Gdzie najtaniej zamówić Xbox Series X i S? [Aktualizacja 15.12.2020]

Tak jak pisaliśmy wczoraj, przedsprzedaż konsol Xbox już ruszyła! Odstępne są dwie wersje produktu: Series X oraz Series S. Pierwsza opcja jest droższa, bo w pre-orderze cena wynosi 2 249 zł. Druga za to jest o prawie tysiąc złotych tańsza, bo kosztuje 1 349 zł.

Welcome to the family.



Pre-orders are starting around the world! ????



Check here for participating retailers and specific times in your country: https://t.co/rYHKpKLFts pic.twitter.com/3kpIKl5Hsn