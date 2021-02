Gdzie oglądać Super Bowl 2021 [07.02.2021]

Tegoroczna edycja Super Bowl już dziś. Sprawdź, jak w tym roku na żywo oglądać finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim.

Super Bowl to najważniejsze święto w amerykańskim sporcie. Jest to bowiem finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim w najwyższej zawodowej lidze National Football League (NHL).

Logo Super Bowl LV

Od wielu lat Super Bowl gromadzi na trybunach stadionu, przed telewizorami oraz komputerami miliony kibiców. Dodatkowo Super Bowl to najdroższy i najbardziej popularny czas antenowy w Stanach Zjednoczonych, co jest wykorzystywane przez reklamodawców.

Super Bowl kilkukrotnie przebił barierę 100 milionów widzów oglądających transmisje na żywo.

Cena za 30 sekundowy spot reklamowy w trakcie meczy Super Bowl to około 5,5 miliona dolarów.

Super Bowl to jednak nie tylko finał ligi NHL i mnóstwo reklam. To także wydarzenie rozrywkowo-kulturalne. W długiej przerwie w połowie całego show odbywa się koncert muzyczny, na który zapraszane są największe gwiazdy świata.

Super Bowl LV 2021 odbędzie się 7 lutego 2021 roku

Tegoroczna edycja odbędzie się 7 lutego 2021 roku. Będzie to pierwszy finał Super Bowl, który odbędzie się w pandemii koronawirusa. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na widowni zasiądzie zaledwie 25 tysięcy kibiców, z czego część to personel medyczny walczący z COVID-19. Oznacza to, że Super Bowl LV będzie miał najmniejszą frekwencję spośród wszystkich finałów ligi NHL.

Tegoroczny mecz odbędzie się na stadionie Raymond James Stadium w Tampie na Florydzie. W finale zagrają ze sobą drużyny Kansas City Chiefs oraz Tampa Bay Buccaneers.

Stadion na którym odbędzie się finał Super Bowl Autor: Bernard Gagnon

Kto zagra w przerwie?

Tegorocznym artystom podczas finału Super Bowl będzie The Weeknd, kanadyjski piosenkarz znany z piosenek takich, jak Can't Feel My Face, Star Boy czy Blinding Lights.

The Weeknd w klipie do piosenki Blinding Lights

Jak oglądać Super Bowl?

Super Bowl transmitowane będzie na żywo w amerykańskiej telewizji CBS. Oficjalna transmisja nagrywana będzie łącznie 120 kamerami w tym dwiema o rozdzielczości 8K. Producenci show przygotowali specjalne kamery na wysięgnikach, które mają zapewnić widok 3D i lepszą perspektywę pozwalającą dokładnie oglądać mecz.

Tegoroczną edycję zobaczymy również w Apple TV oraz Roku. Co ważne Polscy internauci będą mogli obejrzeć transmisję z Super Bowl na kanale TVP Sport. Wydarzenie rozpocznie się około 23:35 czasu polskiego - w nocy z niedzieli na poniedziałek. Sam mecz zacznie się około 0:30 w poniedziałek 8 stycznia 2021 roku. Transmisja dostępna będzie również w aplikacji mobilnej oraz na witrynie sport.tvp.pl.

Alternatywnie możesz zdecydować się na wykupienie miesięcznego dostępu do NFL Gamę Pass za $14,99 (około 56 zł). Usługa ta pozwala przez 31 dni oglądać wszystkie mecze całego sezonu łącznie z finałowym Super Bowl.

Jakie reklamy zobaczymy podczas tegorocznej edycji?

W związku z pandemią koronawirusa część firm, które dotychczas chętnie reklamowały się na Super Bowl zrezygnowała z umieszczania swoich spotów podczas trwania tegorocznej edycji.

Zeszłoroczna reklama M&M's z Dannym De Vito Źródło: CNN

Co ciekawe firma Budweiser zakupiła czas antenowy i oddała go za darmo, aby wyemitować reklamę dotyczącą szczepień na COVID-19.

Z pewnością zobaczymy reklamy od Coca-Cola, Pepsi oraz Hyundaia.

Stacja CBS poinformowała, że w tym roku reklamy sprzedają się wolniej, niż zazwyczaj.

