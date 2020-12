Gdzie najtaniej zamówić PlayStation5 oraz akcesoria? [Aktualizacja 18.12.2020]

Przedsprzedaż Playstation 5 firmy Sony już ruszyła. Gdzie w takim razie najtaniej zaopatrzyć się w nową konsolę PS5? Porównanie cen i dostępności w jednym miejscu tylko u nas. Dostawa już 19 listopada!

Po problemach Sony, o których pisaliśmy wczoraj, ponownie ruszyła przedsprzedaż PlayStation 5. Konsola dostępna jest w dwóch wersjach, Standard Edition oraz Digital Edition. Ta druga opcja jest tańsza i, jak sam producent podaje, cena oscyluje w granicach 1 849 zł. Za to pierwsza PS5 jest już droższa i kosztuje 2 299 zł.

Widzimy się w listopadzie!



PlayStation 5 - 2 299 PLN

PlayStation 5 Digital Edition - 1 849 PLN



Zamówienia przedpremierowe możecie składać w Media Markt - https://t.co/Huig61bkQI pic.twitter.com/cj7RpTofRX — PlayStation Polska (@PlayStationPL) September 17, 2020

Jak jednak ta sprawa wygląda w sklepach w Polsce? Poniżej porównanie najbardziej popularnych sklepów internetowych i ich cen pre-orderu produktu Sony.

Sony PlayStation 5 Standard Edition

Media Expert - 2 299 zł [WYPRZEDANE]

Media Markt - 2 299 zł [WYPRZEDANE]

X-kom - 2 299 zł [WYPRZEDANE]

RTV Euro AGD - 2 299 zł [WYPRZEDANE]

Sony PlayStation 5 Digital Edition

media expert - 1 849 zł [WYPRZEDANE]

RTV Euro AGD - 1 849 zł [WYPRZEDANE]

X-kom - 1 849 zł [WYPRZEDANE]

Media Markt - 1 849 zł [WYPRZEDANE]

Aktualne ceny w sklepach Sony PlayStation 5 Digital Edition (PS5) 1 849 zł

Jak widać, niewiele egzemplarzy już zostało, także radzimy się spieszyć. Dostawa będzie miała miejsce w dniu oficjalnej premiery, czyli 19 listopada.

Aktualizacja [25.09.2020 godz. 13]

Jak widać sklepy w Polsce "świecą pustkami", ale co rusz pojawiają się kolejne partie konsol na całym świecie. Dzięki firmom, które niejako w naszym imieniu zamawiają za granicą i wysyłają nam sprzęt - możemy polować na PS 5 np. w Wielkiej Brytanii.

Very: pre-ordery [WYPRZEDANE]

Currys: pre-ordery [WYPRZEDANE]

Box: pre-ordery wkrótce dostępne - bądźcie czujni

Amazon: pre-ordery [WYPRZEDANE]

Argos: pre-ordery [WYPRZEDANE]

AO: pre-ordery [WYPRZEDANE]

Ebuyer: pre-ordery wkrótce dostępne - bądźcie czujni

John Lewis: pre-ordery wkrótce dostępne - od 19.11.2020

Aktualizacja [9.11.2020 godz. 12:30]

Sklepy internetowe umożliwiają zakup ciekawych akcesoriów do PlayStation 5. Premiera już zaraz, więc warto zaopatrzyć się również w nie. Poniżej lista popularnych witryn online wraz z porównaniem cen.

Akcesoria

Słuchawki Sony PS5 Pulse 3D

Neo Net - 449 zł [WYPRZEDANE]

media expert - 449 zł [WYPRZEDANE]

RTV Euro AGD - 449 zł [WYPRZEDANE]

X-kom - 449 zł [WYPRZEDANE]

Media Markt - 449 zł [WYPRZEDANE]

Aktualne ceny w sklepach SONY PS5 Pulse 3D Wireless Headset 449 zł

Kamera HD

Neo Net - 269 zł

media expert - 269 zł

RTV Euro AGD - 269 zł [WYPRZEDANE]

X-kom - 269 zł

Media Markt - 318 zł

Kontroler Sony DualSense

Neo Net - 319 zł

media expert - 319 zł

X-kom - 319 zł

Media Markt - 319 zł

Pilot sterowania multimediami

media expert - 139 zł

RTV Euro AGD - 139 zł

X-kom - 139 zł [WYPRZEDANE]

Media Markt - 139 zł

Stacja ładowania DualSense

media expert - 139 zł [WYPRZEDANE]

RTV Euro AGD - 149 zł [WYPRZEDANE]

X-kom - 139 zł [WYPRZEDANE]

Media Markt - 139 zł [WYPRZEDANE]

Aktualizacja [18.11.2020 godz. 9:30]

Premiera konsol PlayStation 5 w obu wersjach już jutro! Nie możemy się doczekać, więc stworzyliśmy dla Was artykuły związane z tym wydarzeniem. Nie zdążyliście zakupić sprzętu Sony w pre-orderze? Nic nie szkodzi, bo niektóre ze sklepów potwierdziły limitowaną serię urządzeń w dniu premiery.

Aktualizacja [09.12.2020 godz. 18:00]

Niestety, nadal dostępność konsol jest mocno ograniczona. Istnieje jednak możliwość kupna akcesoriów, a warto zauważyć, że ich ceny uległy zmianie. Poprawki nanieśliśmy na liście powyżej.

Aktualizacja [15.12.2020 godz. 16:30]

Jak wiadomo, święta Bożego Narodzenia już niedługo. Nie warto więc czekać z zakupami na ostatnią chwilę. Większość sklepów internetowych zagwarantowała dostawę jeszcze przed Wigilią, jeżeli zamówienie zostanie założone do 17 grudnia. Jeżeli więc chcemy zrobić komuś bliskiemu prezent pod choinkę w postaci akcesorium do PlayStation 5 to warto zrobić to już teraz!

Aktualizacja [16.12.2020 godz. 14:30]

Na konsolę PlayStation 5 można zakupić sobie kilka interesujących tytułów.

FIFA 21 - Edycja NXT LVL PS5

NBA 2K21 Mamba Forever Edition PS5

Watch Dogs Legion PS5

Assassin's Creed Valhalla PS5

Marvel's Spider-man: Miles Morales PS5

Aktualizacja [18.12.2020]

W sklepie internetowym Media Expert pojawiła się oferta "PlayStation 5 Zimowa Przedsprzedaż" w ramach której można zakupić konsole i akcesoria do PS5. Nie spodziewajcie się jednak dostawy przed świętami. W przypadku PS5 Digital realizacja zamówień zacznie się 13 stycznia 2021, a Play Station 5 od 21 stycznia 2021.

"Zimowa Przedsprzedaż" obowiązuje w okresie od dnia 18 grudnia od godziny 9 rano do wyczerpania zapasów lub maksymalnie do 21 lutego 2021 do godziny 23:59. Nie spodziewalibyśmy się jednak, że promocja będzie trwała tak długo - sprzęt Sony wyprzedaje się niczym ciepłe bułeczki.

W ramach promocji można zakupić przede wszystkim konsole. Organizator nie podał godzin, kiedy konsumenci mogą spodziewać się możliwości kupna, jednak można ustawić powiadomienie, kiedy produkt będzie dostępny. Takim sposobem od razu po udostępnieniu kolejnej puli konsol dostaniecie informację na e-maila.

Poza konsolami PlayStation 5 można zakupić: