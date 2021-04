Gdzie można obejrzeć filmy, które wygrały Oscara?

Gala rozdania Oskarów już za nami. Wyróżniony został między innymi "Nomadland" w kategorii najlepszy film, gdzie jednak go obejrzeć? Podpowiadamy.

Nagroda Akademii Filmowej, znana też jako Oskar, to nagroda przyznawana corocznie przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej w dziedzinie filmowej. Warto podkreślić, że zdobycie Oskara wiąże się z ogromnym wyróżnieniem. Głównie ze względu na to, że to właśnie Nagroda Akademii Filmowej wraz z telewizyjną statuetką Emmy, muzyczną Grammy oraz teatralną Tony tworzą czwórkę najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. Jak wiadomo, lista wygranych tytułów z tego roku jest już znana, gdzie je jednak obejrzeć?

Nomadland

Film w reżyserii Chloé Zhao został ogłoszony najlepszym filmem. Co ciekawe, statuetkę Oscara w historii konkursu w kategorii "Najlepszy reżyser" po raz drugi wygrała kobieta, a po raz pierwszy Azjatka. Fabuła filmu "Nomadland" opowiada o kobiecie po sześćdziesiątce, która wybiera wędrowne życie współczesnego nomady, po tym jak w wyniku recesji straciła swój dobytek. Produkcja swoją premierę kinową w Polsce będzie miała 14 maja 2021 roku.

Reżyseria: Chloé Zhao

Chloé Zhao Scenariusz: Chloé Zhao

Chloé Zhao Obsada: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie

Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: USA

USA Premiera w Polsce: 14 maja 2021

14 maja 2021 Liczba wygranych Oscarów: 3

Ojciec

Historia opowiada o kobiecie, która próbuje zaopiekować się ojcem wykazującym oznaki demencji. Mężczyzna za wszelką cenę mimo postępującej choroby pragnie pozostać samodzielny. Film został wyróżniony wygranymi Oskarami w kategoriach: najlepszy aktor za grę Anthony'ego Hopkinsa, oraz scenariusz adaptowany dla Floriana Zellera.

Reżyseria: Florian Zeller

Florian Zeller Scenariusz: Florian Zeller, Christopher Hampton

Florian Zeller, Christopher Hampton Obsada: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams, Ayesha Dharker, Roman Zeller, Evie Wray

Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams, Ayesha Dharker, Roman Zeller, Evie Wray Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Premiera w Polsce: 27 stycznia 2020

27 stycznia 2020 Liczba wygranych Oscarów: 2

Judasz i Czarny mesjasz

Film "Judasz i Czarny mesjasz" opowiada historię Freda Hamptona, przewodniczącego Partii Czarnych Panter w Illinois i jego fatalnej zdrady dokonanej przez informatora FBI Williama O'Neala. Tytuł został wyróżniony wygraną statuetki Oskara w kategoriach: najlepszy aktor drugoplanowy dla Daniela Kaluuya oraz za piosenkę "Fight for you" Gabrielli Sermiento Wilson.

Reżyseria: Shaka King

Shaka King Scenariusz: Shaka King, Will Berson

Shaka King, Will Berson Obsada: Lakeith Stanfield, Daniel Kaluuya, Jesse Plemons, Martin Sheen, Terayle Hill, Ashton Sanders, Jermaine Fowler, Dominique Fishback, Lil Rel Howery

Lakeith Stanfield, Daniel Kaluuya, Jesse Plemons, Martin Sheen, Terayle Hill, Ashton Sanders, Jermaine Fowler, Dominique Fishback, Lil Rel Howery Gatunek: Biograficzny, Dramat

Biograficzny, Dramat Kraj produkcji: USA

USA Premiera w Polsce: 12 lutego 2021

12 lutego 2021 Liczba wygranych Oscarów: 2

Minari

W pogoni za amerykańskim snem koreańska rodzina przenosi się do Arkansas i zakłada farmę. Aktorka drugoplanowa, Yuh-Jung Youn została wyróżniona wygraną Oscara.

Reżyseria: Lee Isaac Chung

Lee Isaac Chung Scenariusz: Lee Isaac Chung

Lee Isaac Chung Obsada: Steven Yeun, Ye-ri Han, Alan S. Kim, Noel Cho, Yuh-Jung Youn, Will Patton, Scott Haze, Eric Starkey, Esther Moon

Steven Yeun, Ye-ri Han, Alan S. Kim, Noel Cho, Yuh-Jung Youn, Will Patton, Scott Haze, Eric Starkey, Esther Moon Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: USA

USA Premiera w Polsce: 7 maja 2021

7 maja 2021 Liczba wygranych Oscarów: 1

Obiecująca. Młoda. Kobieta.

Po tym jak tragiczne wydarzenia przekreśliły przyszłość Cassandry, młoda kobieta szuka zemsty na tych, którzy stają jej na drodze. Film został wyróżniony w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny.

