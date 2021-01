GeForce RTX 30 przeszły wydajne testy gamingowe - jak wypadły?

Wymagający benchmark 3DMark Time Spy posłużył do przetestowania najnowszych układów graficznych GeForce RTX.

Laptopy wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 30 zaczną być rozprowadzane do klientów już w lutym, jednak niektórzy recenzenci już mają je w swoich rękach. To właśnie dwaj z nich - podpisujący się w mediach społecznościowych jako 9550pro oraz harukaze5719 - zaprezentowali wydajność kart w wymagającym benchmarku 3DMark Time Spy. Przypominam, że NVIDIA zaplanowała debiut trzech rodzin: RTX 3080, RTX 3070, oraz RTX 3060. Każda z nich ma inną ilość procesorów CUDA oraz konfigurację pamięci. Flagowcem jest oczywiście RTX 3080 - niestety, opublikowane wyniki testów nie pokazują rezultatów tej karty. Mamy za to wyniki RTX 3060 - w benchmarku uzyskała wyniki wahające się od 7852 do 8843 punktów. Skąd różnica wynoszące niemal tysiąc punktów? Wszystko zależy od wariantu - Max-Q to obniżone taktowanie, Max-P to standardowe ustawienia.

Laptop z kartą graficzną RTX 3070 uzyskał w tym samym teście 9814 punktów, co oznacza, że jest 11-24% szybszy od RTX 3060. A co nam mówią wyniki? Najlepiej pokazać to w porównaniu z innymi modelami.

A poniżej wyniki z drugiego testu w benchmarku - Fire Strike.

