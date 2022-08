Gdzie w Polsce kupisz RTX 3080 Ti? Pytamy w największych sklepach! [01.08.2022]

Czy w naszym kraju da się kupić kartę graficzną RTX 3080 Ti? A jeśli tak, to za ile? Skontaktowaliśmy się z największymi sklepami z elektroniką. Oto odpowiedzi.

Spis treści

Karty graficzne RTX 3080 cieszą się kolosalnym zainteresowaniem graczy, jednak ciężko je zdobyć. Jak prezentują się plany ich sprzedaży w polskich sklepach?

Pod koniec maja 2022 roku obserwujemy geenralnie spadek cen kart. Widać to zwłąszcza wśród propozycji sieci Komputronik, gdzie przeciętny spadek cen to ok. 400 zł. Jednak kilka modeli stało się drożych, np. ceny modeli Zotac podskoczyły o ok. 600 zł.

Pierwszy tydzień czerwca 2022 roku przynosi zarówno obniżki, jak i zwiększenie cen wybranych modeli. Dobrym przykładem na to pierwsze karta ZOTAC GeForce RTX 3080 Ti AMP Holo 12GB, której cena została zredukowana z 8390 zł do 7790 zł. W drugim przypadku można wskazać wzrost o niemal 600 złotych - o tyle podniosła się cena za Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Ti Master 12GB GDDR6X (GV-N308TAORUS M-12GD) (z 6999 zł na 7590 zł).

Początek lipca to skoki cen sięgające nawet o kilkaset złotych, podczas gdy pierwszy dzień sierpnia to obniżki cen kart graficznych. Najbardziej spektakualtne przykłady to

Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X3 12GB GDDR6X (C308T3-126XX-1810VA37) - z 8089,77 zł na 6829,40 zł oraz Zotac GeForce RTX 3080 Ti AMP Holo LHR 12 GB GDDR6X 384bit - z 8099 zł na 5949 zł. W niekorych przypadkach ceny poszły w górę - tu za przykład może posłużyć Zotac GeForce RTX 3080 Ti Gaming Trinity OC 12GB GDDR6X - z 5699 zł na 6279 zł.

Komputronik

01.08.2022

08.07.2022

28.06.2022

22.06.2022

Morele

01.08.2022

08.07.2022

28.06.2022

22.06.2022

RTV Euro AGD

01.08.2022

08.07.2022

28.06.2022

22.06.2022

x-kom

01.08.2022

08.07.2022

28.06.2022

22.06.2022