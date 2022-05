Gdzie w Polsce kupisz RTX 3080 Ti? Pytamy w największych sklepach! [31.05.2022]

Czy w naszym kraju da się kupić kartę graficzną RTX 3080 Ti? A jeśli tak, to za ile? Skontaktowaliśmy się z największymi sklepami z elektroniką. Oto odpowiedzi.

Spis treści

Karty graficzne RTX 3080 cieszą się kolosalnym zainteresowaniem graczy, jednak ciężko je zdobyć. Jak prezentują się plany ich sprzedaży w polskich sklepach?

Pod koniec maja 2022 roku obserwujemy geenralnie spadek cen kart. Widać to zwłąszcza wśród propozycji sieci Komputronik, gdzie przeciętny spadek cen to ok. 400 zł. Jednak kilka modeli stało się drożych, np. ceny modeli Zotac podskoczyły o ok. 600 zł.

Komputronik

31.05.2022

24.05.2022

17.05.2022

13.05.2022

10.05.2022

Morele

31.05.2022

24.05.2022

17.05.2022

13.05.2022

10.05.2022

RTV Euro AGD

31.05.2022

24.05.2022

17.05.2022

13.05.2022

10.05.2022

x-kom

31.05.2022

http:// - 7399 zł

24.05.2022

17.05.2022

Ceny bez zmian

13.05.2022

10.05.2022

MSI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X OC 12GB GDDR6X - z 6799 zł na 6899 zł

06.05.2022