Gdzie najtaniej zarezerwować nocleg? Porównanie portali do rezerwacji

Portale do rezerwacji hoteli to pomoc w planowaniu wakacji, ale ceny na nich mogą się różnić. Sprawdziliśmy, gdzie jest najtaniej i na co zwracać uwagę.

Sezon wakacyjny czas zacząć. Wszak ostatnie miesiące odcisnęły piętno na wszystkich i jak nigdy, potrzebny nam odpoczynek. Niestety, kryzys odcisnął piętno także na naszych portfelach, więc najlepszy sposób na urlop, to znalezienie odpowiedniej oferty. Nic więc dziwnego, że wielu ludzi decyduje się na korzystanie z portali do dokonywania rezerwacji hoteli.

Dlaczego rezerwacja z portalem się opłaca?

Portale rezerwacyjne już od lat cieszą się dużą popularnością, spowodowaną m.in. często korzystniejszymi cenami w stosunku do rezerwacji w hotelu. Z czego to jednak wynika? Przypuszczalnie z założenia hoteli, że potencjalni klienci dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich kontaktuje się bezpośrednio z placówką, co oznacza, że jest na nią zdecydowana z jakiegoś powodu, np. spodobały się zdjęcia zamieszczone w sieci. Taki klient sprawdzi ceny za nocleg na stronie danego hotelu lub zadzwoni na numer kontaktowy i na tej podstawie stwierdzi, czy miejsce jest odpowiednie.

Drugą grupę, obecnie chyba będącą w większości, stanowią osoby, którym szkoda czasu na samodzielne wyszukiwanie noclegu w docelowym miejscu podróży. Tu właśnie w sukurs przychodzą portale do rezerwacji, ponieważ wpisując zaledwie kilka fraz otrzymamy całą listę możliwych miejsc noclegowych w jednym miejscu. Co więcej, tym sposobem możemy również łatwo sprawdzić, które oferty są ciekawsze. Dlatego też, nawiązując współpracę z takim portalem, hotel jest czasami niejako dla własnego dobra zobligowany, do ustalenia nieco lepszej ceny. To znaczy takiej, która będzie się korzystnie prezentować na tle innych na tyle, aby zwrócić uwagę klienta dopiero poszukującego noclegu.

Z którym portalem rezerwacja jest najkorzystniejsza

Oczywiście, nie wszystkie portale rezerwacyjne mają takie same ceny, a poszczególne oferty mogą się czasem bardzo różnić, co może wynikać np. z umów zawartych na innych warunkach z poszczególnymi punktami. Tak więc, przed wyborem zarówno miejsca pobytu, jak i strony z rezerwacjami warto wcześniej sprawdzić, które rozwiązanie pozwoli nam znaleźć najkorzystniejszą opcję.

Biorąc pod uwagę panującą pandemię można stwierdzić, że przynajmniej tymczasowo najbezpieczniej planować wakacje w naszym kraju, m.in. w związku z różnymi i często zmieniającymi się wymogami ze strony innych państw. Dlatego też, sprawdzając oferty poszczególnych portali, skoncentrowaliśmy się na ofertach hoteli znajdujących się na terenie Polski. W celu ujednolicenia kryteriów, postanowiliśmy skupić się też na dwuosobowych pokojach (wszak nikt by nie chciał jechać na wakacje sam) oraz na popularnych terminach pod koniec lipca, z rezerwacją na siedem dni (czyli 6 nocy).

Porównanie popularnych portali do rezerwacji hotelu

Agoda

Choć dla wielu osób Agoda nie brzmi znajomo, szczególnie w kontekście sporej konkurencji wśród portali rezerwacyjnych, to warto zwrócić na nią swoją uwagę. Już na starcie znajdziemy czytelną, a jednocześnie bardzo szczegółową listę kryteriów wyszukiwania ofert, z której możemy, ale nie musimy korzystać. Jeśli jednak mamy sprecyzowane wymagania, to poszczególne opcje uwzględnimy niemal w przysłowiowym mgnieniu oka.

Ciekawym dodatkiem jest system bonusów w postaci wewnętrznej waluty AgodaCash. Zdobyte w ten sposób punkty można przypisać do konta i wykorzystać przy dokonywaniu następnej rezerwacji, np. uzyskując zniżki. Na stronie można sprawdzić i zarezerwować także loty, taksówki lotniskowe czy sprawdzić okoliczne ciekawe miejsca.

