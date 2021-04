GeForce RTX 3050 i RTX 3050 Ti - pierwsze przecieki o specyfikacji

Kolejni przedstawiciele rodziny RTX 30 to modele wyglądające na mocno budżetowe. Tak przynajmniej wynika ze specyfikacji, która dzisiaj znalazła się w sieci.

O ile informacja ta nie jest żartem na Prima Aprilis, nowe układy będą korzystać z procesora graficznego GA107. GeForce RTX 3050 ma mieć 2048 rdzeni CUDA, a wersja Ti - 2560. Niestety - przeciek nie podaje szczegółów dotyczących architektury, ale skoro karty graficzne zaliczają się do rodziny RTX, z pewnością będą wyposażone w rdzenie RT i Tensor (czego nie ma seria GTX 16). TDP waha się od 35 do 80 W. NVIDIA GeForce RTX 3050 w trybie boost i przy maksymalnym TDP zwiększy taktowanie o 1740 MHz, co umożliwi moc obliczeniową 7,2 TFLOPs, podczas gdy Ti osiągnie 1695 MHz i oferuje 8,7 TFLOPs.

Pamięci nie dano tu wiele - 4 GB DDR6 na szynie 128-bit. Do czego zatem posłużą karty? Uwzględniając taktowanie, można przypuszczać, że grania w 1080p. Pierwsze testy syntetyczne pokazują, że RTX 3050 Ti jest ok. 9% szybsze od RTX 3050 w testach Time Spy oraz od 15 do nawet 41% w Shadow of the Tomb Raider przy ustawieniach Ultra i Medium. Ponadto RTX 3050 Ti jest szybsze od GTX 1650 Ti o 46% i 63% szybsze w Time Spy oraz Tomb Raider.

Źródło: VideoCardz