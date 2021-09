GeForce RTX 2060 powróci? Wiele na to wskazuje

Rok 2021 to jedna wielka tragedia związana zarówno z dostępnością, jak i produkcją kart graficznych. Dlatego Nvidia chce z powrotem wprowadzić flagowca z poprzedniej generacji.

O planach Nvidii dotyczących RTX 2060 pisaliśmy już w styczniu bieżącego roku. Miało nastąpić wielkie odświeżenie kart graficznych RTX 2060 oraz RTX 2060 Super w związku z małą dostępnością nowych kart graficznych z rodziny RTX 3000. Tak się jednak nie stało, a choć górnicy odpuścili RTX-y, pomysł powrócił. Powód w sumie ten sam - nadal brak kart RTX 30 na rynku, a jeśli się pojawiają, przebitka cenowa potrafi być kolosalna.

Jak donoszą najnowsze przecieki, nowe RTX 2060 będzie zaktualizowane i ma korzystać z architektury Turing. Nazwa robocza karty to PG161. Ma mieć procesor TU106-300 i 12 GB pamięci GDDR6. To dwa razy tyle, co podstawowy model, który zadebiutował w styczniu 2019 roku. Podobno Nvidia przekazała partnerom, aby spodziewali się jej przed końcem 2021 roku. Prawdopodobnie na rynek wejdzie w styczniu 2022 roku i stanie się zastępstwem dla brakujących modeli RTX 30.

Źródło: VideoCardz