Radisson Blu Sobieski – Warszawa – 1 332 zł

– Warszawa – Hotel nad Pisą – na Mazurach – 2 022 zł

– na Mazurach – Hotel Aqua – Sopot – 3 456 zł

– Sopot – Hotel Geovita – Zakopane – 1 536 zł

– Zakopane – Antreas – Gdynia – 1 620 zł

– Gdynia – B&B Hotel – Toruń – 1 044 zł

– Toruń – Q Hotel Plus – Kraków – 1 524 zł

HRS

Portal HRS jest przeznaczony do wakacyjnych, ale głównie do służbowych podróży i to tacy klienci najbardziej na nim skorzystają, ponieważ mogą spodziewać się dodatkowych zniżek. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by czasami połączyć przyjemne z pożytecznym. Zresztą oferty urlopowe również bywają atrakcyjne na tle konkurencji. Strona posiada dużą bazę miejsc pobytu, a tuż nad listą propozycji wyświetlą nam się też dodatkowe kryteria, które umożliwią personalizację wyboru, np. Hotele blisko lotniska lub Atrakcje Turystyczne.

Dużym plusem są gwiazdki przyznawane przez portal HRS, będące wyjściową oceny własnej hotelu, jak i opinii portalu HRS oraz ocen jego użytkowników. Kolejną zaletą, szczególnie w dobie pandemii, jest oznaczenie Safe & Clean przy placówkach. Po przejściu do konkretnej oferty natomiast, znajdziemy szczegółową listę informacji na temat samego hotelu, konkretnego pokoju oraz dodatkowych usług. Minus jest taki, że kalendarz na stronie wyświetla niepoprawne daty w stosunku do dni tygodnia.

Radisson Blue Sobieski – Warszawa – 1 904 zł

– Warszawa – Hotel nad Pisą – na Mazurach – 2 128 zł

– na Mazurach – Hotel Aqua – Sopot – 3 400 zł

– Sopot – Hotel Geovita – Zakopane – 1 512 zł

– Zakopane – Antreas – Gdynia – 1 950 zł

– Gdynia – B&B Hotel – Toruń – brak oferty

– Toruń – Q Hotel Plus – Kraków – 1 614 zł

Booking.com

Booking.com. znajduje się z pewnością w czołówce najpopularniejszych portali rezerwacyjnych w Polsce. Może się się on pochwalić przejrzystością i dużą bazą hoteli oraz różnego rodzaju usług. Jedną z największych zalet, wyróżniająca portal na tle konkurencji jest możliwość bezpłatnego anulowania rezerwacji oraz zazwyczaj brak wymogu nawet symbolicznej przedpłaty rezerwacyjnej. Oprawa graficzna strony również jest przyjemna i zwiększa jej czytelność, znacznie ułatwiając cały proces wyszukiwania.

W przypadku każdej oferty znajdziemy szczegółowy jej opis oraz zazwyczaj naprawdę pokaźną ilość zdjęć obiektu, pokoju oraz istotnych elementów, związanych z ofertą. W stosunku do wielu stron tego typu, znacznie ułatwiono dokonywanie dodatkowych, jednak istotnych wyborów, m.in. wyboru łóżka, czy choćby doliczenia do ceny śniadań, jeśli takowe nie są bezpłatne.

Radisson Blu Sobieski – Warszawa – 1 332 zł

– Warszawa – Hotel nad Pisą – na Mazurach – 2 124 zł

– na Mazurach – Hotel Aqua – Sopot – 3 456 zł

– Sopot – Hotel Geovita – Zakopane – 1 536 zł

– Zakopane – Antreas – Gdynia – 1 619 zł

– Gdynia – B&B Hotel – Toruń – 1 044 zł

– Toruń – Q Hotel Plus – Kraków – 1 525 zł

Sembo

Sembo to kolejna ciekawa opcja, podczas wyszukiwania miejsca pobytu i dokonywania rezerwacji. Wyróżnia ją spora kompleksowość i na pierwszy rzut oka strona wygląda niemal jak biuro podróży, ale to w tym przypadku zaleta. Możemy tu bowiem nie tylko zarezerwować sam nocleg, ale także wręcz zaplanować cały wakacyjny wyjazd. Przykładowo, może przejrzeć dział okazje, gdzie znajdziemy bieżące promocje czy też oferty Last Minute, nic nie stoi też na przeszkodzie, aby wraz z hotelem zarezerwować dojazd (np. promem, samolotem lub wynająć samochód). To jednak nie wszystko.

