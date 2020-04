Gdzie można kupić tanie maseczki? Sprawdź, gdzie są nadal dostępne!

W czasie pandemii koronawirusa maseczka jest jednym z podstawowych środków ochrony osobistej. Gdzie można tanio kupić ich zapas? Sprawdzamy na Amazon.de.

Jeśli nie wiesz jeszcze, w jaki sposób można dokonywać transakcji na tej platformie, zobacz nasz poradnik "Jak kupować na Amazon? Doradzamy i wyjaśniamy". A wszystkie aktualnie dostępne maseczki chirurgiczne znajdziesz na tej stronie. Ceny prezentują się bardzo atrakcyjnie - na przykład zestaw składający się z pięćdziesięciu trójwarstwowych maseczek to wydatek w wysokości 20 euro, czyli niecałe 91 złotych. Takie same maseczki dostępne są w polskich sklepach online w cenach od 7,99 zł za sztukę po ponad 250 złotych za zestawy liczące sobie 50 sztuk. Oszczędność przy zakupie na Amazonie to aż 159 złotych.

Oferta zakupu pakietu maseczek może zainteresować nie tylko osoby prywatne, ale także właścicieli wciąż działających firm. Wspomniany pakiet maseczek daje po przeliczeniu koszt ok. 1,90 zł za jedną maseczkę chirurgiczną. Na tym jednak nie koniec - Amazon ma także oferty na inne zestawy, maseczki z różnych materiałów oraz o odmiennej budowie, znaleźć można także maseczki antysmogowe, które przydadzą się w dalszych miesiącach bieżącego roku. A ponieważ nie ma sensu przepłacać, warto sprawdzić, jakie są obecnie propozycje i ile można na nich zaoszczędzić. Zajrzyj na tę stronę i przekonaj się o tym osobiście.

Maseczki jednorazowe można nabyć w cenie 0,91 euro, czyli poniżej 4 złotych za sztukę. Takie maseczki dostępne są w tym pakiecie, liczącym sobie 10 sztuk. Są to maseczki trójwarstwowe - pierwsza, zewnętrzna warstwa to włóknina, środkowa to warstwa filtrująca, a przy twarzy znajduje się warstwa miękkiego włókna. Każda maseczka z zestawu skutecznie osłania nos oraz usta, chroniąc drogi oddechowe przed drobnoustrojami, kurzem, pyłem oraz zanieczyszczeniami z powietrza.

Jeśli wychodzisz z domu tylko od czasu do czasu, wówczas praktycznym rozwiązaniem będą maseczki wielokrotnego użytku. Zestaw trzech wysokiej jakości maseczek to wydatek 17,80 euro, czyli ok. 81 złotych (ok. 27 zł za jedną sztukę). Skąd taka różnica w stosunku do jednorazowych? Otóż zostały wykonana z wysokiej jakości, oddychających materiałów jedwabnych, cechujących wydajnym filtrowaniem. Regulowany klips na nos sprawia, że zawsze trzymają się w pożądanej pozycji, a rozmiar jest tak dobrany, że zakrywa nos, usta i policzki. Raz na jakiś czas wystarczy maseczkę wyprać i można nadal z niej korzystać.

Maseczka wielokrotnego użytku posłuży także po pandemii - jej noszenie skutecznie zmniejsza ilość wdychanych gazów, szkodliwych zapachów, kurzu, zanieczyszczeń, itp. Doskonale nada się do pracy. Zestaw trzch maseczek wielokrotnego użytku w cenie 17,80 euro nabędziesz na tej stronie.

W polskich sklepach polecamy natomiast bezpieczne termometry bezdotykowe.