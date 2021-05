Gdzie najtaniej kupisz komputer? Porównanie ofert 3 topowych sklepów!

Media Expert, x-kom oraz morele.net to trzy duże sklepy z elektroniką, które wytypowaliśmy do naszego porównania. Sprawdziliśmy, kto oferuje najtańsze podzespoły komputerowe.

Spis treści

Jak wiadomo, obecny czas nie sprzyja kupowaniu nowych jednostek, a tym bardziej kupowaniu samodzielnie podzespołów, by takowy komputer złożyć. Znajdą się jednak na pewno osoby, które i tak będą chciały skompletować części, które sami wybrali. Ten tekst jest przeznaczony właśnie dla Was.

Inną wiadomą sprawą jest to, że nikt nie lubi przepłacać – zatem dzisiaj omówimy oferty trzech różnych sklepów z elektroniką. Pod lupę weźmiemy dwa zestawy, jeden w budżecie ok. 1500 zł., drugi do 3000 zł. Który sklep wypadnie najtaniej, a który najdrożej? Czy różnice są na tyle duże, by brać je pod uwagę? O tym w dalszej części tego artykułu - zapraszam!

Wybór sklepów

Aktualnie wybór sklepu, w którym możemy zakupić części do naszego nowego peceta nie jest tak prostą sprawą, jak przed obecnym kryzysem i brakami wielu podzespołów. To, że w jednym sklepie uda nam się skompletować „zestaw A” nie oznacza, że w drugim znajdziemy odpowiednie komponenty do stworzenia identycznego komputera.

Z tero powodu już na tym etapie pojawiły się problemy związane z realizacją tego artykułu. Głównie za sprawą braków procesorów oraz, a jakże, kart graficznych. Dlatego też ostatecznie zdecydowałem się na umieszczenie w tym zestawieniu „tylko” 2 widełek cenowych i 3 różnych sklepów – mianowicie Morele.net, x-kom oraz Media Expert.

Zestaw za 1500 zł

Skoro wyjaśniłem, na jakiej zasadzie wybrałem sklepy i jakie trudności powodował ten wybór, przejdźmy do przedstawienia pierwszych zestawów w budżecie 1500 zł. Oczywiście takie zestawy mogłyby być przeznaczone jako centra multimedialne czy typowe „biurowce”, a nie jako sprzęt do grania.

Media Expert – komputer za 1500 zł

Jak wcześniej wspomniałem, w tym budżecie nie oczekujmy gamingowej maszyny. Całość bazuje na Intel Pentium G6605, czyli 2-rdzeniowej i 4-wątkowej jednostce o taktowaniu 4,3GHz, co powinno pozwolić na swobodne przeglądanie internetu, pracę w programach biurowych czy oglądanie wszelakiego rodzaju treści. Komputer wspierany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej. Na dane i system mamy 240 GB dysk SSD - osadzimy to na płycie MSI B560M Pro, zasilimy zasilaczem marki SilentiumPC, model Elementum E2 o mocy 350W i „zapakujemy” do taniej obudowy od IBOX.

Prosty zestaw bez udziwnień. W przypadku oferty Media Expert jego koszt zamyka się w kwocie 1521,52 zł – uprzedzając identyczne propozycje z pozostałych sklepów, zaznaczę, że wypadł on najkorzystniej pod względem finansowym.

Morele.net – komputer za 1500 zł

Kolejne miejsce zajął zestaw ze sklepu Morele.net. Przejdźmy do jego omówienia.

Względem poprzedniej propozycji zmianie uległy następujące elementy (przez wzgląd na braki):

● Płyta główna Gigabyte B560M D3H

● Pamięć operacyjna Patriot Viper Elite 2x4 GB 2666MHz CL16

● Obudowa Akyga AK995BK

Dla użytkownika końcowego są to raczej zmiany kosmetyczne, nie wpływające na to, że jeden lub drugi zestaw będzie działać lepiej albo gorzej. Przechodząc jednak do meritum, czyli finansów – jak możemy zauważyć, koszt takiego peceta wzrósł do poziomu 1551,41 zł. Po krótkim rachunku wychodzi na to, że zanotowaliśmy wzrost o 29 złotych i 89 groszy. To oczywiście nie wszystko, został ostatni sklep…

x-kom – komputer za 1500 zł

Najdroższym z wybranych przeze mnie sklepów okazał się x-kom. Jak w jego sytuacji wygląda sytuacja?

