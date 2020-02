GeForce Now - nowy rok z nowymi funkcjami i subskrypcją Founders

GeForce Now od teraz wspiera ray tracing i oferowany jest w dwóch wersjach - darmowej oraz płatnej. Co jeszcze przygotowali dla nas zieloni?

Spis treści

Nvidia zaprosiła dziennikarzy technologicznych na briefing prasowy. Okazało, się, że zieloni wprowadzają solidne zmiany w swojej usłudze grania w gry za pomocą chmury - GeForce Now.

Na wstępie przypominamy, że GeForce Now to marka wykorzystywana przez Nvidia do opisania nowej usługi chmurowej. Po raz pierwszy rozwiązanie zostało zaprezentowane w 2015 roku, a w obecnym stadium działa od równo trzech lat. W styczniu 2017 roku zaprezentowano bowiem GeForce Now jako oddzielną usługę grania przy użyciu chmury na komputerach z systemami operacyjnymi Windows oraz Mac.

Trzydzieści sześć miesięcy to sporo czasy. Nvidia postanowiła podsumować obecną działalność GeForce Now oraz wprowadzić kilka nowości. Co nowego pojawi się w usłudze?

Nvidia chwali się, że GeForce Now pozwoliło przenieść wydajność układów GeForce do chmury. Dzięki otwartej platformie użytkownicy otrzymali dostęp do wielu tytułów w tym licznych gier typu free-to-play. Dodatkowo atutem GeForce Now jest dostępność na szerokiej gamie urządzeń od komputerów, po smartfomy, a na telewizorach kończąc.

W chwili obecnej w GeForce Now znajdują się setki gier, które dostępne są na zawołanie. Nvidia chwali się, że jej rozwiązanie oferuje największą ilość gier free-to-play. Dodatkowo każdy tytuł jest na bieżąco aktualizowany i wykorzystuje najnowsze sterowniki Game Ready Drivers.

W obecnym stadium GeForce Now wymaga od użytkownika zaledwie 100 MB wolnej pamięci na dysku lokalnym oraz szybkiego i stabilnego połączenia z siecią.

Play ON - graj bez względu na posiadane podzespoły

GeForce Now umożliwia rozgrywkę przy zachowaniu 60 klatek na sekundę, która normalnie wymaga bardzo wydajnego komputera PC. Na szczęście użytkownicy GeForce Now na brak mocy oraz kompatybilności nie muszą narzekać. Posiadając starego laptopa lub komputer Mac można bez problemu grać w najnowsze tytuły.

RTX'y na pokładzie GeForce Now

Od teraz rozwiązanie GeForce Now korzysta z najnowszych układów graficznych z rodziny RTX. Dzięki temu gracze mogą skorzystać z ray tracingu w czasie rzeczywistym, który jest im dostarczany wprost z chmury.

Statystyki i aplikacja na Chromebook'i

Po trzech latach obecności na rynku w obecnej formie z GeForce Now korzysta 100 milionów użytkowników komputerów z systemem macOS, 1,2 miliarda posiadaczy komputerów PC oraz 190 milionów użytkowników, którzy w tym celu wykorzystują swoje telewizory. Co ciekawe największą grupą odbiorców są posiadacze smartfonów i tabletów. GeForce Now zgromadził aż 2,1 miliarda użytkowników mobilnych.

W tym roku GeForce Now pojawi się na jeszcze jednej platformie - Chromebook'ach. Nvidia szacuje, że 25 milionów studentów zmęczonych nauką skorzysta z GeForce Now na swoich urządzeniach z ChromeOS na pokładzie.

GeForce Now Beta

GeForce Now nie rozwinął by się w taki sposób, gdyby nie program beta, w który zaangażowani zostali gracze z całego świata. Nvidia podsumowuje, że 300 tysięcy użytkowników programu beta miesięcznie pomaga w ulepszaniu rozwiązania. W 2019 roku łącznie spędzili oni z GeForce Now aż 70 milionów godzin. Program beta dostępny jest w 30 krajach.

GeForce Now - modele subskrypcji

Od teraz GeForce Now dostępny będzie w dwóch wersjach - bezpłatnej Free oraz płatnej Founders.

Za darmo użytkownicy będą w stanie grać w gry w rozdzielczości do Full HD. Długość pojedynczej sesji została ustalona na 60 minut.

Subskrybenci Founders otrzymają priorytetowy dostęp, przedłużone sesje oraz 90 dniowy okres próbny. Dodatkowo płatni subskrybenci obsługiwani będą przez karty graficzne RTX, dzięki czemu mogą oni skorzystać z dobrodziejstw ray tracingu.

W Polsce subskrypcja GeForce Now Founders kosztuje 25 zł miesięcznie.