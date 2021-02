GeForce RTX 3060 AORUS ELITE - karta graficzna w stylu "Neopunk"

Aorus zapowiedział swój wariant karty graficznej RTX 3060. Ma być ona nie tylko wydajna, ale również i niezwykle estetyczna.

GeForce RTX 3060 AORUS ELITE to karta dedykowana graczom, a zwłaszcza e-sportowcom. Mamy tu oczywiście procesor graficzny GA106-300, 3584 rdzeni CUDA, a także 12 GB pamięci z przepustowością 360 GB/s. Karta korzysta z dobrodziejstw SI, co umożliwia m.in. na obsługę zaawansowanej technologii ray tracing. Zastosowano tu system chłodzenia Windforce 3X. Składa się on z trzech wiatraczków 90 mm oraz pięciu miedzianych ciepłowodów, które przechodzą przez procesor. Wiatraczki mają oryginalny design, chłodzą również pasywnie, co przyczynia się do ich efektywności w odprowadzaniu ciepła. Znajdujące się na nich diody LED to nie tylko element ozdobny, ale również wskaźnik statusu pracy - gdy zaczynają migotać, oznacza to nieprawidłowy pobór mocy i może wskazywać na usterkę zasilania.

Karta zbudowana została na podstawie metalowej płytki, która wzmacnia całą strukturę. W oprogramowaniu GeForce RTX 3060 AORUS ELITE przewidziano działanie w trybie cichym, który ma zwiększyć komfort użytkowania karty. Niestety - producent nie zdradził ani ceny za kartę, ani terminu jej dostępności.

Źródło: AORUS, VideoCardz