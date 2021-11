Gdzie obejrzeć premierowo film "Bo we mnie jest seks"?

Już dziś odbywa się premiera nowego filmu "Bo we mnie jest seks" wyreżyserowanego przez Katarzynę Klimkiewicz opowiadający o Kalinie Jędrusik. Gdzie go obejrzeć online?

"Bo we mnie jest seks" to polski film biograficzny wyreżyserowany przez Katarzynę Klimkiewicz. Fabuła opowiada historię Kaliny Jędrusik, znanej i niezwykle przepięknej aktorki i piosenkarki okresu PRL. Produkcja może pochwalić się kilkoma nominacjami oraz wygraną Złotego Lwa w kategorii Nagród Indywidualnych dla Marii Dębskiej. Na wielkim ekranie pojawiają się: Maria Dębska, Leszek Lichota, Krzysztof Zalewski-Brejdygant, Bartłomiej Kotschedoff, Borys Szyc, Paweł Tomaszewski oraz Katia Paliwoda.

Zrzut ekranu ze zwiastuna "Bo we mnie jest seks"

Bo we mnie jest seks

reż. Katarzyna Klimkiewicz

Kalina nie chce się wpisywać w ówczesny model kobiety. Żyje na własnych zasadach, co nie zawsze podoba się pruderyjnemu społeczeństwu i niektórym wpływowym ludziom u władzy. Liczne skandale, życie w miłosnym trójkącie z mężem Stanisławem Dygatem i Luckiem, kontrowersyjne wypowiedzi i epatujące seksapilem stroje sprawiają, że Kalina zyskuje także miano naczelnej skandalistki PRL-u. A przecież największy skandal z jej udziałem dopiero się zacznie…

Film będzie można zobaczyć podczas seansów zorganizowanych w seriach sieci takich jak: Cinema City, Multikino oraz Helios. Niestety, na ten moment produkcja nie jest dostępna do obejrzenia online w legalny sposób. Producenci nie podali informacji, czy w planach jest udostępnienie go na jakiejś platformie VOD takiej jak Netflix, HBO GO czy Player.

