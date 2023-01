GeForce Now - cena, lista gier, promocje. Czy to się opłaca?

Granie w chmurze staję się coraz popularniejsze. Rosnące ceny sprzętu komputerowego oraz ogólnodostępny szybki internet sprawiają, że jest to doskonała alternatywa dla standardowego gamingu.

GeForce Now jest usługą grania w chmurze. Co to oznacza? Gry, które nas interesują, uruchamiane są na zewnętrznych serwerach NVIDII. To właśnie one w pełni odpowiadają za wygląd oraz działanie gier. Komputer, z którego my korzystamy, nie ma na to wpływu. Krótko mówiąc, na starszym komputerze, na których np. Far Cry 6 mógłby działać w kilkunastu FPS-sach na najniższych ustawieniach, możemy grać w Full HD, ze stabilnymi 60 klatkami na sekundę. Na potrzeby usługi firma stworzyła kilkadziesiąt centr danych, z których część znajduje się w Europie. My ze swojej strony potrzebujemy tak na prawdę jedynei stabilnego internetu i komputer lub smartfona. O dokładnych kwestiach technicznych opowiemy jednak za chwilę.

GeForce Now - cena. Ile to kosztuje?

Teoretycznie usługa GeForce Now dostępna jest za darmo. Ten pakiet nakłada na nas jednak duże ograniczenia. W tym wariancie otrzymujemy dostęp do komputera w klasie podstawowej, standardowego dostępu do serwerów oraz sesji, które mogą trwać maksymalnie godzinę. Ich dzienna ilość jest nieograniczona, jednak musimy liczyć się z tym, że po upływie 60 minut, będziemy musieli kolejny raz łączyć się z danym serwerem i czekać w kolejce.

Cennik GeForce Now (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Poza wariantem podstawowym, dostępne są dwa płatne pakiety, na które warto zwrócić uwagę.

Pakiet Priority

Cena - 49 zł miesięcznie

W ramach tego pakietu otrzymujemy:

Komputer klasy Premium - RTX ON

Priorytetowy dostęp do serwerów Premium

Sesje o długości do 6 godzin

Rozdzielczość do 1080p

Do 60 FPS

Pakiet Ultimate

Cena - 99 zł miesięcznie

W ramach tego pakietu otrzymujemy:

Komputer GoForce RTX 3080 - RTX ON

Wyłączny dostęp do najszybszych serwerów

Sesje o długości do 8 godzin

Rozdzielczość do 4K

Do 120 FPS

GeForce Now (fot. NVIDIA)

W pakiecie Ultimate dostępne będą komputery z kartami RTX 4080. Ulepszenie będzie darmowe i nie będzie wiązać się z koniecznością zakupienia wyższego pakietu.

GeForce Now - czy muszę płacić za gry?

Wiele osób może się zastanawiać, czy za gry trzeba dodatkowo płacić. Tak. GeForce Now to usługa, która pozwala grać w chmurze, na zewnętrznym sprzęcie w tytuły, które posiadamy. W ramach pakietów nie są dostępne poszczególne produkcje. Przykładowo, chcąc zagrać w trzeciego Wiedźmina, swoją kopię gry musimy kupić w jednym z cyfrowych sklepów.

GeForce Now (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

GeForce Now - promocje

W przypadku GeForce Now dostępne są także oferty promocyjne. Są one związane z długością, z jaką chcemy korzystać z danego pakietu. Jeśli zdecydujemy się na 6-miesięczny dostęp do pakietu Priority, zapłacimy łącznie 249 zł. Daje nam to w przeliczeniu 40,83 zł miesięcznie, czyli prawie 9 zł miesięcznie mniej. W przypadku najwyższego pakietu Priority, za półroczny dostęp zapłacimy 490 zł, czyli 81,76 zł miesięcznie. Daje nam to łącznie ponad 100 zł oszczędności.

GeForce Now - lista gier

W usłudze GeForce Now dostępnych jest aktualnie ponad 1500 gier. Lista jest uzupełniana w każdy czwartek miesiąca. W związku z tym mija się z celem udostępnianie jej tutaj w całości. Wszystkie produkcje posortowane alfabetycznie znajdziecie bezpośrednio na stronie usługi GeForce Now.

GeForce Now - jaki internet jest potrzebny?

Usługa GeForce Now wymaga minimalnej przepustowości internetu w zależności od jakości, jaką chcemy uzyskać:

15 Mb/s dla rozgrywki w 720p przy 60 FPS

dla rozgrywki w 720p przy 60 FPS 25 Mb/s dla gry w 1080p przy 60 FPS

dla gry w 1080p przy 60 FPS 35 Mb/s dla gry w 2560 × 1440 lub 2560 × 1600 przy 120 FPS oraz 1920 × 1080 przy 240 FPS

dla gry w 2560 × 1440 lub 2560 × 1600 przy 120 FPS oraz 1920 × 1080 przy 240 FPS 45 Mb/s dla gry w 3840 × 2160 przy 120 FPS

GeForce Now (fot. NVIDIA)

GeForce Now - na jakich urządzeniach mogę korzystać?