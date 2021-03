GeForce NOW z nowym modelem subskrypcji

Subskrypcja Founders zostaje zamknięta, a zamiast niej pojawia się GeForce NOW Priority. Co z subskrybentami poprzedniej?

To już drugi rok, odkąd ruszyła usługa GeForce NOW. W lutym 2020 roku skończyła się faza beta i pojawił abonament Founders. Jego użytkownicy mogli skorzystać z promocyjnego, aczkolwiek czasowo ograniczonego dostępu do gier. W chwili obecnej liczba użytkowników usługi osiągnęła niemal 10 milionów, jednak nowi już do niej nie dołączą. Członkostwo Founders zostaje zamknięte, zastąpione nową ofertą premium - GeForce NOW Priority.

GeForce NOW Priority zapewnia te same korzyści, co abonament Founders, czyli priorytetowy dostęp do serwerów, wydłużony czas trwania sesji oraz ray tracing w obsługiwanych grach. Miesięczny abonament został ustalony na 49 zł. Korzystanie wychodzi opłacenie z góry całego roku - wówczas płaci się 490 zł. Co z osobami, które wykupiły Founders? Aby im podziękować, NVIDIA gwarantuje utrzymanie dla nich promocyjnych stawek w wysokości 25 zł miesięcznie (lub 125 zł za pół roku) na zawsze. Zapowiada zarazem nadchodzące ulepszenia, które pozwolą użytkownikom na szybsze rozpoczęcie gry, w tym łączenie kont dla kluczowych gier i wstępne ładowanie.

A kolejne produkcje dołączą do usługi jeszcze w tym tygodniu.

Źródło: Nvidia