Reżyseria: Emerald Fennell

Emerald Fennell Scenariusz: Emerald Fennell

Emerald Fennell Obsada: Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Alison BrieChristopher Mintz-Plasse, Molly Shannon, Angela Zhou

Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Alison BrieChristopher Mintz-Plasse, Molly Shannon, Angela Zhou Gatunek: Dramat, Kryminał

Dramat, Kryminał Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania

USA, Wielka Brytania Premiera w Polsce: 5 marca 2021

5 marca 2021 Liczba wygranych Oscarów: 1

Co w duszy gra

Joe Gardner prowadzi zespół muzyczny w gimnazjum. Jego prawdziwą pasją jest jednak jazz. Joe przeżywa kryzys - zaczyna zadawać sobie pytania: "Po co tu jestem? Jaki jest cel mojego życia?". Film wygrał statuetkę Oskara w kategorii najlepsza muzyka oryginalna oraz najlepszy długometrażowy film animowany.

Reżyseria: Pete Docter

Pete Docter Scenariusz: Pete Docter, Mike Jones, Kemp Powers

Pete Docter, Mike Jones, Kemp Powers Obsada: Tina Fey, Jamie Foxx, Rachel House, Richard Ayoade, Graham Norton, Alice Braga, Angela Bassett

Tina Fey, Jamie Foxx, Rachel House, Richard Ayoade, Graham Norton, Alice Braga, Angela Bassett Gatunek: Animacja, Komedia, Przygodowy

Animacja, Komedia, Przygodowy Kraj produkcji: USA

USA Premiera w Polsce: 5 marca 2021

5 marca 2021 Liczba wygranych Oscarów: 2

Na rauszu

Czwórka nauczycieli pracujących w gimnazjum testuje alkoholową metodę, która ma polepszyć jakość ich życia. Film został ogłoszony najlepszym filmem międzynarodowym.

Reżyseria: Thomas Vinterberg

Thomas Vinterberg Scenariusz: Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg

Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg Obsada: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie, Helene Reingaard Neumann

Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie, Helene Reingaard Neumann Gatunek: Dramat, Komedia

Dramat, Komedia Kraj produkcji: Dania

Dania Premiera w Polsce: 1 maja 2021

1 maja 2021 Liczba wygranych Oscarów: 1

Colette

Była członkini francuskiego ruchu oporu Colette Marin-Catherine odmawiała wejścia do Niemiec przez 74 lata. Sytuacja zmienia się, gdy w jej życie wkracza młoda studentka historii imieniem Lucie i przekonuje ją, by odwiedziła obóz koncentracyjny, w którym naziści zabili jej brata.

Reżyseria: Anthony Giacchino

Anthony Giacchino Scenariusz: Anthony Giacchino

Anthony Giacchino Obsada: Colette Marin-Catherine, Lucie Fouble

Colette Marin-Catherine, Lucie Fouble Gatunek: Dokumentalny, krótkometrażowy

Dokumentalny, krótkometrażowy Kraj produkcji: Francja, Niemcy, USA

Francja, Niemcy, USA Premiera w Polsce: 16 lutego 2020

16 lutego 2020 Liczba wygranych Oscarów: 1

Czego nauczyła mnie ośmiornica

Fabuła opowiada historię nietypowej przyjaźni pewnego filmowca i ośmiornicy zamieszkującej południowoafrykański las wodorostów, która zdradza mu tajemnice tego świata. Film można obejrzeć na platformie Netflix w ramach subskrypcji.

Reżyseria: Pippa Ehrlich, James Reed

Pippa Ehrlich, James Reed Scenariusz: Pippa Ehrlich, James Reed

Pippa Ehrlich, James Reed Obsada: Craig Foster, Tom Foster

Craig Foster, Tom Foster Gatunek: Dokumentalny, Przyrodniczy

Dokumentalny, Przyrodniczy Kraj produkcji: RPA

RPA Premiera w Polsce: 4 września 2020

4 września 2020 Liczba wygranych Oscarów: 1

Mank

Film „Mank” w reżyserii Davida Finchera wyprodukowany został w Stanach Zjednoczonych przez studio Netflix. David Fincher odpowiada za reżyserię między innymi takich produkcji jak: „Podziemny krąg”, „Siedem”, „House of Cards”, „Mindhunter”, „Zaginiona dziewczyna” oraz „Gra”, więc trzeba przyznać, że naprawdę można spodziewać się dobrego poziomu, jeżeli chodzi o „Mank”. I tak jest w istocie. Fabuła pokazana jest z perspektywy zgryźliwego i uzależnionego od alkoholu scenarzysty Hermana J. Mankiewicza, który próbuje ukończyć pracę nad „Obywatelem Kane’em” dla Orsona Wellesa. Akcja dzieje się w Hollywood w latach 30 ubiegłego wieku. Film można obejrzeć na serwisie Netflix.