Jest to taki sam zestaw, jak w przypadku Morele.net – kosztuje jednak już 1589,90 zł. Wzrost względem „owocowego sklepu” wyniósł zatem 38,49 zł. Media Expert i x-kom dzieli jeszcze wyższa kwota – 68,38 zł. Czyni to tę propozycję najdroższą w segmencie do 1500 zł.

Zestaw za 3000 zł

Nie samym biurem jednak człowiek żyje i czasami chciałby w coś pograć. W takiej sytuacji 3000 zł to minimalna kwota, aby samodzielnie złożyć jednostkę z dedykowanym układem graficznym – dla porównania, pod koniec zeszłego roku w kwocie 3000 zł spokojnie mogliśmy dostać jednostki oparte o duet i5 10-generacji oraz GTX-a 1660 Super. Kiedy to wróci? Może za rok, dwa… ale nie o tym teraz – przejdźmy do przedstawienia kolejnych propozycji, tym razem w kwocie do 3000zł!

Media Expert – komputer za 3000 zł

Na pierwszym miejscu opłacalności kolejny raz plasuje się elektromarket „włączający niskie ceny”. Jak na ten moment wygląda najbardziej opłacalny zestaw do 3000 zł?

Właśnie tak. Omówmy podzespoły:

● Zacznijmy od obudowy. SilentiumPC Ventum VT2 - kompaktowa, acz przestronna skrzynka, z bardzo dobrym przepływem powietrza. To właśnie do niej zapakujemy nasze „graty”.

● Podstawą całości będzie płyta Gigabyte B450M S2H V2 – dosyć podstawowy model na socket AM4 z chipsetem B450, ale wystarczający nawet w przypadku chęci ulepszenia zestawu o mocniejszy procesor.

● CPU to Ryzen 3 1200AF, który miał odejść na emeryturę – jednak w obecnej sytuacji chyba mu nie śpieszno…

● Wspomagany jest przez RAM Patriot Viper w konfiguracji 2x4GB 3000MHz CL16 – niestety budżet podyktował właśnie taką konfigurację.

● Na dane natomiast dostajemy 240 GB SSD marki Crucial, model BX500.

● Skoro komputer do gier, to jest i dedykowana grafika – MSI GTX 1650 Ventus w wersji z pamięciami GDDR6 za „jedyne” 1599,99 zł

● No i musimy czymś to zasilić – SilentiumPC Elementum E2 450W spokojnie sobie poradzi z takim zestawem, mając jeszcze spory zapas mocy.

W skrócie, zestaw może nie powala, ale pozwoli przyzwoicie pograć w wiele gier. Oczywiście nie na najwyższych nastawach graficznych.

Przejdźmy jednak do clou sprawy –> ceny. Za całość, w przypadku zakupu w Media Expert zapłacimy 2926,57 zł. Ktoś może powiedzieć „ale chwila, przecież mówiłeś, że brakuje budżetu na RAM etc.” – spokojnie, to dopiero pierwszy sklep, który jest tym najtańszym.

x-kom – komputer za 3000 zł

Tym razem role się odwróciły i to nie x-kom jest najdroższym sklepem – nie jest też jednak najtańszym. Spójrzmy, jak to wygląda na poniższym screenie.

Jedyną różnicą względem Media Expert jest inny model karty graficznej – Gigabyte GTX 1650 D6 OC zamiast modelu od MSI. Głównie różnice zamykają się w układzie chłodzenia, jednak wydajnościowo przez zastosowanie również pamięci GDDR6 są podobne.

Cena, cena, cena… 2978,90 zł. Tyle przyszłoby nam zapłacić za ten zestaw w sklepie x-kom. Notujemy zatem wzrost o 52,33 zł. Czy to dużo, czy to mało – sami ocenicie, bowiem został jeszcze jeden sklep…

Morele.net – komputer za 3000 zł

Najdroższym wyborem okazał się zakup w Morele.net.

Zestaw identyczny jak ten z x-kom i niemalże taki sam jak z Media Expert, jednak kosztujący już 3030,54 zł., co czyni go najmniej opłacalnym. Różnica względem najbardziej korzystnego finansowo zestawu to aż 103,97 zł! W porównaniu do „półśrodka” z x-kom, kwota ta zmniejsza się o mniej więcej połowę, czyli do 51,64 zł.

