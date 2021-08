GeForce RTX 30 LHR - a jednak można nimi kopać

Jak się okazuje, nałożoną przez Nvidię blokadę LHR można wyłączyć. A karty RTX odzyskują dzięki temu zdolność do kopania kryptowalut.

Odblokowaniem kart RTX pochwalił się NBMiner. Chodzi tu konkretnie o trzy modele Ti - NVIDIA RTX 3080 Ti , 3070 Ti oraz 3060 Ti. Wyniki testów pokazują, że można przywrócić ich wydajność do 70% podczas wydobywania Ethereum. Miejmy jednak na uwadze, że jest to częściowe odblokowanie - teoretycznie po pełnym będzie możliwe wydobywanie z 100% mocy.

A jaka jest szybkość? RTX 3080 Ti to 80 MH/s, RTX 3070 Ti to 50 MH/s, a RTX 3060 Ti to 40 MH/s. W pełni odblokowane warianty nie-Ti mają inne wyniki - RTX 3080 to 90 MH/s, RTX 3070 to 60 MH/s, zaś RTX 3060 - 50 MH/s. Za pomocą odblokowanych kart LHR można także kopać inne kryptowaluty, ale potrzebne są inne algorytmy. Deweloperzy-ochotnicy już pracują nad aktualizacją sterowników kart RTX, aby można było zmusić modele LHR do wydobywania walut z pełną mocą.

Czy górnicy znowu rzucą się na nowe karty graficzne? Raczej nie. Pomijając ich zakaz wydobywania w Chinach, Nvidia z pewnością nie będzie stać z założonymi rękoma i patrzeć, jak jej blokady są niszczone. Dlatego z pewnością w ciągu kolejnych dni czeka nas ruch z jej strony.

