Gdzie najtaniej kupić MacBooka - przegląd aktualnych promocji [Aktualizacja 29.08.2021]

Jeśli zastanawisz się nad zakupem MacBooka, sprawdź, jakie zniżki oferują sklepy i wybierz najkorzystniejszą opcję.

Spis treści

Czy warto kupić MacBooka? Zdecydowanie tak. Te laptopy cechują wydajna bateria, szybki i nowoczesny procesor, jakościowo wykonana obudowa i wyświetlacz. Do tego wyglądają bardzo elegancko i współpracują z innymi urządzeniami Apple. Do pracy, nauki, prywatnego użytkowania - idealna opcja. Jednak nie jest to sprzęt z niższej półki cenowej, więc przed zakupem warto sprawdzić, jakie zniżki oferują sklepy.

MediaMarkt

Apple Macbook Air 13

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 256 GB SSD

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Grafika: Apple M1 (7-rdzeni)

Kolor: Gwiezdna szarość

Cena: 4 499 zł - przejdź do sklepu

RTV euro AGD

Ten sklep pferuje od razu kilka modeli ze zniżką. Oto najlepsze z nich:

Apple Macbook Pro 13

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Cena: 5 799 zł - przejdź do sklepu

Apple Macbook Pro 13

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Cena: 6 599 zł - przejdź do sklepu

Media Expert

Apple Macbook Air 13

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Cena: 5 569 zł - przejdź do sklepu (promocja do 23.08.2021, 23:59)

Apple Macbook Pro 13

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 16 GB RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Cena: 7 109 zł - przejdź do sklepu

OleOle

Apple Macbook Air 13

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Kolor: Srebrny

Cena: 4 499 zł - przejdź do sklepu

Apple Macbook Air 13

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Kolor: Srebrny

Cena: 5 599 zł - przejdź do sklepu

Apple Macbook Air 13

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 16 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Kolor: Srebrny

Cena: 6 899 zł - przejdź do sklepu

Apple Macbook Pro 13

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Cena: 5 799 zł - przejdź do sklepu

Apple Macbook Pro 13

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Cena: 6 599 zł - przejdź do sklepu

Komputronik

Apple Macbook Pro 13

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 16 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Cena: 8 190 zł - przejdź do sklepu

Apple Macbook Pro 13

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 16 GB RAM

Dysk: 1 TB SSD

Grafika: Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Cena: 9 290 zł - przejdź do sklepu

