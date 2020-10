Gdzie tkwi przewaga chmury?

O rozwiązaniach w chmurze mówi się od kilku lat, coraz więcej przedsiębiorstw każdej wielkości decyduje się na wykorzystanie publicznej lub prywatnej chmury. Co tak właściwie daje chmura? Czy to tylko outsourcing serwerów, czy może coś znacznie szerszego? Benefity u sprawdzonych dostawców są tak duże, że zupełnie mogą odmienić oblicze biznesu.

Spis treści

Główne zalety płynące z chmury obliczeniowej

Decydując się na korzystanie usług w chmurze organizacje nie muszą martwić się o kwestie techniczne po swojej stronie, możliwa jest prosta i szybka skalowalność infrastruktury. Nie ma też ograniczeń wydajności, jak przy tradycyjnych serwerach. Stawiając na sprawdzonych partnerów jak OVHcloud możemy liczyć na rozwiązania szyte na miarę potrzeb naszego przedsiębiorstwa – decydując się na technologie oparte na chmurze publicznej lub też wybrać dedykowane rozwiązanie w ramach Hosted Private Cloud, czyli prywatną infrastrukturę chmurową. Niezależnie jaki wybór podejmiemy chmura to wzrost niezawodności i bezpieczeństwa względem rozwiązań tradycyjnych. Jak się okazuje wybierając chmurę spada nam z głowy znacznie więcej zmartwień i zyskujemy znacznie więcej korzyści.

Wybierając chmurę wiemy za co płacimy

Koszty i ich kontrola to jeden z istotnych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wybór chmury sprawia, że nie musimy inwestować w rozwiązania fizyczne, płacić za sprzęt i ponosić dużych kosztów za utrzymywanie infrastruktury i jej obsługę. Decydując się na usługi zewnętrze mamy pełną transparentność kosztów. W przypadku rozwiązań OVHcloud płacimy za faktyczne zużycie, cały czas na bieżąco wiemy, ile zapłacimy. Nie ma mowy o nieprzyjemnych niespodziankach na koniec miesiąca i nagłych dodatkowych wydatkach.

Bezpieczeństwo w chmurze – pod każdym względem

Bezpieczeństwo w chmurze to ochrona danych, aplikacji i infrastruktury, które stanowią części składowe środowiska cloud computing. To dostawca usług musi zadbać, aby wszystkie elementy były objęte niezbędnymi środkami bezpieczeństwa, tak aby zapewnić bezpieczną chmurę. Konieczna jest kompleksowa ochrona chmury, dotyczy to naprawdę każdego aspektu. OVHcloud zabezpiecza chmurę fizycznie stawiając ogrodzenia z drutem kolczastym wokół centrów danych, a w nich samych posiada zaawansowane systemy kontroli dostępu. Do tego dochodzi oczywiście techniczne zabezpieczenie całej infrastruktury, dzięki najnowszym technologiom awaria jednego z serwerów praktycznie nie zakłóca ciągłości pracy oraz nie niesie ryzyka utarty cennych informacji. Do tego dochodzą jeszcze rozwiązania software’owe na przykład automatycznie usuwające usterki oprogramowania.

W przypadku OVHcloud istotnym atutem jest rozwój własnej sieci światłowodowej, która łączy centra danych na całym świecie. To pozwala firmie zwiększyć kontrolę i bezpieczeństwo nad przesyłanymi danymi, a także zadbać o odpowiednią prędkość.

Odwracalność – pełen dostęp do Twoich danych

Pod pojęciem odwracalności chmury rozumiemy stały dostęp do danych przedsiębiorstwa. W każdej chwili można pobrać dane, przenosić je i odzyskiwać. Możliwy jest eksport przechowywanych danych, łatwe przeniesienie. Istotne jest, aby posiadać kontrolę nad swoimi informacjami i mieć pewność, że pomimo korzystania z usług dostawców, to wciąż my zarządzamy tymi danymi i zawsze możemy dokonywać zmian. To też element transparentności i zaufania pomiędzy sprawdzonymi dostawcami usług, a nami.

Warto też zwrócić uwagę na problem jakim jest vendor lock-in, czyli uzależnienie od jednego dostawcy. Przenoszenie swoich operacji IT do chmury niesie dla wielu organizacji obawy związane właśnie z tym problemem. Wiele firm obawia się, że wybierając dostawcę jest na niego skazana i kolejna migracja danych może być praktycznie niemożliwa, gdy zmienią się warunki. Należy mieć tego świadomość wybierając dostawcę, zwrócić uwagę jakie praktyki stosuje, jakie zasady współpracy oferuje oraz czy wsparcie techniczne będzie równie dobre przy migracji do usługodawcy, jak i w momencie, gdy zrezygnujemy z jego rozwiązań. Ważne jest poczucie możliwości wyboru i wolności, w końcu to wolność ma być tym czołowym atutem chmury i taka jest idea usług cloud computing.

W OVHcloud od ponad dwudziestu lat działamy na rzecz dostarczania użytkownikom alternatywnej, „wolnej chmury”. Nasze usługi cechuje otwartość, która oznacza, że klienci mogą budować dowolne środowiska IT i łączyć je z innymi zasobami; czy to z własnymi centrami danych, czy też innymi, zewnętrznymi platformami cloudowymi - mówi Tomasz Sobol, Product Cloud Manager w OVHcloud. - Ostatnio udostępnione usługi: dynamiczny object storage, łączący różne środowiska i nośniki wykorzystywane do przechowywania i przetwarzania danych oraz OVHcloud Connect, uruchomiony we współpracy z firmami Equnix i Megaport, który pozwala na uruchomienie prywatnego i wydajnego połączenia światłowodowego, są tego doskonałym przykładem – dodaje.

W oparciu o lokalne przepisy – bez zmartwień o RODO

Przechowywanie i przetwarzanie danych to wyzwanie nie tylko natury technicznej, ale też prawnej. Istotne jest to, aby procesy te odbywały się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Klienci firm oferujących data center w różnych krajach mogą wybrać na przykład lokalizację swoich danych, tak aby dane podlegały konkretnej jurysdykcji. Istotnie jest jednak to, aby dostawca przestrzegał standardów i dbał o to, aby dane były bezpieczne i przetwarzane właśnie zgodnie z aktualnymi przepisami oraz z oczekiwaniami klienta. Dzięki temu, z nas jako organizacji, spada część ciężaru, związana z ryzykiem prawnym.

Kompleksowe rozwiązania chmurowe to dobry wybór

Atutem operowania w chmurze jest nie tylko przeniesienie danych z własnej infrastruktury, czy z tradycyjnego hostingu, ale przede wszystkim bardzo szerokie, kompleksowe spektrum rozwiązań wokół chmury. Warto właśnie pod tym kątem dobierać usługodawców. Istotny jest wybór partnera, który podchodzi do każdego nowego klienta z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Należy zwrócić uwagę na dodatkowe usługi, wsparcie techniczne, zabezpieczenia (także te fizyczne), transparentność, zgodność z lokalnym prawem, a także o to czy w razie czego nie zostaniemy „więźniami” jednego dostawcy. Postawienie na sprawdzonych dostawców, wybór kompleksowych rozwiązań pozwoli nam na satysfakcję z użytkowania chmury.