Wizualizacja różnic

Zastanawiacie się pewnie teraz, czy naprawdę takie kwoty mają jakieś znaczenie? Jak najbardziej. Przejdźmy najpierw do przedstawienia tych różnic procentowo, a nie w wartościach bezwzględnych.

Jak możemy zauważyć, w przypadku zestawów do 1500 zł, różnica między najtańszym i najdroższym zestawem to 4,5 punktu procentowego. Jeżeli takie przedstawienie różnicy do Was nie przemawia, wróćmy do bezwzględnych kwot, które różnią te zestawy.

68,38 zł. – za tę kwotę, o którą zestaw z x-kom jest droższy od zestawu z Media Expert, możemy kupić chociażby 2x większy dysk – bo już Crucial BX500 o pojemności 480 GB zamiast 240 GB.

Możemy te pieniądze przeznaczyć również, z odrobiną szczęścia, na rozszerzenie pamięci operacyjnej do 16 GB, zamiast 8 GB. Ale tylko i wyłącznie na dobrych promocjach.

Niby „tylko” nieco ponad 68 zł, a jak wiele może zmienić przy takiej kwocie… Co w takim razie w przypadku zestawów do 3000 zł?

Tutaj procentowo przedstawiona różnica jest mniejsza niż w przypadku tańszego zestawu. Między „zwycięskim” Media Expert, a „przegranym” Morele.net zamyka się ona w wartości 3,5 p.p. Niby mniej, ale czy na pewno?

Bezwzględnie propozycje z tych dwóch różnych sklepów dzieli 103,97 zł., co daje nam realnie większe pole manewru, w przypadku zarządzania tymi oszczędnościami.

Tak samo możemy pokusić się o kupno większego dysku, czyli 480/500/512 GB ale nie tylko – w grę wchodzą również dyski działające na protokole NVMe, czyli parokrotnie szybsze niż standardowe dyski SATA. Jeżeli miałbym wskazać modele – Crucial BX500 480 GB/ Crucial P2 500 GB / Kingston NV1 500 GB.

Taka sama sytuacja tyczy się pamięci operacyjnej – możemy pokusić się o rozszerzenie jej z 8 GB do 16 GB, zachowując przy tym jej prędkości. Tutaj może być ciężej z przykładem, bowiem i tego komponentu dotknęły podwyżki cen – polecam polować na promocje.

Dla osób dbających o wygląd swojego blaszaka, jest także opcja kupna obudowy z podświetleniem – przykładowo KRUX Pallas. Do tego moglibyśmy także dołożyć chłodzenie – SilentiumPC Spartan 4.

Inną opcją jest lepszy zasilacz – tutaj dobrą opcją jest SilentiumPC Vero L3 500W.

Jak widać rozwiązań jest wiele, a wartości procentowe nie zawsze oddają pełny wygląd sprawy.

Podsumowanie

Dotarliśmy do końca tego artykułu. Warto go sobie nieco podsumować i odpowiedzieć na pytanie – gdzie najtaniej kupisz komputer? Otóż zakładając, że mówimy o zestawie za 1500 zł lub 3000 zł, obecnie najkorzystniej wypada oferta elektromarketu Media Expert. Nie jest to jednak regułą, że w przypadku każdego budżetu tak będzie.

Musimy wziąć pod uwagę, że obecnie żaden sklep nie posiada pełnego asortymentu, jak nas do tego przez dłuższy czas przyzwyczajano. Brakuje kart, brakuje procesorów, pamięci operacyjne drożeją - wszystko jest obecnie płynne i ulega zmianom. W przypadku wspomnianej sieci elektromarketów, brakuje przykładowo kart z serii GTX 1660/1660 Super czy RTX 2060, które znajdziemy w Morele.net czy x-kom. Zatem, teoretycznie, jeśli chcielibyśmy złożyć peceta z którąś z tych kart, Media Expert jest niejako wykluczony z rywalizacji o opłacalność swojej oferty.

Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem, aby zaoszczędzić, kupując osobno podzespoły, jest polowanie na promocje i różne okazje, a także kupowanie każdego z podzespołów tam, gdzie jest najtaniej. O ile kwota za wysyłkę nie sprawi, że zamiast oszczędzić – przepłacimy.

I z taką dewizą zostawiam Wam, drodzy czytelnicy, pole do manewru w odpowiedzi na pytanie – jak najtaniej skompletować nowy zestaw komputerowy?