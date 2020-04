GeForce NOW - do usługi dołączyło kilkadziesiąt nowych tytułów

Subskrybenci usługi GeForce NOW mają naprawdę duży powód do zadowolenia - dodano do jej obsługi aż kilkadziesiąt nowych gier, w tym prawdziwe hity.

Usługa GeForce NOW aktualizowana jest co tydzień, a większe zmiany ogłaszane co jakiś czas, np. w lutym wprowadzono wsparcie dla ray tracingu. Teraz ilość tytułów zwiększa się między innymi o serie Assassin's Creed i FarCry, warto także zwrócić uwagę na polski, pierwszoosobowy thriller psychologiczny - The Shattering - który miał premierę 3 dni temu i dostępny jest do 28 kwietnia w promocji.

Pełen spis nowo dodanych do usługi GeForce NOW tytułów prezentuje się następująco:

Assassin's Creed: Director's Cut Edition (Steam i Uplay)

Assassin's Creed II Deluxe Edition (Steam i Uplay)

Assassin’s Creed III Remastered (Steam)

Assassin’s Creed Brotherhood (Steam)

Assassin’s Creed: Revelations (Steam i Uplay)

Assassin’s Creed Rogue (Steam i Uplay)

Call to Arms

Conan Unconquered

Creative Destruction

Darksiders: Warmastered Edition

Dead Age

Divinity: Original Sin (Classic)

Dungeon Defenders

Enclave

Far Cry (Steam i Uplay)

Far Cry 2: Fortune's Edition (Steam i Uplay)

Far Cry 3 (Steam i Uplay)

Gothic 3

Heroes of Might & Magic III - HD Edition (Steam)

Heroes of Might & Magic V (Steam i Uplay)

Heroes of Might & Magic V: Tribes of the East (Steam i Uplay)

Hitman: Absolution

Iron Sky: Invasion

King's Bounty: The Legend

Magicka

Might & Magic: Heroes VI (Uplay)

Might & Magic: Heroes VII (Uplay)

Overcooked!

Pro Cycling Manager 2017

Stoneshard

Streets of Rogue

Sudden Strike 4

Superhot

The Shattering (gra miała premierę w tym tygodniu)

This Is the Police

TrackMania² Stadium (Steam i Uplay)

Trailmakers

Trine 2: Complete Story

Tropico 4

Wurm Unlimited

A my przypominamy, że od dzisiaj można dodawać do swojej biblioteki w Epic Games Store grę For The King.