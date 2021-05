GeForce RTX 30 - modele LHR sprawdzone w praktyce

Czy rzeczywiście odświeżone karty hamują mocno wydobywanie walut? W sieci pojawiły się wyniki testów układów, przeprowadzonych pod tym właśnie kątem.

A konkretnie mamy wyniki testów dwóch podzespołów - GeForce RTX 3060 LHR oraz RTX 3080 Ti. Przypomnę, że Nvidia zaimplementowała w nich Lite Hash Rate, czyli mechanizm spowalniający wydobywanie kryptowalut tak, aby zakup karty był dla górników nieopłacalny. W związku z tym zyskały one procesor GA106-302. Ponieważ procesor ma nowe PCI Device ID, czyli symbol, poprzez który jest rozpoznawany przez system, do jego obsługi wymagany jest najnowszy sterownik producenta.

Testowanym modelem był wariant ZOTAC RTX 3060 LHR Apocalypse GOC (gdzie "G" oznacza "Gaming"). Karta ta ukazała się dwa tygodnie temu i jest przeznaczona wyłącznie na rynek chiński, czyli prawdziwe zagłębie kopalń kryptowalut. Od specyfikacji referencyjnej różni się on wyższym taktowaniem - wynosi ono 1807 MHz. Jak pokazały próby wydobywania Ethereum, odbywa się to z szybkością 20-22 MH/s przy zapotrzebowaniu na moc wynoszącym 119 W. Czy to mało?

Zapowiedziany układ CMP 40HX ma kopać z szybkością 36 MH/s. A w przypadku RTX 3080 Ti udało się osiągnąć szybkość wydobywania Ethereum wynoszącą 58 MH/s przy 200 W. I tak wysoki wynik zaskakuje, ponieważ jest wyższy od dedykowanego CMP i górnicy mogą być nim zainteresowani.

Źródło: VideoCardz