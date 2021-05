GeForce RTX 30 są już trzy razy droższe, niż ceny referencyjne!

Czy to szaleństwo się skończy? Karty GeForce zaczynają przypominać Bitcoina czy Ethereum - ich ceny idą w górę praktycznie z dnia na dzień.

GeForce RTX 30 x3, Radeon RX 6000 x2. Przeciętnie tyle razy więcej - w stosunku do cen referencyjnych - kosztują karty graficzne w europejskich sklepach. Redaktorzy portalu 3DCenter od pięciu miesięcy gromadzili informacje o cenach tych kart graficznych w europejskich sklepach. Wnioski? Pierwszy nie jest zaskoczeniem - nowe karty graficzne niezwykle trudno zdobyć. Ale to, jakie są przebitki cenowe, to już zaskoczenie. Okazuje się, że w Polsce mamy podobną sytuację, jak w Niemczech i Austrii. Karty są koszmarnie drogie, a ceny w sklepach praktycznie nie mają nic wspólnego z cenami referencyjnymi.

Z dwojga złego lepiej jest w przypadku Radeon RX 6000, którego ceny są "tylko" dwakroć większe od ustalonych przez producenta. Ogólnie sytuacja na rynku kart graficznych jest wręcz szalona - zazwyczaj im dalej po premierze, tym karty są tańsze, jednak teraz mamy całkowicie odwrotnie. Ceny rosną z dnia na dzień. Przykład? RTX 3090. W styczniu dostępna na rynku za równowartość 1549 €. Mamy maj i za tę kartę trzeba zapłacić... 3199 €! Tak wygląda lista porównawcza, sporządzona przez 3DCenter:

Największy skok cen odnotowano pomiędzy 18 kwietnia a 2 maja. Póki co nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała ulec zmianie, choć są już - być może - pierwsze próby powrotu do normalności. Niedawno Galax, a dzisiaj Gigabyte zadeklarowali odświeżenie kart graficznych RTX 30 z ogranicznikiem kopania walut - LHR. Ale czy to rozwiąże problem? Zobaczymy w najbliższych miesiącach.

Źródło: VideoCardz, 3DCenter