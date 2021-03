GeForce RTX 3050 pojawia się w Geekbench

Strona potwierdza, że RTX 3050 ma 2048 rdzeni CUDA i nie obsługuje ray tracingu. Jak wypada w testach?

Z opisu zamieszczonego w Geekbench dowiadujemy się, że zarówno edycja desktopowa, jak i laptopowa RTX 3050 będą korzystać z procesora graficznego Ampere GA107. Na pokładzie znajdziemy sześć rdzeni z obsługą dwunastu wątków, 16 jednostek obliczeniowych, a podstawowa częstotliwość taktowania rdzeni to 2,70 GHz (w trybie boost 4,49 GHz). Zastosowano tu 4 GB pamięci GDDR6. W platformie testowej widzimy najwolniejszy procesor z rodziny Tiger Lake-H - taktowany na 2,7 GHz (w trybie boost 4,5 GHz). Jest to Core i5-11400H.

Wyniki na Geekbench pokazują, że RTX 3050 wypada lepiej od GTX 1650 w OpenCL. A konkretnie - wydajniej o 36% przy jednym rdzeniu i 45% przy wielu.

Oczywiscie jak na razie to niewiele, jednak już można oceniać, że mamy do czynienia z raczej budżetową kartą graficzną. Daty premiery GeForce RTX 3050 nie została jeszcze podana. Ale już mamy potwierdzenie, że RTX 30 będzie liczyć łącznie pięć kart - RTX 3050 dołączy do RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 oraz RTX 3060 Ti.

Źródło: VideoCardz