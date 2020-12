Gdzie najtaniej zamówić PlayStation5 oraz akcesoria? [Aktualizacja 16.12.2020]

Przedsprzedaż Playstation 5 firmy Sony już ruszyła. Gdzie w takim razie najtaniej zaopatrzyć się w nową konsolę PS5? Porównanie cen i dostępności w jednym miejscu tylko u nas. Dostawa już 19 listopada!

Po problemach Sony, o których pisaliśmy wczoraj, ponownie ruszyła przedsprzedaż PlayStation 5. Konsola dostępna jest w dwóch wersjach, Standard Edition oraz Digital Edition. Ta druga opcja jest tańsza i, jak sam producent podaje, cena oscyluje w granicach 1 849 zł. Za to pierwsza PS5 jest już droższa i kosztuje 2 299 zł.

Widzimy się w listopadzie!



PlayStation 5 - 2 299 PLN

PlayStation 5 Digital Edition - 1 849 PLN



Zamówienia przedpremierowe możecie składać w Media Markt - https://t.co/Huig61bkQI pic.twitter.com/cj7RpTofRX — PlayStation Polska (@PlayStationPL) September 17, 2020

Jak jednak ta sprawa wygląda w sklepach w Polsce? Poniżej porównanie najbardziej popularnych sklepów internetowych i ich cen pre-orderu produktu Sony.

Sony PlayStation 5 Standard Edition

Media Expert - 2 299 zł [WYPRZEDANE]

Media Markt - 2 299 zł [WYPRZEDANE]

X-kom - 2 299 zł [WYPRZEDANE]

RTV Euro AGD - 2 299 zł [WYPRZEDANE]

Sony PlayStation 5 Digital Edition

media expert - 1 849 zł [WYPRZEDANE]

RTV Euro AGD - 1 849 zł [WYPRZEDANE]

X-kom - 1 849 zł [WYPRZEDANE]

Media Markt - 1 849 zł [WYPRZEDANE]

Jak widać, niewiele egzemplarzy już zostało, także radzimy się spieszyć. Dostawa będzie miała miejsce w dniu oficjalnej premiery, czyli 19 listopada.

Aktualizacja [25.09.2020 godz. 13]

Jak widać sklepy w Polsce "świecą pustkami", ale co rusz pojawiają się kolejne partie konsol na całym świecie. Dzięki firmom, które niejako w naszym imieniu zamawiają za granicą i wysyłają nam sprzęt - możemy polować na PS 5 np. w Wielkiej Brytanii.

Very: pre-ordery [WYPRZEDANE]

Currys: pre-ordery [WYPRZEDANE]

Box: pre-ordery wkrótce dostępne - bądźcie czujni

Amazon: pre-ordery [WYPRZEDANE]

Argos: pre-ordery [WYPRZEDANE]

AO: pre-ordery [WYPRZEDANE]

Ebuyer: pre-ordery wkrótce dostępne - bądźcie czujni

John Lewis: pre-ordery wkrótce dostępne - od 19.11.2020

Aktualizacja [9.11.2020 godz. 12:30]

Sklepy internetowe umożliwiają zakup ciekawych akcesoriów do PlayStation 5. Premiera już zaraz, więc warto zaopatrzyć się również w nie. Poniżej lista popularnych witryn online wraz z porównaniem cen.

Akcesoria

Słuchawki Sony PS5 Pulse 3D

Neo Net - 449 zł [WYPRZEDANE]

media expert - 449 zł [WYPRZEDANE]

RTV Euro AGD - 449 zł [WYPRZEDANE]

X-kom - 449 zł [WYPRZEDANE]

Media Markt - 449 zł [WYPRZEDANE]

Kamera HD

Neo Net - 269 zł

media expert - 269 zł

RTV Euro AGD - 269 zł [WYPRZEDANE]

X-kom - 269 zł

Media Markt - 318 zł

Kontroler Sony DualSense

Neo Net - 319 zł

media expert - 319 zł

X-kom - 319 zł

Media Markt - 319 zł

Pilot sterowania multimediami

media expert - 139 zł

RTV Euro AGD - 139 zł

X-kom - 139 zł [WYPRZEDANE]

Media Markt - 139 zł

Stacja ładowania DualSense

media expert - 139 zł [WYPRZEDANE]

RTV Euro AGD - 149 zł [WYPRZEDANE]

X-kom - 139 zł [WYPRZEDANE]

Media Markt - 139 zł [WYPRZEDANE]

Aktualizacja [18.11.2020 godz. 9:30]

Premiera konsol PlayStation 5 w obu wersjach już jutro! Nie możemy się doczekać, więc stworzyliśmy dla Was artykuły związane z tym wydarzeniem. Nie zdążyliście zakupić sprzętu Sony w pre-orderze? Nic nie szkodzi, bo niektóre ze sklepów potwierdziły limitowaną serię urządzeń w dniu premiery.

Aktualizacja [09.12.2020 godz. 18:00]

Niestety, nadal dostępność konsol jest mocno ograniczona. Istnieje jednak możliwość kupna akcesoriów, a warto zauważyć, że ich ceny uległy zmianie. Poprawki nanieśliśmy na liście powyżej.

Aktualizacja 15.12.2020 godz. 16:30

Jak wiadomo, święta Bożego Narodzenia już niedługo. Nie warto więc czekać z zakupami na ostatnią chwilę. Większość sklepów internetowych zagwarantowała dostawę jeszcze przed Wigilią, jeżeli zamówienie zostanie założone do 17 grudnia. Jeżeli więc chcemy zrobić komuś bliskiemu prezent pod choinkę w postaci akcesorium do PlayStation 5 to warto zrobić to już teraz!

Aktualizacja 16.12.2020 godz. 14:30

Na konsolę PlayStation 5 można zakupić sobie kilka interesujących tytułów.

FIFA 21 - Edycja NXT LVL PS5

NBA 2K21 Mamba Forever Edition PS5

Watch Dogs Legion PS5

Assassin's Creed Valhalla PS5

Marvel's Spider-man: Miles Morales PS5