Gdzie oglądać premierę Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5? Galaxy Unpacked odbędzie się już dzisiaj

Odkąd seria Galaxy Note została wycofana, drugie już wydarzenie Galaxy Unpacked w tym roku prawdopodobnie niemal w całości poświęcone będzie składanym telefonom.

Po niezliczonych przeciekach i plotkach sugerujących, że kolejne wydarzenie Galaxy Unpacked rozpocznie się pod koniec lipca, a nie w sierpniu lub wrześniu, Samsung w końcu przerwał ciszę i potwierdził dokładną datę i godzinę. Po raz pierwszy Samsung zorganizuje wydarzenie Galaxy Unpacked w Seulu w Korei Południowej. Oficjalnie wydarzenie odbędzie się 26 lipca.

Jak zwykle, Galaxy Unpacked będzie transmitowane na żywo. Fani Samsunga na całym świecie będą mogli wirtualnie dołączyć do firmy na scenie w Seulu za pośrednictwem transmisji na żywo.

Zobacz również:

Jeśli chcesz obejrzeć Galaxy Unpacked na żywo, wydarzenie będzie transmitowane na stronie Samsung.com, Samsung Newsroom i kanale YouTube Samsunga 26 lipca o godzinie 13:00. Można też obejrzeć transmisję na żywo osadzoną poniżej, gdy tylko zostanie uruchomiona.

Jakich atrakcji możemy spodziewać się po Galaxy Unpacked w Seulu?

Odkąd seria Galaxy Note została wycofana, drugie już wydarzenie Galaxy Unpacked w tym roku prawdopodobnie niemal w całości poświęcone będzie składanym telefonom - Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 znajdą się w centrum uwagi.

Bazując na ostatnich przeciekach, Galaxy Z Flip 5 będzie bardziej ekscytującą premierą, gdyż będzie on stanowił większy skok technologiczny w porównaniu do swojego poprzednika, niż będzie to miało miejsce w przypadku Galaxy Z Fold 5. Oba nadchodzące składane urządzenia będą miały wyrafinowany wygląd zewnętrzny, ale Galaxy Z Flip 5 wprowadzi nowy wyświetlacz zewnętrzny z większą powierzchnią.

Samsung powinien również zaprezentować trzy nowe tablety Galaxy Tab S9, a w tym roku podstawowy model może zostać ulepszony z panelu LCD na wyświetlacz AMOLED. Oczekuje się również, że Samsung zaprezentuje serię Galaxy Watch 6, która powinna przywrócić fizyczną obrotową ramkę.

To, czy Samsung ma więcej w zanadrzu dla swoich fanów, dopiero się okaże. Firma może, ale nie musi, zaprezentować swój nowy zestaw XR (rzeczywistość mieszana). To samo dotyczy nadchodzących urządzeń Fan Edition, w tym Galaxy S23 FE, które powinny składać się ze smartfona i kilku nowych tabletów.