Gdzie najtaniej kupić oryginalny Windows 10? [11.02.2022]

Jak bezpiecznie kupić oryginalnego Windowsa 10? Z jakich ofert korzystać i jak nie dać się oszukać? Podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę oraz wskazujemy kilka legalnych źródeł zakupu.

Czy zakup taniego klucza Windows 10 jest w ogóle możliwy? Z pewnością niejednokrotnie natknęliście się na oferty "promocyjne", które zachęcały do taniego zakupu licencji Microsoftu, często za mniej niż 200 zł. Takie propozycje wydają się kuszące, ale musimy uświadomić sobie kilka ważnych kwestii.

Oryginalny certyfikat Windows 10

Przede wszystkim warto przyjrzeć się oficjalnym cenom oprogramowania Windows 10 i porównać je z propozycjami na aukcjach czy w nieautoryzowanych sklepach. W oficjalnej dystrybucji za klucz licencyjny systemu Microsoft musimy zapłacić co najmniej 400 zł. Cena zależy od rodzaju licencji, którą możemy nabyć w dwóch wariantach:

OEM

to wersja, którą możemy otrzymać na przykład przy zakupie nowego komputera. Klucz produktu zapisywany jest w BIOS-ie komputera albo w rejestrze systemowym na etapie preinstalacji. Klucz licencyjny jest jest aktywowany automatycznie i przypisywany do urządzenia w momencie podłączenia do internetu. Co ważne, odpowiedzialność na świadczenie usług serwisowych czy wsparcie techniczne leży po stronie sprzedawcy, a nie producenta.

W teorii nie powinien być sprzedawany, ani instalowany na innym komputerze, nawet należącym do tego samego użytkownika. W praktyce jednak zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej twórca oprogramowania nie może zakazać odsprzedaży licencji. Istnieją jednak pewne warunki - wszelkie kopie oprogramowania muszą zostać wcześniej usunięte, a jeden klucz może zostać sprzedany wyłącznie jednej osobie. Niedostosowanie się do tych reguł sprawia, że licencja się nielegalna.

Zalety: niższa cena, możliwość przeniesienia licencji po dezaktywacji z płyty głównej

niższa cena, możliwość przeniesienia licencji po dezaktywacji z płyty głównej Wady: brak wsparcia technicznego Microsoft, brak nośnika z zapisanym systemem, przypisanie licencji do konkretnego konta Microsoft

BOX

to licencja, która nie posiada ograniczenia jeśli chodzi o przenoszenie jej na inny komputer. Decydując się na tę wersję, otrzymujemy nośnik (płyta lub pendrive), naklejkę COA z kluczem produktu, instrukcję oraz dokument zakupu. System po zainstalowaniu zostaje przypisany do konta Microsoft. Plusem tej wersji jest to, że w razie wystąpienia awarii komputera, będziemy mogli zainstalować oprogramowanie na nowo. Poza tym, licencja posiada wsparcie techniczne producenta.

Zalety: wsparcie techniczne ze strony Microsoft, system może być swobodnie przenoszony (po wcześniejszej dezaktywacji), klucz dostępny na nośniku (płyta lub pendrive)

wsparcie techniczne ze strony Microsoft, system może być swobodnie przenoszony (po wcześniejszej dezaktywacji), klucz dostępny na nośniku (płyta lub pendrive) Wady: wyższa cena

To dwie bezpieczne drogi, które umożliwiają legalne nabycie klucza z licencją na Windows 10. Decydując się na zakup atrakcyjnie taniego oprogramowania z niepewnych źródeł (na aukcjach lub z ogłoszeń), możesz w łatwy sposób paść ofiarą oszustwa, a co gorsze - zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej. Warto być czujnym i nie ufać "promocyjnym" ofertom - niska cena produktu zawsze związana jest z ryzykiem, że klucz do systemu Microsoft został pozyskany w sposób nielegalny.

Warto również wiedzieć, że:

Zakończona powodzeniem aktywacja nie stanowi potwierdzenia, że oprogramowanie jest oryginalne lub objęte właściwą licencją. Działania zmierzające do obejścia lub pominięcia aktywacji są niedozwolone. [Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania Microsoft pkt. 5]

Czym różnią się poszczególne wersje Windows 10?

Zanim zdecydujemy się na zakup oprogramowania Windows 10, warto przyjrzeć się kilku jego wersjom:

Windows 10 Home - to najpopularniejsza wersja przeznaczona dla użytkowników domowych, który jest funkcjonalny i prosty w obsłudze. Umożliwia korzystanie z wszelkich aplikacji oraz programów. Posiada wbudowane funkcje zabezpieczeń oraz system biometrycznego uwierzytelniania (Windows Hello) czy głosową asystentkę (Cortanę).