Strona umożliwia nam również sprawne łączenie kilku opcji, np. samolotu, hotelu i pobytu w parku rozrywki. Jest to dobra opcja dla osób, lubiących mieć wszystko dokładnie zaplanowane, ale nie tylko. Podczas wyszukiwania miejsc warto wpisywać nazwy bez polskich znaków.

Radisson Blu Sobieski – Warszawa – 1 560 zł

– Warszawa – Hotel nad Pisą – na Mazurach – brak oferty

– na Mazurach – Hotel Aqua – Sopot – 3 892 zł

– Sopot – Hotel Geovita – Zakopane – 1 781zł

– Zakopane – Antreas – Gdynia – 2 234 zł

– Gdynia – B&B Hotel – Toruń – 1 183 zł

– Toruń – Q Hotel Plus – Kraków – 1 685 zł

Podane ceny mogą się oczywiście różnić w zależności od dnia wyszukiwania i są to jedynie kwoty poglądowe, aktualne w momencie publikacji oraz służące do pewnego porównania wspomnianych stron. Terminy i kwoty należy więc sprawdzać indywidualnie, w zależności od własnmi preferencjami.

Warto również pamiętać, że jeśli spodobał nam się wcześniej jakiś hotel i koniecznie chcielibyśmy właśnie w nim spędzić urlop, a strony rezerwacyjne nie podają wolnych miejsc w danym terminie – noc straconego. Często poszczególne, z reguły duże ośrodki, pozostawiają kilka wolnych miejsc do własnej dyspozycji. Wystarczy skontaktować się bezpośrednio z takim miejscem i zasięgnąć informacji u źródła. Jak jednak wspomniano, cena rezerwacji w hotelu może być wyższa, niż ewentualnie uzyskana za pośrednictwem strony rezerwacyjnej, dlatego należy dobrze się zastanowić, czy nie znajdziemy porównywalnego standardu w korzystniejszej cenie.

Trivago i Hotellook

Oczywiście portale do rezerwacji są ułatwieniem w znalezieniu miejsca pobytu, ale co ciekawe, możemy ułatwić sobie również samo znalezienie portalu. Z pomocą w tym przychodzą nam wyszukiwarki takie, jak bardzo popularne Trivago czy Hotellook.pl. Należy jednak uważać.

Nie każdy bowiem zdąży zauważyć, że cena z danego portalu, na którym bezpośrednio wyszukujemy noclegu, może się różnić od ceny i warunków jakie uzyskamy trafiająca na portal z jednej z wyszukiwarek. Przykładowo, wyszukując według naszych kryteriów pokoju w hotelu Radisson Blu Sobieski bezpośrednio na portalu Sambo uzyskamy wspomniana kwotę 1 560 złotych. Natomiast wyszukując hotelu przez Trivago i za pośrednictwem przeglądarki przechodząc na Sambo otrzymamy kwotę 1 908 złotych. Jednocześnie w przypadku Booking.com otrzymamy identyczną kwotę bez względu na to, czy poszukujemy z perspektywy portalu, czy też przechodzimy do oferty przez Trivago.

W przypadku Hotellook.com podobnych różnic raczej nie było, jednak baza ofert prezentowanych była jednocześnie mniejsza. Z kolei w przypadku Hotelu nad Pisą, zarówno poprzez pośrednictwo Trivago, jak i Hotellook uzyskaliśmy cenę o około 100 zł niższą, niż bezpośrednio na stronie Boooking.com.

Jeśli więc zdecydujemy się na dany hotel, to warto nie tylko sprawdzić go w kilku portalach, np. pomocą wyszukiwarki, ale też po dokonaniu wyboru porównać ofertę uzyskaną za jej pomocą z tą, proponowaną poprzez bezpośrednie wyszukanie na danym portalu. Nikt przecież nie chce wydać majątku na urlop, a podczas wakacji można dobrze spożytkować każdą zaoszczędzona złotówkę.