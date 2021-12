Gdzie obejrzeć filmy o Harrym Potterze - serwisy VoD online

Dzięki filmom o Harrym z łatwością stworzymy świąteczny klimat i zanurzymy się w świat magii. Gdzie legalnie obejrzeć serię?

Idą święta. Za chwilę zaczną się klimatyczne wieczory i nastąpi chwila odpoczynku od codzienności. Dla niektórych święta nie mogą się obejść bez choinki, dla innych - bez serniczka. Jeszcze inni uwielbiają oglądać świąteczne filmy. Jednym z atrybutów świąt są również filmy o Harrym Potterze - jest to cykl adaptacji filmowych, w którym został przedstawiony świat magii. Oprócz tego z filmów dowiadujemy się nie tylko o funkcjonowaniu tego świata, ale również widzimy, jak ważne jest bycie dobrym przyjacielem, dbanie o rodzinę i czynienie dobra. Możliwe, że właśnie dlatego lubimy oglądać tę serię zimą.

Gdzie można obejrzeć Harry'ego Pottera?

Najprostszą i najlepszą opcją są serwisy VoD. Skrót VoD pochodzi od angielskiego "Video on Demand", czyli "Wideo na życzenie" po polsku. Dzięki tym serwisom możemy nie tyko oglądać filmy i seriale w dowolnym miejscu i kiedy chcemy, ale również je zatrzymywać i ponownie wracać do oglądania. Lista dostępnych serwisów cały czas się zwiększa, a w tym artykule przedstawimy najpopularniejsze z nich, gdzie można obejrzeć wszystkie części filmów o Harrym Potterze.

HBO Go

HBO Go jest jedną z najpopularniejszych platform VoD nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Miesięczna subskrypcja kosztuje tylko 24,90 zł, ale możesz ją również aktywować w ramach ofert operatorów telewizyjnych, internetowych i komórkowych. W serwisie dostępne są wszystkie filmy o młodym czarodzieju.

Player

Subkrypcja w tym serwisie daje nam możliwość oglądania filmów i seriali produkcji Player Original, bibliotek discovery+, kolekcji Motortrend oraz najlepszych tytułów z kanałów TVN, TVN7. Dostępne są dwie opcje subskrypcji - z reklamami lub bez. Pakiet Player z reklamami kosztuje 8 zł na miesiąc, natomiast drugi - 18 zł i daje możliwość pobierania odcinków niektórych tytułów. W serwisie dostępne są wszystkie części cyklu.

Rakuten TV

W serwisie Rakuten TV możemy wypożyczyć lub kupić filmy - nie jest to platforma oparta na subskrypcji. Gdy wypożyczysz film, masz dwadzieścia cztery godziny na obejrzenie go, od momentu pierwszego naciśnięcia play. Cena za wypożyczenie filmu Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II to 9,99 zł. Kupić go możemy za 39,99 zł. Co więcej, możemy wybrać jeden z trzech wariantów jakości filmu. Jest to dobra opcja dla tych, którzy nie oglądają filmów zbyt często i nie potrzebują comiesięcznej subskrypcji. Filmy są dostępne pod tym linkiem.