- to najpopularniejsza wersja przeznaczona dla użytkowników domowych, który jest funkcjonalny i prosty w obsłudze. Umożliwia korzystanie z wszelkich aplikacji oraz programów. Posiada wbudowane funkcje zabezpieczeń oraz system biometrycznego uwierzytelniania (Windows Hello) czy głosową asystentkę (Cortanę). Windows 10 Pro - wersja bardziej rozbudowana, przeznaczona dla użytkowników biznesowych. Posiada m.in. mechanizm Azure Active Directory umożliwiający łatwe logowanie się do chmurowych usług. Wspiera wirtualizację Hyper-V, mechanizm szyfrowania dysku BitLocker oraz takie opcje, jak Remote Desktop, Windows Store czy kontenery Enterprise Data Protection. Aktualizacje systemu odbywają się poprzez Windows Update for Business.

- wersja bardziej rozbudowana, przeznaczona dla użytkowników biznesowych. Posiada m.in. mechanizm Azure Active Directory umożliwiający łatwe logowanie się do chmurowych usług. Wspiera wirtualizację Hyper-V, mechanizm szyfrowania dysku BitLocker oraz takie opcje, jak Remote Desktop, Windows Store czy kontenery Enterprise Data Protection. Aktualizacje systemu odbywają się poprzez Windows Update for Business. Windows 10 Enterprise - wersja przeznaczona dla dużych firm i korporacji. Aktywnie chroni firmę za pomocą zaawansowanych zabezpieczeń obsługiwanych przy użyciu inteligentnych funkcji chmury - posiada takie mechanizmy Credential Guard i Device Guard.

- wersja przeznaczona dla dużych firm i korporacji. Aktywnie chroni firmę za pomocą zaawansowanych zabezpieczeń obsługiwanych przy użyciu inteligentnych funkcji chmury - posiada takie mechanizmy Credential Guard i Device Guard. Windows 10 Education - to wersja systemu przeznaczona dla studentów, uczelni i innych placówek oświatowych. W odróżnieniu od Enterprise, Education nie wspiera Long Term Servicing Branch.

- to wersja systemu przeznaczona dla studentów, uczelni i innych placówek oświatowych. W odróżnieniu od Enterprise, Education nie wspiera Long Term Servicing Branch. Windows 10 Mobile - system na urządzenia mobilne. Oferuje przeglądarkę Edge, pakiet Office zoptymalizowany do obsługi ekranów dotykowych oraz wsparcie dla oprogramowania Continuum, które pozwala na podpięcie smartfona lub tabletu do większego wyświetlacza.

- system na urządzenia mobilne. Oferuje przeglądarkę Edge, pakiet Office zoptymalizowany do obsługi ekranów dotykowych oraz wsparcie dla oprogramowania Continuum, które pozwala na podpięcie smartfona lub tabletu do większego wyświetlacza. Windows 10 na Xbox One - specjalny system dedykowany konsoli firmy Microsoft. Nieskomplikowany i przyjazny interfejs pozwala użytkownikom na korzystanie zarówno z gier, jak i multimediów.

- specjalny system dedykowany konsoli firmy Microsoft. Nieskomplikowany i przyjazny interfejs pozwala użytkownikom na korzystanie zarówno z gier, jak i multimediów. Windows 10 IoT Core – to darmowa wersja systemu Windows przeznaczona dla mikrokomputerów Raspberry Pi 2.

– to darmowa wersja systemu Windows przeznaczona dla mikrokomputerów Raspberry Pi 2. Windows 10 Team – to system przeznaczony dla urządzeń typu Surface Hub

Gdzie kupić oryginalny Windows 10?

Jak podkreślaliśmy wyżej, istnieją wyłącznie dwa legalne sposoby zakupu certyfikatu Windows 10, a ceny kluczy w oficjalnej dystrybucji nie spadają poniżej 400 zł. Warto zatem mieć świadomość, że zbyt niski koszt produktu z niesprawdzonego źródła zawsze wiąże się z ryzykiem. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zakup licencji Windows 10:

Bezpośrednio od firmy Microsoft. Od autoryzowanych partnerów firmy Microsoft. Wyszukiwarkę partnerów znajdziesz tutaj W sklepach detalicznych jako zabezpieczone pudełko lub karta klucza (z folią na opakowaniu i kluczem zabezpieczonym przed odczytaniem przez osoby trzecie).

Źródła: www.microsoft.com, ithardware.pl, komputerymarkowe.pl, www.morele.net

