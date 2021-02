GeForce GTX 1050 Ti niespodziewanie wraca na rynek

Mająca ponad cztery lata karta graficzna trafi do dystrybutorów na całym świecie. Dlaczego Nvidia zdecydowała się na taki krok?

Rodzina GTX 1050 Ti zadebiutowała dokładnie 25 października 2016 roku. W świecie IT cztery lata to morze czasu - technologia idzie do przodu i powstają coraz lepsze i wydajniejsze podzespoły oraz urządzenia. Wystarczy wspomnieć, że wówczas jednym z najlepszych smartfonów był iPhone 6. Sprzedawcy nie mieli kart GTX 1050 Ti przez ostatnie dwa lata, ale niespodziewanie zaczęli uzupełniać swoje zapasy w lutym 2021 roku. Sama Nvidia skupia się na promocji najnowszych kart z rodziny GTX 3600, więc tym bardziej budzi to zdziwienie. A jakie jest wyjaśnienie tego postępowania? Bardzo proste - nie każdy użytkownik komputera ma ochotę wydawać tysiące złotych, aby grać w gry. Większość osób potrzebuje solidnej karty graficznej do zastosowań multimedialnych, jak oglądanie filmów. A mająca 4GB pamięci GTX 1050 Ti jest przystępna cenowo i gwarantuje płynne działanie także wielu gier.

Warto zauważyć, że ostatnio karty RTX 3600 cieszą się popularnością wśród osób kopiących kryptowalutę Etherum. Wymagają one więcej, niż 4 GB VRAM, dlatego GTX 1050 Ti nie interesują "kopaczy". Przekłada się to na ich większą dostępność. Karty GTX 750 Ti mają procesor GP107 i 768 rdzeni cuda. Edycja bez "Ti" w nazwie, czyli GTX 1050, była swego czasu dostępna z 2GB VRAM, krążą jednak plotki o jej powrocie w wersji z 3GB pamięci.

Źródło: VideoCardz