Reżyseria: David Fincher

David Fincher Scenariusz: Jack Fincher

Jack Fincher Obsada: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance, Arliss Howard, Tom Burke, Tuppence Middleton, Lily Collins, Tom Pelphrey, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Sam Troughton

Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance, Arliss Howard, Tom Burke, Tuppence Middleton, Lily Collins, Tom Pelphrey, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Sam Troughton Gatunek: Biograficzny, Dramat

Biograficzny, Dramat Kraj produkcji: USA

USA Premiera w Polsce: 18 listopada 2020

18 listopada 2020 Liczba wygranych Oscarów: 2

Sound of Metal

Mają tylko siebie i muzykę. Ruben jest pełnym pasji perkusistą, a Lu przebojową wokalistką. Gdy ruszają w trasę koncertową, a marzenie o wydaniu debiutanckiej płyty jest na wyciągnięcie ręki, Ruben z dnia na dzień zaczyna tracić słuch. W jednej chwili życie, które dotąd znał i kochał, lega w gruzach, a przyszłość staje się wielką niewiadomą. Jego dziewczyna nie daje jednak za wygraną i postanawia zrobić wszystko, by uratować Rubena i to, co ich dotąd łączyło.

Reżyseria: Darius Marder

Darius Marder Scenariusz: Abraham Marder, Darius Marder

Abraham Marder, Darius Marder Obsada: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Lauren Ridloff, Mathieu Amalric, Domenico Toledo

Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Lauren Ridloff, Mathieu Amalric, Domenico Toledo Gatunek: Dramat, Romans

Dramat, Romans Kraj produkcji: USA

USA Premiera w Polsce: 5 marca 2021

5 marca 2021 Liczba wygranych Oscarów: 2

Ma Rainey: Matka Bluesa

Scenariusz do "Ma Rainey: Matka Bluesa" został napisany przez Ruben Santiago-Hudson na podstawie sztuki Augusta Wilsona „Ma Reiney’s Black Bottom”. Produkcja Netflixa opowiada o artystce znanej jako Matka Bluesa, która spotyka się w studiu nagrań w Chicago ze swoim zespołem. Nic nie jest jednak proste, bo między muzykami dochodzi do spięć. Warto zauważyć, że jest to ostatni film, w którym zagrał przed śmiercią Chadwick Boseman znany z roli Czarnej Pantery w „Czarna Pantera”. Film można obejrzeć na Netflixie.

Reżyseria: George C. Wolfe

George C. Wolfe Scenariusz: Ruben Santiago-Hudson

Ruben Santiago-Hudson Obsada: Chadwick Boseman, Viola Davis, Glynn Turman, Colman Domingo, Michael Potts, Jeremy Shamos, Taylour Paige, Jonny Coyne, Dusan Brown

Chadwick Boseman, Viola Davis, Glynn Turman, Colman Domingo, Michael Potts, Jeremy Shamos, Taylour Paige, Jonny Coyne, Dusan Brown Gatunek: Dramat, Muzyczny

Dramat, Muzyczny Kraj produkcji: USA

USA Premiera w Polsce: 25 listopada 2020

25 listopada 2020 Liczba wygranych Oscarów: 2

Tenet

Uzbrojony tylko w jedno słowo — Tenet — bohater przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak nieodzowne okazuje się skorzystanie ze zjawiska wykraczającego poza czas realny.

Reżyseria: Christopher Nolan

Christopher Nolan Scenariusz: Christopher Nolan

Christopher Nolan Obsada: Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Himesh Patel, Martin Donovan, Andrew Howard, Yuri Kolokolnikov

Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Himesh Patel, Martin Donovan, Andrew Howard, Yuri Kolokolnikov Gatunek: Thriller, Akcja

Thriller, Akcja Kraj produkcji: Kanada, USA, Wielka Brytania

Kanada, USA, Wielka Brytania Premiera w Polsce: 26 sierpnia 2020

26 sierpnia 2020 Liczba wygranych Oscarów: 1

Two Distant Strangers

Mężczyzna uwięziony w pętli czasu jest zmuszony do wikłania się od nowa w tę samą awanturę z policjantem. Film można obejrzeć w ramach subskrypcji na serwisie Netflix.

Reżyseria: Travon Free, Martin Desmond Roe

Travon Free, Martin Desmond Roe Scenariusz: Travon Free

Travon Free Obsada: Andrew Howard, Joey Bada$, Zaria

Andrew Howard, Joey Bada$, Zaria Gatunek: Dramat, Krótkometrażowy

Dramat, Krótkometrażowy Kraj produkcji: USA

USA Premiera w Polsce: 20 listopada 2020

20 listopada 2020 Liczba wygranych Oscarów: 1

Jakby coś, kocham was

„Jakby coś, kocham was” to zaledwie 12 minutowy film animowany, który wyjątkowo chwyta za serce. Tytuł ten został stworzony przez studio Gilbert Films i Oh Good Productions, a za reżyserię i scenariusz opowiada Michael Govier oraz Will McCormack. Krótka historia opowiada o dwójce pogrążonych w żalu rodziców, którzy próbują uporać się z bólem i emocjonalną pustką po stracie dziecka. Film można obejrzeć na platformie Netflix.