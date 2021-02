GeForce RTX 3060 - absurdalne ceny w przedsprzedaży

Nvidia GeForce RTX 3060 pojawi się w sprzedaży 25 lutego. Już można zamawiać ją w przedsprzedaży - jak na razie oferuje je tylko jeden sklep. Ale...

GeForce RTX 3060 - gorąca premiera w ograniczonej ilości

Sytuacja spowodowana koronawirusem sprawiła, że producenci nie są w stanie zaspokoić popytu na nowe karty graficzne Nvidia GeForce RTX 3060. Korzystając z okazji wielu sprzedawców zawyża ceny - które są większe od referencyjnych nawet o 75%! Na oficjalnej stronie Nvidia widzimy, że sugerowana cena referencyjna najtańszego modelu to zaledwie 1599 złotych. Jednak wątpliwe jest, aby można nabyć kartę GeForce za taką właśnie cenę.

Jeśli chodzi o Polskę, "interesująco" wypadają ceny w sklepie ProShop, który reklamuje się "Jeszcze więcej, jeszcze taniej". Tam cena najtańszego modelu RTX 3060 to 2700 złotych, a więc 1200 złotych więcej, niż cena referencyjna producenta!

A co ciekawe, wariant GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC - 12GB GDDR6 RAM widnieje na stronie w cenie.... 99 999,00 zł. Jest to prawdopodobnie pomyłka, jednak patrząc na wysokie ceny (w stosunku do referencyjnych) w tym sklepie, można by w nią uwierzyć.

ProShop nie jest jedynym sklepem na świecie, gdzie pojawiają się tak duże przebicia na cenach. Dlatego jeśli nie musisz - lepiej odczekaj z zakupem karty do czasu, aż będą w bardziej przyjaznych cenach.

Źródło: VideoCardz