biedronki - HOFFEN

Pionowy model od marki HOFFEN wyposażono w technologię cyklonową (rozwiązało to konieczność stosowania wymiennych worków). Kurz jest oddzielany od powietrza, a następnie trafia do wskazanego zbiornika. Nie sposób zapomnieć o filtracji EPA, co czyni odkurzacz atrakcyjnym również dla alergików. W wyniku powyższych rozwiązań, wysysane powietrze jest czystsze, niż w momencie zasysania. Aby sprzątanie było możliwie najbardziej komfortowe, bezprzewodowy odkurzacz wzbogacono o metalową rurę z możliwością zginania do 180 stopni. Wówczas, możemy dogodnie wyprzątnąć przestrzeń nawet pod meblami lub w trudno dostępnych miejscach bez konieczności całkowitego schylania. Regulacja pracy jest możliwa na dwóch poziomach.

Odkurzaniem możesz zająć się również po zmroku - elektroszczotka umożliwia doświetlenie powierzchni poprzez zastosowanie diod LED. Przekształcenie sprzętu w odkurzacz ręczny zajmuje zaledwie moment - zestaw obejmuje dwie końcówki szczelinowe, aby sprzątanie mogło być w pełni kompleksowe.

Przejdźmy do parametrów:

Materiał: tworzywo sztuczne, metal

Kolor: czarny, srebrny, morski

Ilość elementów: 7

Opis elementów: uchwyt odkurzacza, rura, elektroszczotka, końcówka długa, końcówka krótka, rura do samochodu, rękojeść odkurzacz

Moc: 140 W

Okres gwarancji (lata): 2

Certyfikaty: TUV

Odkurzacz bezprzewodowy kupisz za 349 zł - znajdziesz go pod tym linkiem.

Odkurzacz bezprzewodowy z Lidla - SILVERCREST

Jak w przypadku modelu z Biedronki, bezprzewodowy odkurzacz SILVERCREST korzysta z technologii cyklonowej. Wszelkie zarazki są kierowane do stosunkowo dużego zbiornika (pojemność to aż 600 ml). Wśród zalet należy wyróżnić m.in. szczotkę z przegubem obrotowym 180 stopni - z łatwością wymieciesz każdy zakątek. W przypadku tego modelu postawiono na filtrację z wykorzystaniem HEPA. Jeśli potrzebujesz wymieść kurz z mebli, wystarczy odpiąć korpus, a lada moment wykorzystasz możliwości ręcznego odkurzacza. Dopasowanie siły ssania jest możliwe z wykorzystaniem dwóch trybów - MAX (do 25 minut na jednym cyklu) i ECO (do 45 minut).

Aby móc wysprzątać cały dom podczas jednego cyklu, wyjmowany akumulator należy ładować około 4-5h. Poza elektryczną szczotką, w zestawie znajduje się uchwyt ścienny, szczotka do kurzu, dysza szczelinowa oraz mała szczotka.

Przejdźmy do parametrów:

Akumulator litowo-jonowy: 22,2 V, 2500 mAh

Moc: 130 W

Czas ładowania: 4-5 h

Pojemność zbiornika na kurz: 0,6 l

Wymiary: ok. 24 x 21,5 x 12,4 cm

Materiał wykonania: tworzywo sztuczne, aluminium

Waga: ok. 1,96 kg

Odkurzacz bezprzewodowy kupisz za 309 zł - znajdziesz go pod tym linkiem.

Na który model się zdecydować? HOFFEN, a może SILVERCREST?

O ile udało nam się udowodnić, że tańsze modele mogą spełniać swoją funkcję i zastosowanie, tak trudno jednoznacznie wskazać faworyta powyższego zestawienia. Osobiście, postawiłabym na odkurzacz bezprzewodowy z Lidla. Mój wybór jest podyktowany m.in. zastosowaniem wydajniejszego filtra HEPA. Odkurzacze różnią się zaledwie 10 wattami względem mocy, więc drogą dedukcji, powinien być on zbliżony, jednak Biedronka nie umieściła w opisie konkretnej informacji o maksymalnym czasie pracy.

